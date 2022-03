Quelle alternative aux Chromecast audio pour connecter une vieille chaîne hifi ?

Envie de donner un coup de jeune à une vieille chaine hifi ? Malheureusement le Chromecast Audio n'est plus commercialisé mais nous avons fait pour vous le tour des solutions alternatives pour mettre au gout du jour vous enceintes absolument pas connectées.

Contrairement à nombre de domaines liés à la Tech, l’audio à une tendance à assez bien vieillir. Ainsi une bonne chaîne hi-fi d’il y a 20 ans produira toujours un son de qualité. Là où des appareils un peu anciens risquent cependant de pêcher, c’est au niveau de la connectivité, ou ils sont cantonnés à la radio et aux sources physiques comme les CD et autres vinyles.

Il est cependant relativement aisé de moderniser un peu une chaîne hi-fi ou un ampli, lui permettant de recevoir du Bluetooth ou même de l’AirPlay. Il y a quelques années, nous vous aurions tout simplement dit d’acheter un Chromecast Audio mais ce dernier a été mis à la retraite par Google.

Heureusement, d’autres solutions pour intégrer des fonctionnalités intelligentes à des configurations audio existantes. Suivez le guide !

Intéressés par du bon son ? Lisez aussi notre guide des meilleures enceintes Bluetooth et notre comparatif des meilleures enceintes connectées.

Amazon Echo Dot : dites bonjour à Alexa

Comme Google, Amazon a mis à la retraite son produit dédié à la hi-fi, le très pratique Echo Input. Dommage, mais il peut être remplacé par un Echo Dot de quatrième génération. Cette petite enceinte connectée est en effet dotée d’une sortie jack 3,5 mm. Il suffira donc d’utiliser un câble jack ou RCA pour la brancher à une enceinte ou un ampli.

Ensuite, elle s’utilise de la même manière qu’une enceinte connectée de la gamme Echo, à savoir en prononçant le nom « Alexa » ou en appuyant sur le bouton « Action » avant de formuler une requête. C’est aujourd’hui la solution la moins onéreuse pour non seulement sa musique ses enceintes, mais aussi les rendre intelligentes. Son problème est ne pas pouvoir diffuser la musique que vous avez localement sur vos terminaux.

Pourquoi recommande-t-on l’Amazon Echo Input ?

Un petit prix et des promos fréquentes

Une configuration simple et à la portée de tous

L’assistant Amazon Alexa sur votre enceinte préférée

AudioCast : la compatibilité multi formats à petit prix

L’AudioCast est une alternative qui fonctionne parfaitement avec Spotify, que ce soit sur la version gratuite via un PC ou avec un abonnement premium via un smartphone/tablette. S’il intègre déjà des compatibilités avec Pandora ou iHeartRadio, les choix sont tout de même assez restreints.

Notez qu’il est multi-room et qu’il gère plein de formats audio — dont les plus exotiques — qui raviront forcément les plus audiophiles d’entre vous : APE, FLAC, WAV, WMA 48 kHz/16 bit, etc.

Pourquoi recommande-t-on l’Audiocast ?

Le compagnon idéal de votre compte Spotify

Gestion multi-room

Et la prise en charge de nombreux formats audio

L’AudioCast est habituellement proposé aux alentours de 40 euros.

Sonos Port : pour les fanas de Sonos

Sonos propose l’un des écosystèmes multirooms les plus intéressants du marché. Le rôle de ce Port est d’apporter toutes ces fonctionnalités à n’importe quel appareil audio pour peu que ce dernier dispose d’une prise RCA ou d’une entrée numérique coaxiale.

Le boitier lui-même est compact et surtout un modèle de sobriété. En plus des sorties audio RCA et coaxiale, on trouve une paire de connecteurs Ethernet et un commutateur 12 V. Ce dernier sert à allumer automatiquement les appareils compatibles. Pour finir on a droit à une entrée RCA sur laquelle on pourra brancher par exemple une platine vinyle, on pourra ensuite rediffuser le son de cette dernière partout chez soi.

Les commandes passent soit par l’excellente app Sonos, qui prend en charge virtuellement tous les services audio du marché. Ceux qui préfèrent Apple pourront eux passer par AirPlay 2. Seul véritable défaut du Sonos Port : on ne peut pas se connecter en Wifi.

Reste que cette excellence se fait payer au prix fort : pas moins de 450 €…

Pourquoi recommande-t-on le Sonos Port ?

L’écosystème Sonos et AirPlay

L’excellente connectivité

Très bonne qualité sonore.

Logitech récepteur audio sans fil : rien que le Bluetooth

Bien que pas idéal du point de vue de la portée et de la qualité sonore, le Bluetooth est une option envisageable dans certains cas, tout particulièrement si vous ne disposez pas de réseau wifi. Une multitude de récepteurs Bluetooth existent, mais nous avons retenu ce modèle de Logitech pour sa fiabilité.

Compact, ce petit boitier offre une sortie jack et une paire de connecteurs RCA. Pas de fioritures donc, mais une connexion solide à un tarif raisonnable.

Pourquoi recommande-t-on le récepteur audio Logitech ?

Ultra simple à utiliser

Compact

La qualité Logitech

Mopidy : pour les bricoleurs du dimanche

Oui, c’est assez étrange, mais rappelez vous qu’on peut quasi tout faire avec un Raspeberry Pi. Si vous n’avez pas peur de mettre les mains à la pâte, la solution flexible Mopidy sera alors parfaite pour vous. Grosso modo, vous aurez votre propre borne audio Spotify, pilotable à distance depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Pour cela, il suffit alors d’acheter un Raspeberry Pi, généralement vendu à 35 euros environ quand il est en stock. La carte de développement souffre en effet de gros soucis d’approvisionnement en ce moment. Si vous êtes pressés, l’Audiocast évoqué plus haut sera moins polyvalent et ouvert, mais il a le mérite d’être en stock.

Pourquoi recommande-t-on le récepteur Mopidy ?

Gratuit si vous avez déjà un Raspberry Pi qui traine

Grande polyvalence

C’est toujours rigolo de bricoler

Tout savoir avant de moderniser sa chaîne hi-fi

Bluetooth ou Wifi ?

Il peut être tentant de choisir un simple récepteur Bluetooth, ces derniers sont en effet moins chers et ils fonctionnent avec n’importe quel téléphone.

Malheureusement, la qualité audio sera moins bonne qu’en utilisant une solution Wifi du fait de l’encodage appliqué à l’audio. Une perte de qualité qui se remarque très vite avec une chaîne hi-fi. Nous vous recommandons donc de passer par une connexion Wifi.

Quelle connectique utiliser ?

La plupart des produits sélectionnés ici disposent de plusieurs sorties.

prise jack : la bonne vieille prise jack, omniprésente, mais fragile et pas idéale pour le signal audio

connecteur RCA : deux connecteurs analogiques, offre de meilleurs contacts que les prises jack

sortie optique : aussi nommé TOSLINK, ce connecteur fait transiter un signal dans de la fibre optique

sortie numérique coaxiale : aussi nommé S/PDIF, on retrouve là aussi un signal numérique, mais qui transite par un câble coaxial en cuivre

Si votre système est compatible, nous vous recommandons fortement d’utiliser une sortie numérique. D’un point de vue audio le TOSLINK et le S/PDIF font jeu égal. Nous préférons toutefois les câbles optiques, car non susceptibles aux interférences.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.