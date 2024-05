Un smartphone non-Google reçoit déjà Android 15… ou presque

Le Nothing Phone (2a) se targue de pouvoir déjà faire tourner la bêta 1 d'Android 15 et devient ainsi le premier smartphone non-Google à en profiter.

Nothing s’offre un joli coup de com’ à quelques heures de la Google I/O 2024. La marque annonce en effet que son dernier-né, le Nothing Phone (2a), peut déjà profiter d’Android 15 dans une version bêta.

Jusqu’à présent, seuls des smartphones Pixel de Google peuvent installer la nouvelle version de l’OS mobile en cours de développement. On attend d’ailleurs traditionnellement la bêta 2 pour voir davantage de constructeurs rejoindre le programme. Bêta 2 sur laquelle nous devrions en apprendre plus justement pendant la conférence de l’I/O.

Une installation non recommandable pour le grand public

Mais voilà, le Nothing Phone (2a) crée une petite surprise. Dans un article de blog, la marque présente ainsi sa « Developer Preview Program – Beta 1 » d’Android 15. Attention, plusieurs mises en garde s’imposent. Le constructeur les met clairement en avant. « Cette version d’Android 15 est encore à un stade précoce de développement et certaines fonctionnalités peuvent être manquantes ou ne pas fonctionner. Cette version est principalement destinée aux développeurs et autres utilisateurs avancés. L’installation n’est pas recommandée pour les utilisateurs classiques. »

Ce n’est pas tout : « lors de l’installation d’Android 15 Beta 1, le stockage de votre appareil sera formaté et toutes vos données seront effacées. Il est recommandé de créer une sauvegarde avant de procéder à l’installation ».

Le communiqué de Nothing détaille ensuite la marche à suivre pour installer cette version bêta d’Android 15 sur le Phone (2a). Le processus n’est pas très complexe, mais tout de même plus technique qu’une simple mise à jour classique. Quoi qu’il en soit, cela met un coup de projecteur intéressant sur ce smartphone.



