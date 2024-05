Android 15 : les choses sérieuses commencent avec la Bêta 2

Google déploie Android 15 Bêta 2. Cette nouvelle version de la future mise à jour apporte plusieurs nouveautés tout en se rendant disponible pour davantage d'appareils.

Le développement d’Android 15 continue son bonhomme de chemin avec l’arrivée de la Bêta 2 de la mise à jour. Pas de surprise, Google avait promis de dévoiler quelques nouveautés dans le cadre de la Google I/O 2024. C’est donc l’occasion de constater que la firme de Mountain View respecte bien son calendrier prévisionnel pour le moment, mais aussi de découvrir quelques fonctions qui arriveront dans cette mouture.

Mais avant d’aller plus loin, notez aussi que d’autres marques que Google rejoignent officiellement le programme bêta d’Android 15. Davantage de personnes vont pouvoir y piquer une tête par curiosité. Xiaomi, Honor, OnePlus ou encore Nothing font partie des fabricants concernés.

Ce qu’apporte Android 15 Bêta 2

Voici quelques éléments apportés par la bêta 2 d’Android 15.

Android 15 va plus loin avec l’AV1 grâce à VideoLAN

Avec Android 14, Google mettait déjà l’accent sur l’AV1. Sur Android 15, la firme continue d’avancer sur ce sujet qui lui tient à cœur. Rappelons que l’AV1 et un codec vidéo poussé par l’Alliance for Open Media — dont fait partie Google entre autres géants de la tech. Il a l’avantage d’être gratuit et d’offrir une meilleure compression que les H.264 et H.265/HEVC contrôlés par le consortium MPEG.

Le petit souci avec l’AV1, c’est que tous les appareils n’ont pas forcément les prérequis matériels pour en profiter. Les smartphones non compatibles doivent donc passer par un décodeur AV1 logiciel. Et à partir d’Android 15 Bêta 2, le décodeur logiciel en question s’appelle « dav1d » et il est mis à disposition par l’association française VideoLAN que l’on connait surtout pour le lecteur vidéo VLC.

« Il est jusqu’à trois fois plus performant que l’ancien décodeur logiciel AV1, ce qui permet la lecture HD en AV1 pour un plus grand nombre d’utilisateurs, y compris pour les appareils de milieu et entrée de gamme », explique Google.

Pour le moment, les développeurs d’applications devront explicitement indiquer qu’ils veulent passer par le logiciel dav1d s’ils veulent en profiter sur Android 15. Toutefois, à terme, ce logiciel deviendra l’outil par défaut dans l’OS à partir d’Android 11.

Un espace privé pour plus de confidentialité

Certaines interfaces de constructeurs proposent déjà cette fonction, la voici désormais nativement présente sur Android 15. Avec cette mise à jour, il sera possible de créer un espace privé où ranger des fichiers et des applications qu’on a envie de protéger un peu plus. Pour accéder à cette sorte de coffre-fort, il faut donc s’authentifier même si le téléphone est déverrouillé.

Le système utilise le bon genre pour vous parler

Avec Android 15, vous allez pouvoir dire au système d’exploitation quel genre il doit employer pour vous adresser la parole. Comme le montre l’exemple ci-dessous, la fenêtre pop-up « Inutile, vous êtes déjà développeur » peut devenir « Inutile, vous êtes déjà développeuse ».

Pour profiter de cette option, il faudra aller dans Paramètres > Système > Langues > Langues du système > Choisissez comment on s’adresse à vous. Vous devrez ensuite sélectionner une des options proposées :

Non personnalisé

Féminin

Masculin

Neutre.

Cette fonction va d’abord être déployée en français avant de s’étendre à d’autres langues dans lesquelles le genre est marqué.

Un peu plus de sécurité

Android 15 Bêta 2 s’accompagne de mesures un peu plus renforcées pour empêcher les applications malveillantes de nuire aux utilisateurs et utilisatrices. Parmi les nouvelles règles, on notera que les développeurs d’applications devront viser, au minimum, le niveau d’API 24 d’Android. Cela signifie que la version de l’OS la plus ancienne sur laquelle leurs apps pourront fonctionner sera Android 7.0 Nougat.

Lorsqu’une app cible une version trop ancienne d’Android, elle est en effet considérée par Google comme trop mal protégée par rapport aux standards plus modernes en matière de cybersécurité. Ainsi, pour le dire autrement, une application qui fonctionne sur Android 6 Marshmallow ne sera pas acceptée sur Android 15.

Meilleur multitâche sur grand écran

Sur les appareils à grand écran — on pense aux tablettes et aux smartphones pliants –, le multitâche devient plus intéressant. Ainsi, ave Android 15 Bêta 2 « les utilisateurs peuvent épingler la barre des tâches sur l’écran pour passer rapidement d’une application à l’autre ou enregistrer leurs combinaisons d’applications préférées en écran partagé pour un accès rapide ». C’est le genre d’interactions qu’on a déjà pu voir sur One UI pour les Galaxy Z Fold de Samsung.

Google en profite donc pour faire un rappel aux développeurs : « il est donc plus important que jamais de veiller à ce que votre application soit adaptative ».

Amélioration du mode Picture-in-Picture

Dans Android 15, lorsque vous activerez le mode Picture-in-Picture (PiP) d’Android 15, vous profiterez d’une animation plus fluide selon les équipes de Google. Pour rappel, cette option permet, par exemple, de continuer à regarder une vidéo YouTube dans une petite fenêtre pendant que vous utilisez une autre application.

Retour prédictif

Savez-vous ce qu’est le retour prédictif sur Android ? Pour reprendre les termes de Google, il s’agit d’une « expérience de navigation plus fluide et plus intuitive lors de l’utilisation de la navigation gestuelle, en tirant parti des animations intégrées pour informer les utilisateurs de l’endroit où leurs actions les mèneront afin de réduire les résultats inattendus ». Ainsi, lorsque vous amorcez un geste, l’interface va vous montrer un petit aperçu de l’écran sur lequel vous allez tomber.

La nouveauté dans Android 15 Bêta 2, c’est que cette option sera plus accessible, car elle ne sera plus cachée dans les options développeurs.« Les animations système telles que le retour à l’accueil, les tâches croisées et les activités croisées apparaîtront pour les applications qui ont correctement migré ».

Plus de vibrations différentes pour les notifications

À partir d’Android 15 Bêta 2, les développeurs vont pouvoir paramétrer des effets de vibrations plus variés selon le type de notifications. Google affirme que cela permettra aux utilisateurs et utilisatrices de ne plus avoir à regarder le smartphone pour savoir quel type d’alerte ils ont reçu.

Plus d’infos sur Santé Connect

On savait que Santé Connect sur Android 15 devait s’étoffer, mais on ne savait pas encore exactement comment. La bêta 2 apporte plus d’informations. Google explique ainsi que de nouveaux types de données sont prises en charge : la température de la peau et les programmes d’entraînement.

Selon le géant de la tech, « le suivi de la température de la peau permet aux utilisateurs de stocker et de partager des données de température plus précises provenant d’un dispositif portable ou d’un autre dispositif de suivi ». Quant aux plans d’entraînement, ils « aident l’utilisateur à atteindre ses objectifs de remise en forme ». Les objectifs en question portent sur « les calories brûlées, la distance, la durée, les répétitions et les pas » ou encore sur « la cadence, la fréquence cardiaque, la puissance, le taux d’effort perçu et la vitesse ».