Après Google, voici les marques qui profitent de la bêta d’Android 15

Avec Android 15 Bêta 2, la liste des marques pouvant proposer la mise à jour sur des appareils compatibles a été officiellement dévoilée par Google. On y retrouve Xiaomi, Honor ou encore OnePlus.

Android 15 est toujours en développement, mais la mise à jour passe un cap important avec l’arrivée d’Android 15 Bêta 2 et se nombreuses nouveautés. Or, les fonctionnalités supplémentaires dévoilées ne sont pas les seules choses à retenir. En effet, désormais, un nombre considérable de fabricants peuvent enrôler leurs smartphones dans ce programme bêta.

Android 15 Bêta 2 : la liste officielle des marques partenaires

Dans le cadre de la Google I/O 2024, Google dévoile en effet une liste de partenaires officiels pour Android 15 Bêta 2. Les voici :

Iqoo

Lenovo

Nothing

OnePlus

Sharp

Oppo

Realme

Tecno

Vivo

Xiaomi

Honor.

Des appareils de cette marque viendront donc s’ajouter aux Pixel dans la liste des produits compatibles.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous connaissons simplement les marques qui peuvent profiter d’Android 15 Bêta 2. Les modèles spécifiques qui pourront installer la mise à jour n’ont pas encore été communiqués. Toutefois, on peut se douter qu’il s’agira des smartphones les plus récents — et généralement les plus haut de gamme — de chaque constructeur concerné.

Petite exception pour Nothing puisque la marque cofondée par Carl Pei a déjà indiqué que le Nothing Phone (2a) était compatible avec la bêta d’Android 15. Nous mettrons à jour cet article prochainement en listant tous les nouveaux modèles compatibles.