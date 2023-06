Test de l’iPhone XR : l’excellent concurrent du Pixel 3

Ce test a été réalisé le 22 Décembre 2018 et le marché a peut-être évolué depuis. Consultez notre comparatif pour découvrir des produits plus récents potentiellement plus pertinents pour vous.

Après notre test de l’iPhone XS, il nous fallait nous pencher sur l’iPhone 2018 qui nous a le plus intrigués, l’iPhone XR. Le moins cher de la gamme est-il aussi bien qu’il n’y parait derrière ses atours peu reluisants et sa fiche technique en retrait ? Mérite-t-il son prix ? Voici ce qu’on en pense !

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Apple.

Apple iPhone XR Design

Alors que l’iPhone XS se veut ressembler à un bijou, l’iPhone XR se veut quant à lui un peu plus discret, mais pas moins élégant pour autant. On retrouve les deux faces vitrées assemblées par une tranche en aluminium « de qualité aérospatiale » (pour reprendre les termes marketing d’Apple), mais surtout un design tout en rondeurs pensé pour caresser la main. Il n’y a rien d’innovant, mais il faut admettre qu’Apple sait soigner l’esthétique de ses produits pour que rien ne dépasse.

La taille de l’iPhone Xr

Et puisque l’on parle de dépasser, précisons qu’avec ses dimensions de 150,9 x 75,7 x 8,3 mm, l’iPhone XR se situe entre les XS et XS Max. Et malgré ses bordures plus épaisses que ses prestigieux cousins, il reste plus petit qu’un Galaxy S9+ — dont l’écran ne fait que 0,1″ de plus –, ou encore moins haut qu’un Huawei P20 Pro, dont l’écran est pourtant plus petit.

Il faut avouer pourtant qu’entre cette encoche vraiment large et ce cadre noir profond qui entoure tout l’écran, aussi bien en haut et en bas qu’à gauche et à droite, l’iPhone XR possède un design bien à lui qui ne fait pas forcément honneur à sa gamme de prix. C’est là le genre d’artifice que l’on pensait réservé aux smartphones premier prix. Si c’est relativement discret sur le modèle noir, les modèles colorés en revanche marquent une rupture nette entre la façade arrière rouge, bleue, jaune, orange ou blanche et ce contour avant très sombre. Cela ne plaira clairement pas à tout le monde.

À l’arrière, le double module photo agencé à la verticale du modèle XS cède sa place à un petit module circulaire souligné du flash. C’est propre, discret, mais encore très protubérant, rendant l’ensemble instable en plus d’être glissant en raison des matériaux choisis.

Les boutons sont quant à eux bien positionnés et sont facilement accessibles à une main. Seul le switch pour passer en mode silencieux est un peu plus haut, mais son utilisation n’est pas assez fréquente pour que ce soit gênant.

Bref, l’iPhone XR n’est clairement pas aussi sexy que le XS, mais son design n’est pas négligé pour autant. Il reste soigné et ergonomique, c’est l’essentiel.

Apple iPhone XR Écran

Lors de l’annonce de l’iPhone XR, on a pu se montrer moqueur envers Apple et son nouveau terme « Liquid Retina » qui permet de dissimuler sous un nom alambiqué le fait qu’il s’agit d’une dalle LCD qui n’est même pas Full HD. Sur le papier, c’est le genre d’écran que l’on attendrait sur un smartphone à 200 euros, et encore, ou sur un flagship de 2013. Dans les faits, c’est un peu plus compliqué que cela…

Si l’on compare côte à côte avec un écran Full HD ou WQHD, on peut effectivement noter quelques contours un peu plus crénelés par-ci par-là et un contraste moins prononcé que sur de l’OLED. Pour autant, pris seul, l’écran de l’iPhone XR fait du bon boulot et le calibrage aux petits oignons d’Apple prouve une nouvelle fois qu’un retard technique peut être contrebalancé.

Un écran bien calibré

On retrouve sous notre sonde de très bonnes mesures avec une excellente luminosité maximale de 578 cd/m², largement suffisante pour lire l’écran même en plein soleil, surtout que son traitement ne laisse pas beaucoup de place aux reflets. Son contraste de 1328:1 est également bon, même si l’on a déjà vu mieux sur de l’IPS. En comparaison à l’OLED de l’iPhone XS, c’est une mesure qui fait pâle figure, mais qui reste tout à fait correcte. À l’inverse, sa luminosité minimale de 2 cd/m² promet de ne pas vous cramer la rétine lorsque vous allumez votre smartphone en pleine nuit.

Pour ce qui est de la température des couleurs, on retrouve le même calibrage natif que sur l’iPhone XS avec une température très chaude, autour de 5400 K en mode True Tone dans le noir. C’est en dessous des 6500 K attendus pour un point blanc parfait, avec un delta assez élevé. Un passage dans les réglages pour désactiver cette option redonne un peu de vivacité aux bleus, et ainsi s’adapter aux goûts de chacun. Le spectre colorimétrique est également moins grand que sur l’iPhone XS.

