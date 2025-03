Chargeur, câble USB-C, coque… quels accessoires pour iPhone choisir ?

Les iPhone intègrent un port USB-C. De telles dispositions changent évidemment la donne pour le smartphone et ses déclinaisons. Voici une sélection d’accessoires, de chargeurs, de coques et d’adaptateurs.

L’arrivée de l’USB-C change la donne au niveau des accessoires. Si vous possédiez déjà un iPhone, il faudra donc troquer vos anciens accessoires Lightning au profit de la nouvelle norme adoptée par le constructeur. Nous avons ainsi sélectionné pour vous les meilleurs accessoires pour accompagner votre nouvel iPhone flambant neuf.

Quel bloc de charge pour un iPhone ?

C’est le premier investissement à faire pour votre nouveau téléphone. Depuis plusieurs générations, Apple ne fournit plus de bloc de charge dans ses boîtes. Seul un câble Lightning y était placé auparavant ; ce n’est désormais plus le cas. Si vous possédiez déjà un iPhone, il vous faudra surtout changer de bloc. Pour profiter pleinement de la charge rapide, il est nécessaire de choisir un chargeur compatible avec la norme PPS. Le choix le plus logique est bien entendu le bloc secteur officiel d’Apple. Soyez aussi attentifs à ce qu’il y ait la norme PowerDelivery pour que le bloc soit compatible avec d’autres appareils.

Sinon, Anker propose un excellent bloc de charge 20 W, moins coûteux.

Sinon, le choix le plus logique est bien entendu le bloc secteur officiel d’Apple. Tout simple, il fournit 20 W et dispose d’un seul port USB-C.

Un meilleur câble USB-C pour l’iPhone

Comme évoqué plus haut, un câble de recharge est placé par défaut au sein de la boîte du téléphone. Toutefois, à l’époque du câble Lightning, nous vous conseillions déjà d’investir dans un modèle de rechange, la qualité des accessoires Apple étant parfois sujette à quelques réserves. Il en va de même pour cette génération. Parmi les marques de confiance pour les accessoires iPhone, Anker est l’une des plus connues. Avec un câble USB-C vers USB-C de 60 W compatible à la norme PowerDelivery, vous aurez de quoi recharger votre iPhone, votre MacBook et même votre iPad. Pour ceux à la recherche du meilleur câble USB-C, nous vous conseillons de vous rendre sur notre sélection dédiée.

Si vous souhaitez faire confiance à Apple, la firme a dévoilé un câble Thunderbolt 4 avec une puissance d’alimentation maximale allant jusqu’à 100 W. Le câble tressé permet de s’enrouler aisément sans trop s’emmêler. Il prend aussi en charge le transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s. En termes de prix, la version 1 mètre est affichée à 79 euros, mais il est possible de grimper jusqu’à 3 mètres pour un tarif à 179 euros.

Un adaptateur Lightning vers USB-C

Le passage vers l’USB-C ne se fait pas sans soucis pour Apple. Après plusieurs générations sous Lightning, le constructeur laisse une clientèle conséquente avec un équipement de modèles précédents. L’une des solutions pour pallier cette problématique est d’investir dans un adaptateur USB-C vers Lightning. Ainsi, avec le câble flambant neuf de votre iPhone 15, vous pourrez toujours utiliser d’autres produits disposant d’un port Lightning. Bien évidemment, cela va aussi de pair avec une perte de performances au niveau de la charge par rapport au niveau de puissance annoncé par Apple. Parmi les marques qui ont bonne presse, UGreen propose un adaptateur Lightning vers USB-C capable de répondre à vos attentes. Attention, ce produit-ci est uniquement destiné à l’audio et ne supporte pas la charge.

Sinon, il est encore une fois possible de faire confiance à Apple avec un adaptateur USB-C vers Lightning. Outre le transfert de données et de l’audio, ce modèle prend aussi la recharge en compte. Il est proposé à 35 euros.

Un chargeur MagSafe compatible

Sa nouvelle génération d’iPhone ne peut pas y couper, la présence de la compatibilité MagSafe est encore une fois de la partie. Au contraire des câbles plug and play, pas besoin de renouveler vos accessoires si vous possédez un chargeur MagSafe pour de précédents iPhone. Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à conserver vos anciens accessoires tant qu’ils sont encore utilisables avec vos produits. Si jamais vous avez besoin d’un produit compatible, nous vous invitons à consulter notre sélection des accessoires MagSafe. Sinon, nous vous conseillons le chargeur officiel Apple. Attention, le chargeur MagSafe n’est malheureusement pas livré avec un bloc secteur. Il sera donc indispensable que vous en achetiez un de minimum 20 W.

En alternative, Belkin propose également sa propre version du chargeur MagSafe, en trois coloris différents. Bon point, il est compatible avec la recharge sans fil à 15 W. Là aussi, il vous faudra acheter un bloc secteur 20 W en sus.

Ou bien un chargeur sans fil Qi ?

C’est aussi l’une des nouveautés incorporées aux iPhone 15. L’arrivée de la compatibilité à la charge sans fil Qi. Comme pour la recharge standard, tous les modèles sont limités jusqu’à 7,5 W. Cela signifie aussi que les performances sont moindres que pour les chargeurs MagSafe, mais si vous êtes équipés avec d’autres produits compatibles ces derniers pourront être aussi rechargés sans fil. Parmi les marques de référence sur ce secteur, nous pouvons une nouvelle fois citer Belkin avec son chargeur à induction Boost Up qui monte jusqu’à 7,5 W.

Quelle coque pour iPhone ?

Qui dit nouveau modèle d’iPhone, dit nouvelles coques. Une nouvelle fois, c’est la disposition de l’appareil photo dorsal qui fait des siennes ainsi que les dimensions de chaque modèle. Comprenez donc qu’une coque n’est disponible que pour un seul modèle; Si vous souhaitez une protection compatible MagSafe, plusieurs choix s’offrent à vous.

Une coque transparente

Une coque en tissage fin

Une coque en silicone

À vous de choisir la matière ainsi que les coloris qui vous correspondent le mieux.

Coque en silicone pour iPhone 15. Source : Apple

