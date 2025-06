Quels sont les meilleurs écouteurs ouverts à choisir en 2025 ?

Tout le monde ne veut pas d’écouteurs intra-auriculaires. Que cela soit pour une question de confort ou encore pour la pratique du sport, voici les meilleurs modèles d’écouteurs ouverts que l’on vous conseille.

Le top 3 des meilleurs écouteurs ouverts selon Frandroid

Les écouteurs ouverts sont de plus en plus populaires en 2025. Véritables alternatives aux écouteurs intra-auriculaires, ou bien compléments à ces derniers pour la pratique du sport, ils permettent de rester conscients de son environnement. Ils sont par ailleurs un peu différents des casques à conduction osseuse.

Il n’est pas simple de s’y retrouver face à la ribambelle de modèles disponibles. Bonne nouvelle : nous avons testé et choisi pour vous les meilleurs modèles d’écouteurs ouverts. Voici tout de suite ceux que nous vous recommandons chez Frandroid.

Anker Soundcore AeroClip Les meilleurs écouteurs ouverts

Les Soundcore AeroClip sont sans doute les écouteurs ouverts les plus convaincants actuellement. Il arbore un design minimaliste, avec une arche en titane à mémoire de forme et un corps en plastique mat. Ils sont ainsi très légers (5,9 g par écouteur) et confortables, même lors de longues sessions, bien qu’une légère gêne puisse apparaître après deux heures d’utilisation continue.

L’étui de charge compact, la certification IPX4 et les grips supplémentaires pour oreilles sensibles renforcent leur praticité et leur adaptation. Pour le quotidien ou pour une utilisation sportive, ils seront au niveau.

Sur le plan sonore, les Aeroclip surprennent par la chaleur de leurs basses, une prouesse notable pour des écouteurs ouverts — même si elles restent limitées par rapport à des intra-auriculaires. Les médiums sont détaillés et les aigus bien maîtrisés, offrant une signature sonore équilibrée et une scène sonore large. Cependant, le volume maximal est parfois insuffisant dans des environnements très bruyants, un point à connaitre avant l’achat. Pour les appels, la qualité est correcte grâce à quatre micros et une IA de réduction de bruit, mais l’absence d’isolation peut rendre un poil compliquée l’écoute dans les lieux bruyants.

L’autonomie est excellente : elle atteint environ 8 heures par charge, avec 32 heures au total via l’étui, et une charge rapide de 10 minutes offre 1h30 d’écoute.

Honor Earbuds Open Des écouteurs équilibrés

La marque chinoise Honor, bien connue pour ses smartphones, s’est également positionnée sur le marché des écouteurs ouverts.

Les Earbuds Open adoptent le format le plus classique pour ce type d’écouteurs, en forme de crochet, avec une structure en silicone qui épouse l’arrière de l’oreille sans pression excessive. Même avec des lunettes, ils sont agréables à porter.

Les commandes tactiles sont intuitives, mais nécessitent un temps d’adaptation : on regrettera une sensibilité parfois capricieuse.

Côté audio, les Honor Earbuds Open nous ont plutôt surpris par la qualité de leur restitution sonore. C’est notable pour les graves, qui sont rarement aussi présents sur des écouteurs ouverts, et c’est un bon point. La scène sonore est large, dynamique et bien structurée. En revanche, les aigus manquent de finesse, ce qui limite la précision sur certains morceaux. Malgré l’intégration d’une réduction de bruit active — on se demande un peu pourquoi — son efficacité est de fait quasi nulle en raison du format ouvert, l’isolation phonique étant inexistante.

Quant à l’autonomie, elle se place dans la bonne moyenne, avec 6 heures d’écoute continue et une vingtaine d’heures grâce aux recharges fournies par le boitier.

Nothing Ear (open) Stylés et autonomes

Les Nothing Ear (open) misent sans surprise sur un port très confortable. On reconnait rapidement leur design transparent, fidèle à l’esthétique Nothing. La tenue est excellente et le poids bien réparti. Pour le sport, ils seront très pratiques. On regrettera par contre l’absence de détection de port.

Nothing Ear (Open) // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Les commandes à pincer sont pratiques, et la personnalisation via l’application Nothing X est poussée, notamment avec un égaliseur paramétrique avancé. L’autonomie est vraiment bonne : 9 heures à volume modéré et jusqu’à 30 heures avec l’étui, un excellent point.

L’expérience sonore est marquée par une grande aération et une scène sonore étonnamment large et profonde, grâce à l’absence d’obstruction du conduit auditif et à l’utilisation de transducteurs à membrane en titane de 14 mm. Cependant, comme toujours, le format implique aussi des limites acoustiques notables : les basses sont peu présentes, le rendu sonore manque d’épaisseur et la signature est déséquilibrée, avec des aigus très en avant.

