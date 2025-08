Alors qu’il tacle Apple pour faire la promotion de ses futurs Pixel 10, Google montre que son principal objectif est de s’imposer comme un leader de l’intelligence artificielle.

Le vrai objectif de Google derrière les Pixel 10

La dernière pub anti-Apple de Google pour vanter ses futurs Pixel 10 peut susciter des sourires en coin ou faire rouler des yeux. Sans chercher à être très subtil, la firme de Mountain View moque le retard de son voisin et concurrent de Cupertino en termes d’intelligence artificielle.

Google oublie convenablement qu’Apple est très largement devant en termes de ventes de smartphones — malgré un début de percée pour les Pixel –, mais c’est de bonne guerre. La pub s’adresse avant tout à un marché étasunien où il est courant de taper sur le numéro 1.

C’est surtout une belle occasion de rappeler que si l’intelligence artificielle est le grand point faible d’Apple, c’est au contraire le grand point fort de Google. Ainsi, en passant outre le ton caustique de la vidéo, on peut voir se dessiner des enjeux plus larges.

Sans dire qu’il n’en a rien à faire de ses smartphones, il apparait de plus en plus clair que vendre des Pixel 10 n’est pas la priorité de Google. Ce dernier voit plus grand.

Un smartphone dopé à l’IA, une entreprise obsédée par l’IA

Pour rappel, dans la vidéo en question, Google pointe du doigt le retard d’Apple Intelligence (sans jamais le nommer) dont les capacités ne sont pas du tout au niveau des promesses. La firme aux quatre couleurs souligne ensuite le fait que, sur les Pixel 10, il n’y aura pas à attendre pour profiter pleinement de l’IA. On parle de Gemini ici.

Évidemment qu’il s’agit de Gemini. C’est LE sujet qui anime chaque conversation de Google depuis quelques années. À la Google I/O 2025, le show était entièrement consacré à la pléthore d’évolutions concoctées par l’entreprise pour ses non moins nombreux modèles d’IA.

Pourtant, historiquement et avant la course à l’IA, Android avait toujours été la grande star de la Google I/O. Cette année cependant, les principaux sujets de l’OS mobile ont été évacués lors d’une présentation annexe largement moins événementialisée. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que Gemini a pris le pas et concentre davantage l’attention.

Le nom de Gemini a été prononcé 95 fois pendant la Google I/O 2025.

Un nouveau paradigme complètement assumé par le patron Sundar Pichai lui-même. Sur la scène de la Google I/O 2025, il partageait une statistique humoristique : le terme « Gemini » avait été prononcé 95 fois pendant la conférence. La mention « IA » comptait 92 occurrences.

Ainsi, durant la Google I/O 2025, la partie dédiée à Android se concentrait surtout sur la nouvelle plateforme Android XR pour les lunettes connectées et les casques VR.

Prototype de lunettes connectées de Google avec Android XR.

Or, là aussi, la vraie star reste l’IA. Juston Payne, le directeur du Product Managment d’Android XR, expliquait à Frandroid que Gemini avait été « l’ingrédient magique » permettant de relancer les ambitions de Google sur les lunettes connectées, bien des années après les Google Glass.

Un constat que nous pouvons confirmer après avoir essayé les prototypes de lunettes connectées de Google et utilisé le casque Project Moohan de Samsung. Sur ces deux appareils équipés d’Android XR, les principales interactions dépendent de Gemini.

Premier essai du Samsung Project Moohan, le casque Android XR.

Pour en revenir aux smartphones Android ou même aux montres connectées avec WearOS, les dernières évolutions logicielles majeures concernent toujours de près ou de loin Gemini. La fameuse publicité évoquée au début de cet article montre que cela n’est pas près de s’arrêter.

Vendre des produits IA

Avec tous ces éléments en tête, il paraît évident que le but premier de Google aujourd’hui est avant tout de s’imposer comme un leader en matière d’intelligence artificielle et ce sera vraisemblablement l’une des principales missions des futurs Pixel 10 et des générations qui viendront ensuite.

Publicité du Google Pixel 10.

La finalité en soi n’est pas la vente de smartphones, mais la vente de produits donnant accès à l’intelligence artificielle de Google pour déployer celle-ci au plus large public possible. Ce n’est pas pour rien que la firme de Mountain View cultive aussi précieusement son partenariat avec Samsung.

Les smartphones Galaxy S de la marque coréenne ont la primeur sur un paquet de fonctionnalités Gemini. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit du numéro 1 mondial des smartphones. Pousser à fond Gemini chez Samsung, c’est s’assurer que l’assistant IA tombe entre des millions de mains à travers le monde.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Google n’est évidemment pas le seul à développer une telle stratégie. OpenAI et Jony Ive ont montré leur intention de vendre des produits centrés sur l’IA tandis que nous verrons sans doute encore plusieurs projets aussi nébuleux que les AI Pin, Rabbit R1 et consorts.

En revanche, Google a une force de frappe démentielle avec un moteur de recherche ultra dominant et un écosystème d’applications parfois incontournables (Gmail, Chrome, YouTube, Google Messages, Maps, etc.) où il injecte à vitesse grand V son joyau Gemini.

Sergey Brin à la Google I/O 2025.

Alors que le cofondateur de Google, Sergey Brin, affiche sa volonté de voir sa firme atteindre le stade de l’intelligence artificielle générale (AGI) en 2030, la vente des Pixel 10 n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif, pas une finalité en soi. C’est un maillon de la chaîne, pas la grande priorité.