Clairement, les deux smartphones ne jouent pas dans la même cour, mais l’iPhone XR n’a pas à rougir pour autant. Pour un IPS, il arrive très bien à cacher l’encoche par exemple dans son fond d’écran sombre, ce qui est assez rare en dehors des dalles OLED. Si l’on voit la différence lorsque les deux écrans sont côte à côte, seuls les yeux les plus aguerris pourront voir les défauts de cet écran, et encore.

Apple iPhone XR Logiciel : iOS 12

Comme pour l’iPhone XS, l’iPhone XR tourne sous iOS 12 (12.1.1 même). Je vous invite donc à lire notre test de l’iPhone XS où j’ai déjà partagé mon expérience avec cette partie logicielle.

Pour résumé, il faut oublier avec iOS la navigation que l’on peut avoir sur Android. Tout est différent, et il faut se laisser porter par l’ergonomie imaginée par Apple. Dans les premiers temps, c’est déroutant, parfois frustrant, mais dans l’ensemble le système est bien optimisé, très fluide et surprenant… dans le bon sens du terme.

Même après plusieurs mois, il reste toujours quelques frustrations, quelques bugs, quelques aberrations qu’on espère sur la liste de corrections pour iOS 13, mais on s’y fait, on s’adapte et on accepte pour profiter des nombreux petits ajouts bien pensés.

Apple iPhone XR Performances

Tout comme l’iPhone XS, le XR embarque un SoC A12 Bionic. La seule différence se situe au niveau de la mémoire vive : 3 Go de RAM au lieu de 4. Au quotidien, cela ne se ressent pas particulièrement et la fluidité est clairement au rendez-vous, même en sautant d’une application gourmande à l’autre.

Cela se ressent dans les benchmarks, puisque les deux téléphones obtiennent des résultats très proches. Cela représente un gain substantiel par rapport à la génération précédente, mais aussi sur certains points par rapport aux meilleurs smartphones sous Android.

iPhone XR iPhone XS iPhone X Huawei Mate 20 Pro OnePlus 6 AnTuTu 7 322 099 322 818 231 721 300 614 267 316 3DMark Slingshot Exreme 3 590 3 632 2 643 4 220 4 668 Geekbench 4 Single-Core 4 770 4 808 4 259 3 330 2 390 Geekbench 4 Multi-Core 11 366 11 581 10 373 9 818 9 000 Geekbench 4 Compute 21 356 (Metal) 20 968 (Metal) 15 380 (Metal) nc nc GFXBench Manhattan 1080p (onscreen / offscreen) 60 / 111 fps 60 / 116 fps nc / 90 fps 59 / 78 fps 58 / 71 fps GFXBench T-Rex 1080p (onscreen / offscreen) 60 / 254 fps 60 / 265 fps nc / 164 fps 60 / 118 fps 60 / 148 fps

Sans surprise, même les jeux les plus gourmands de l’App Store tournent sans sourciller. Arena of Valor oscille entre 60 et 61 fps au plus fort de l’action tandis qu’on peut faire TOP1 sur Fortnite sans subir le moindre ralentissement.

Autant dire que l’iPhone XR n’a rien à envier sur ce point à l’iPhone XS.

Apple iPhone XR Photo

La plus grosse différence entre l’iPhone XR et le XS en dehors de l’écran, c’est certainement son module photo. Il n’est soutenu cette fois-ci que par un seul capteur de 12 Mégapixels au lieu de deux, couplé à une optique ouvrant à f/1.8. On perd donc le zoom x2 offert par le second objectif de l’iPhone XS (f/2.4 pour sa part).

Aucune surprise donc de voir que l’appareil photo de l’iPhone XR obtient d’aussi bons résultats que celui de son cousin ultra premium. Plus encore, il a l’avantage de pouvoir s’utiliser sans même réfléchir. Pointez, cadrez, appuyez, et vous obtiendrez une belle photo dans quasi toutes les conditions.

Qu’il fasse beau, que la lumière vienne à manquer, ou que vous essayiez de capturer une cible mouvante, le résultat est toujours exploitable. Les couleurs sont agréables et généralement justes, la luminosité est bien gérée et les cibles sont bien figées, bref, le rendu global est très bon.

On remarquera cependant un léger manque de finesse de l’image, notamment à grande distance, et une difficulté à gérer les couleurs à contre-jour, mais c’est là une pratique que peu de smartphones peuvent se vanter de maîtriser.

De nuit, le résultat est plutôt propre, notamment en ce qui concerne la gestion des lumières et des couleurs, des points souvent négligés sur smartphone. Pour ce qui est de la netteté, on n’est pas au niveau du mode nuit du Pixel 3 et on remarque en zoomant dans l’image quelques bavures.