La connectivité Bluetooth est stable, rien à redire. Les appels téléphoniques bénéficient d’un traitement efficace de la voix grâce à l’IA, mais l’écoute dans les environnements bruyants reste difficile.

En résumé, les Nothing Ear (open) séduisent par leur confort, leur design distinctif ainsi que par leur autonomie.

Apple AirPods 4 Les écouteurs Apple au top

Pour ce dernier produit, nous vous proposons une alternative un peu différente. Il s’agit en fait d’écouteurs classiques, mais non intra-auriculaires. Les AirPods 4 d’Apple sont une superbe option si vous cherchez un confort non invasif dans l’oreille, la possibilité de rester connecté à votre environnement (grâce à un mode transparence très naturel), mais aussi une bonne qualité sonore. En effet, les AirPods seront sans doute plus polyvalents que les précédents modèles présentés qui sont totalement ouverts.

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Le design reste fidèle à celui des AirPods 3, avec une ergonomie confortable et une tenue parfaite, même lors d’activités sportives, et une certification IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière. C’est simple, les AirPods se font totalement oublier dans l’oreille.

La qualité sonore a l’avantage d’être remarquable, surtout par rapport à des écouteurs totalement ouverts. La scène sonore est large, la restitution détaillée, avec des graves puissants, des médiums clairs et des aigus cristallins. L’Audio Spatial et le suivi dynamique de la tête offrent une belle immersion, surtout avec Apple Music et les appareils Apple récents. Les appels bénéficient d’une qualité inédite grâce au codec AAC-ELD, surpassant les standards Bluetooth classiques, et les microphones assurent une excellente captation de la voix.

La réduction de bruit active est surprenante pour des écouteurs sans embout. De plus, le mode Transparence est un des meilleurs du marché. Vous pourrez ainsi l’activer et rester conscients de votre environnement dans le cadre d’une pratique sportive. Notez qu’une version sans ANC existe, à un tarif inférieur, à partir de 129 euros. La version avec ANC se trouve elle à partir de 179 euros.

L’autonomie, en revanche, plafonne à 4-5 heures, ce qui est assez peu. Le boitier compact est très pratique.

Les autres modèles que l’on conseille moins

Les écouteurs « open » sont de plus en plus nombreux. C’est normal, chaque marque y va de son modèle. Nous avons sélectionné dans ce guide les trois meilleurs écouteurs selon nos tests, mais voici aussi les autres modèles présents sur le marché qui pourraient susciter votre curiosité. Parmi eux, certains ont été testés par nos soins, mais n’ont pas récolté une bonne note.

D’autres marques connues du secteur, telles que Shokz avec ses OpenFit Air, proposent aussi des modèles ouverts. Panasonic commercialise depuis peu un modèle très abordable, les Panasonic RB-F10.

Tout savoir sur les écouteurs ouverts

Qu’est-ce qu’un écouteur ouvert ?

Un écouteur ouvert est, comme son nom le suggère fort bien, un type d’écouteur qui ne bouche pas le conduit auditif et laisse passer le son ambiant. Il se pose à l’extérieur du conduit auditif, dans la conque. Généralement, l’écouteur passe derrière l’oreille, comme un crochet, pour bien tenir. Ils permettent d’écouter de la musique tout en restant conscient de son environnement.

Quels sont les avantages des écouteurs ouverts ?

Les constructeurs l’ont bien compris, les écouteurs ouverts ont plusieurs avantages :

Conscience de son environnement. L’utilisateur peut toujous entendre ce qui se passe autour de lui, même avec de la musique. C’est avantageux pour les activités où il faut rester attentif (vélo, course à pied, travail en open space…).

Confort : pas d’insertion dans le conduit auditif, ce qui limite la fatigue du port, l’inconfort ou la gêne sur de longues périodes.

Scène sonore naturelle : le son est plus aéré, souvent perçu comme plus naturel ou réaliste, avec une meilleure spatialisation.

Quels sont leurs inconvénients ?

Bien sûr, ils ont aussi quelques inconvénients dont il faut être conscient avant d’investir :

Aucune isolation passive : l’utilisateur entend les bruits extérieurs, ce qui peut gêner dans les environnements bruyants. L’isolation active est rarement intégrée, et si elle l’est, elle n’aura que peu d’effet.

Fuite sonore : les personnes autour de vous peuvent entendre ce que vous écoutez.

Qualité audio moindre, notamment au niveau des basses, qui seront moins présentes ou percutantes que sur des écouteurs fermés ou intra-auriculaires.

