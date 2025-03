Le prix de ce laptop gaming avec écran QHD+ 240 Hz et RTX 4060 s’allège de 500 € à la fin des ventes flash Amazon

Écran QHD+ rafraîchi à 240 Hz, Intel Core Ultra 7 et RTX 4060, système de refroidissement repensé… MSI n’a clairement pas fait les choses à moitié avec son Pulse 16 AI. Un PC portable gamer que l’on trouve en ce moment à 1 199 euros au lieu de 1 699 euros en ce dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon.

MSI est une marque de confiance dans le secteur de l’informatique, avec ses références fiables et performantes dont les prix ne sont heureusement pas excessifs. En ce dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon, c’est le récent MSI Pulse 16 AI qui nous intéresse plus particulièrement, en raison de sa fiche technique hyper solide, mais pas seulement : il y a aussi son prix, qui ne dépasse pas les 1 200 euros en ce moment et qui le rend donc encore plus recommandable.

Les atouts du MSI Pulse 16 AI

Un grand écran QHD+ IPS rafraîchi à 240 Hz

Un combo Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go de RAM + RTX 4060

Un système de refroidissement efficace

Initialement affiché à 1 699 euros, le laptopt gaming MSI Pulse 16 AI est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur Amazon.

Une fluidité exemplaire pour tous les combos

Avec ses angles marqués et son clavier aux 24 zones de rétroéclairage RGB entouré de détails géométriques colorés, le MSI Pulse 16 AI appartient sans conteste à la catégorie des laptops gaming. Outre ce design affirmé, on a aussi droit à un écran qui cumule les atouts : une grande dalle QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, au format 16:10 et surtout dotée d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Adieu flous de mouvement : ici, l’affichage demeure très fluide, y compris lors des combos les plus nerveux.

L’écran est par ailleurs équipé de la technologie IPS, qui offre une bonne colorimétrie et de larges angles de vision, et couvre l’intégralité du spectre DCI-P3. La palette de couleurs affichée est donc très étendue. Côté connectique, MSI n’a pas été avare et a misé sur un port RJ45, un port HDMI 2.1 (8K@60Hz et 4K@120Hz !), trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et un port jack 3,5 mm. Et côté poids de l’engin, la balance affiche seulement 2,5 kg ; autant dire que ce laptop peut vous accompagner partout sans trop de difficulté.

Une configuration pointue

Dans les entrailles du MSI Pulse 16 AI, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,80 GHz et dont les 16 cœurs permettent d’effectuer plus de tâches simultanément. Il est ici épaulé par 16 Go de RAM, pour offrir une bonne réactivité et une meilleure gestion du multitâche. Le tout est complété par une carte graphique RTX 4060 de Nvidia, un GPU qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3. Et pour ne rien gâcher, le laptop renferme aussi un SSD de 1 To, qui promet des temps de démarrage très rapides et des chargements de jeux quasi instantanés.

En bref, ce Pulse 16 AI devrait offrir d’excellentes performances sur les jeux compétitifs, les gros titres du moment, mais également les AAA à venir. Mais une telle configuration impose un bon système de refroidissement. Justement, MSI nous fait ici profiter de sa technologie Cooler Boost 5, avec deux ventilateurs, six sorties d’air et cinq caloducs dédiés, qui maintient le laptop au frais, même lors des calculs les plus exigeants. Mieux, le MSI AI Engine adapte en temps réel les performances de la machine en fonction de votre utilisation ; une bonne manière de préserver un peu de batterie lorsque vous ne jouez pas.

