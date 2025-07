Le prix de ce laptop gaming avec RTX 5070 et écran QHD 240 Hz s’allège de plus de 600 € grâce à cette offre

Celles et ceux qui rêvent d’un PC portable avec RTX 5000 et un bel écran pour enchaîner les combos, le HP Omen 16-ap0034nf fera votre bonheur. Il est même à un prix bien plus attractif sur Cdiscount en passant de 2 099 euros à 1 484 euros.

HP Omen 16-ap0034nf

HP est présent sur tous les segments des PC portables : les laptops professionnels comme les Pavillon ou les laptops gaming avec ses gammes Victus et Omen. Cette dernière est reconnue pour leur qualité et leur puissance, comme le confirme le HP Omen 16-ap0034nf : avec sa RTX 5070 et son Ryzen AI 7 350, il n’a pas froid aux yeux pour faire tourner tous les derniers jeux en 1440p avec beaucoup de FPS. Bonne nouvelle : aujourd’hui il perd plus de 600 euros de son prix de base.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le HP Omen 16-ap0034nf

Un écran en 2.5K rafraîchi à 240 Hz

Une RTX 5070 avec un Ryzen AI 7 350

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 2 099 euros, le PC Portable HP Omen 16-ap0034nf se négocie actuellement en promotion à 1 484 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Une configuration pointue pour lancer les jeux AAA

Le cœur de cet HP Omen 16-ap0034nf est la RTX 5070, une des plus récentes cartes graphiques de Nvidia et l’une de celles au meilleur rapport performances/prix. Vous avez donc la possibilité de jouer à des titres en ray tracing dans de bonnes conditions en 1440p voir 4K.

Cette carte graphique s’accompagne d’un processeur Ryzen AI 7 350 à 8 cœurs et capable d’une fréquence turbo de 5 GHz,e le tout couplé à 16 Go de RAM. Un combo performant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème, ou faire simplement de la navigation web, du multitâche ou même le visionnage de séries et de films. Et pour ne rien gâcher, le laptop renferme aussi un SSD de 512 Go, qui promet des temps de démarrage très rapides et des chargements de jeux quasi instantanés.

Un joli laptop avec un écran ultra-fluide

Une configuration en béton comme celle-ci, c’est bien, mais elle ne vaudrait rien sans un bon écran. Pour jouer dans de bonnes conditions, le HP Omen 16 s’appuie sur une dalle de 16 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels. C’est un plaisir pour nos yeux, que ce soit dans le cadre professionnel, ou bien pour simplement jouer.

Là où l’écran se démarquera aussi, c’est sur son taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu’à 240 Hz. Cette fluidité rendra vos parties de jeux vidéo plus qu’agréables, surtout ceux où les phases d’action sont particulièrement frénétiques.

Pour ce qui est du design, et là , c’est moins commun, HP fait le choix de la sobriété avec ce capot tout de noir vêtu, probablement dans le but de rester discret dans le cadre d’un usage professionnel. Et ses 2,44 kg ne le rendent pas aisément transportable, mais ça, c’est un grand classique avec les PC portables gamer. Pour finir sur la connectique, on a droit à un port USB Type-C, un port USB-A, un port HDMI 2.1, un port RJ-45 et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible avec la charge rapide : 50 % en 30 minutes.