Tout comme sur le Pixel 3, le mode portrait fonctionne ici très bien avec un seul capteur, mais le flou d’arrière-plan reste plus léger et met donc moins en valeur le sujet. On notera également quelques petits défauts de détourage ici et là, même sur des fonds relativement simples à isoler. Par ailleurs, comme l’iPhone XR ne peut pas se reposer sur un second capteur pour déterminer quel est le sujet, il utilise pour cela une IA de reconnaissance faciale. Le problème de ce système est que le mode portrait ne fonctionne que sur des humains.

Selfies

En façade, le résultat du capteur avant est très bon aussi dans l’ensemble, avec un bon piqué d’image permettant de compter les poils de barbe sur un selfie dans de bonnes conditions. Une nouvelle fois, le mode portrait est un peu agressif sur le flou et a tendance à se rater sur certaines chevelures un peu denses. Dans des environnements plus sombres, le bruit apparaît et les poils deviennent plus flous, mais l’ensemble reste dans la moyenne haute des meilleurs smartphones actuels.

Apple iPhone XR Audio

Tout comme l’iPhone XS, l’iPhone XR ne dispose pas de prise jack et n’est pas commercialisé avec un adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm. La qualité en Bluetooth dépendra quant à elle essentiellement du DAC intégré dans l’appareil appairé et non de l’iPhone lui-même.

Apple conserve son agencement stéréo pour les haut-parleurs, avec l’un d’eux sur la tranche inférieure du téléphone (sur la partie droite, les orifices à gauche n’étant là que pour une question de symétrie), et le second dans l’encoche, identique à celui utilisé pour les appels. La balance entre les deux est correcte, mais le son n’est pas particulièrement impressionnant en termes de puissance, ni particulièrement bien calibré. On note notamment des distorsions aux extrémités du spectre et un manque de basses.

Apple iPhone XR Batterie

Alors que l’autonomie est le talon d’Achille du Pixel 3, l’iPhone XR en fait au contraire l’un de ses points forts. Il arrive ici à surpasser l’iPhone XS grâce à son accumulateur de 2942 mAh, soit environ 300 mAh de plus que son cousin.

Nous n’avons pas de protocole automatisé pour iOS, mais même avec une utilisation assez poussée du téléphone, tenir une journée et demie n’est pas un défi. Si vous avez une utilisation assez légère (en dessous de trois heures d’écran par jour environ), vous pourrez pousser jusqu’à deux jours entre chaque recharge à la sortie du carton. Appels, vidéo, jeu, appareil photo… même une utilisation mixte et gourmande permet d’utiliser l’écran jusqu’à 6h30 environ au cours de la journée.

Attention tout de même à la capture vidéo qui est particulièrement énergivore.

Malheureusement, il est toujours fourni avec son chargeur (lent) 5 W et il faudra passer à nouveau à la caisse pour obtenir un chargeur plus rapide. Pour un produit premium, c’est une honte.

Apple iPhone XR Prix, date de sortie et revendeurs

L’iPhone XR est disponible depuis octobre 2018 au prix de 855,28 euros pour la version 64 Go, 917,68 euros pour la version 128 Go et 1027,68 euros pour la version 256 Go.

Il est possible de le trouver à des prix très légèrement plus avantageux chez certains revendeurs, mais la différence de prix n’est jamais très grande, comme sur tous les produits Apple. Chez Amazon, on peut par exemple trouver le modèle 64 Go à 849 euros et le modèle 128 Go à 899 euros.

Son principal concurrent est bien évidemment le Pixel 3 sur Android, mais aussi l’iPhone X, que l’on trouve encore chez certains revendeurs (à 900 euros chez Amazon par exemple).

Apple iPhone XR Vos questions en 2023

Pourquoi l'iPhone XR n'est plus en vente ?

L’iPhone Xr a été lancé en 2018. Cinq ans plus tard, on peut considérer qu’il a déjà eu une longue vie et il est donc normal qu’il ne soit plus commercialisé en neuf. Il est toutefois encore possible de le trouver en reconditionné.

Quand Apple arrêtera les mises à jour pour l'iPhone XR ?

À l’heure actuelle, Apple n’a pas encore annoncé la fin du support de l’iPhone Xr. Il est toutefois fort probable qu’iOS 17 soit sa dernière mise à jour majeure puisque la génération précédente (iPhone X) n’a pas eu droit à cette version.

Est-ce que l'iPhone XR vaut le coup aujourd'hui ?

Il est très difficile de répondre à cette question de façon universelle tant cela dépend du budget et des besoins de chacun. L’iPhone Xr est un bon iPhone à petit prix, tout à fait recommandable. Son support logiciel termine cependant bientôt et on conseillera plutôt de se tourner vers les modèles supérieurs si possible.

