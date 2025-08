Android va devenir encore plus simple pour jongler entre son profil pro et perso

Si vous jonglez avec des fichiers sensibles ou un profil pro et perso sur votre téléphone, vous serez heureux d’apprendre qu’Android va rendre l’utilisation de ces outils plus facile.

Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, il est possible que vous utilisiez les outils de compartimentation d’Android. Ces derniers vous aident par exemple à jongler entre votre écosystème numérique pro et perso sur un seul et même téléphone. Depuis Android 15, la fonction « Espace privé » permet même de le faire au sein d’un seul et même profil utilisateur.

Malheureusement, cette isolation logicielle rend compliqué le partage de données entre les différents espaces. Mais plus pour très longtemps, comme l’a remarqué Android Authority.

Le transfert de fichiers facilité

Dans les dernières versions bêta de l’OS (accessible via le programme Android Canary), une option bien pratique vient de faire son apparition. Cette dernière permet de facilement transférer des fichiers entre le profil principal et l’espace privé.

Le bouton « Installer » de l’espace privé a en effet été remplacé par un bouton « Ajouter ». Ce dernier vous permet alors facilement d’installer des applis du profil principal vers l’espace privée, mais aussi, et surtout, de bouger des fichiers entre les deux. Ainsi, il devient beaucoup plus simple de faire disparaître un fichier de son profil principal pour le transférer vers son espace privé.

Le transfert de contenus entre les deux espaces est limité à 2 Go et cent fichiers, mais cela devrait suffire à contourner les lourdeurs qui compliquaient l’usage d’un espace privé jusque-là.

Pas avant la fin de l’année

En effet, les deux profils étant majoritairement étanches l’un avec l’autre, il n’était pas toujours facile de transférer des fichiers entre eux, surtout dans le cas où il fallait en faire disparaître certains d’un des deux espaces. La nouveauté développée par Google permet de garder la sécurité de l’espace privée tout en facilitant le partage d’informations entre les deux.

Malheureusement, cet outil ne va pas probablement pas arriver tout de suite sur la version stable d’Android. Il faudra sans doute attendre la fin de l’année et le déluge des autres nouveautés Android 16 pour en profiter. Au moins, celles et ceux qui jonglent avec leurs fichiers régulièrement peuvent entrevoir une fin à cette pénible logistique.