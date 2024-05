Android 15 : à quoi va servir ce nouveau « coffre-fort numérique » ?

C'est la Google I/O 2024 et il y a pléthore d'annonces autour de l'IA, mais également autour d'Android 15, bien qu'elles se fassent plus discrètes. L'une d'entre elles : l'arrivée d'un coffre-fort numérique pour protéger davantage vos applications et données sensibles.

Ce 15 mai, c’est le jour… d’Android 15 ! La suite de la Google I/O 2024 n’est pas (que) à propos d’intelligence artificielle et de Gemini, il y a aussi des nouveautés pour Android 15. Parmi elles, l’arrivée d’un « coffre-fort numérique ».

À quoi servira le « coffre-fort numérique » d’Android 15 ?

C’était une fonctionnalité assez attendue, elle sera enfin de la partie avec Android 15 : le coffre-fort numérique, ou bien l’espace privé, c’est comme vous voulez pour le nom. Il s’agit en fait d’un espace séparé du système d’exploitation qui demande une couche supplémentaire d’authentification pour y accéder. On peut l’ouvrir grâce à son empreinte digitale par exemple. À l’intérieur, on peut stocker tout ce que l’on souhaite : fichiers, mais également applications sensibles. Les notifications de ces dernières sont également isolées du reste du smartphone.

L’idée pour Google, c’est d’empêcher ceux qui empruntent votre smartphone d’accéder à toutes vos applications et fichiers que vous voulez garder secrets. Ou bien même des applications que vous voulez cacher et pas uniquement ce qu’elles renferment : banques, applications de santé, etc. De quoi apporter un peu plus de vie privée lorsqu’on prête (ou qu’on se fait voler) un smartphone qui renferme beaucoup d’éléments, y compris de notre vie intime. Dans la démonstration partagée par Google, on peut accéder à cet espace tout en bas du tiroir d’applications : alors on nous demande de nous authentifier avec notre empreinte digitale. Google précise qu’il est possible de « configurer un verrouillage distinct pour l’espace privé et en masquer totalement l’existence. »

Une fonctionnalité déjà disponible chez certains constructeurs

En réalité, on connaissait déjà le concept du coffre-fort numérique sur des smartphones et des tablettes. Et pour cause : puisque ça n’était pas disponible de base sur Android, certains constructeurs l’ont intégré dans leur interface logicielle. On pense à Samsung, Honor ou encore Xiaomi avec respectivement One UI, MagicOS et MIUI. Par ailleurs, certains gestionnaires de mots de passe sur Android peuvent déjà verrouiller les applications derrière une autre couche d’authentification.

La fonctionnalité arrivera donc sur Android 15, nouvelle version d’Android qui est prévue pour le mois d’octobre prochain. Elle se déploiera tout d’abord sur les Pixel de Google, avant d’arriver chez les smartphones des autres marques. Ces dernières doivent en fait adapter leur interface avec Android 15. En attendant, Google a publié sa Developer Preview 2 afin de tester des premières nouveautés.