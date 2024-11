Ce surpuissant laptop gaming (RTX 4070 + Ultra 7 avec écran 240 Hz) perd 700 € de son prix pour les offres en avant-première du Black Friday

Il y a des erreurs de calendrier qu’on aime plus que d’autres, comme de Black Friday qui démarre quasiment avec un mois d’avance et permet de retrouver le MSI Gaming Pulse 16 à 1 299,99 euros au lieu de 1 999,99 euros.

Alors que les Worlds de League of Legends viennent de se terminer avec T1 sur la première marche du podium et un Faker en grande forme, sur un fond de Linkin Park, vous vous rêvez en futur champion ? Équipez-vous d’un matériel à la hauteur de vos ambitions avec le MSI Gaming Pulse 16, une machine que vous retrouvez en promo avec 700 euros de réduction grâce à ce Black Friday surprise qui a l’air parti pour durer tout le mois de novembre.

Les atouts du MSI Gaming Pulse 16

Son écran QHD+ de 16″ qui peut afficher 240 images/seconde

Sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, TGP 140W

Le processeur Intel Core Ultra 7 155H et 16 Go de RAM DDR5

Normalement, cette machine haut de gamme coûte 1 999,99 euros. Mais grâce au Black Friday, qu’on pourrait rebaptiser Black November, vous pouvez le commander chez Darty pour 1 299,99 euros.

On a rarement vu autant de puissance dans un PC portable

Le MSI Gaming Pulse 16 est un ordinateur PC portable gaming, ce qui implique deux choses. Premièrement, qu’il est suffisamment puissant pour faire tourner des jeux vidéo et, vu le modèle, des jeux récents, et ce, sans sourciller. Deuxièmement, qu’il affiche un format relativement compact pour être transportable et jouer partout.

Cet ordinateur mesure donc 35,9 x 26,64 x 2,79 cm pour 2,5 kg. Bon, on repassera un peu pour le côté compact et léger, mais quand on se prend le MSI Gaming Pulse 16, on sait que ce n’est pas un MacBook Air. En même temps, vu les composants dont il est équipé, ce serait criminel de lui reprocher ses dimensions. À commencer par son écran QHD+ de 16″ qui affiche donc 2560 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraîchissement qui s’envole à 240 Hz.

Il fait tourner tous les jeux modernes sans broncher

Le dernier Call of Duty Black Ops 6 ? Vous pouvez y jouer ? Black Myth Wukong ? À vous la Pérégrination vers l’Ouest. Undertale ? Le ray-tracing va vous bluffer. Bon, sur ce dernier, on exagère un peu. Mais tout ça pour dire qu’avec un processeur Intel Core Ultra 7 155H et une fréquence maximale de 4,8 GHz, 16 Go de RAM DDR5 (upgradable) et un SSD de 512 Go, changeable lui aussi, vous êtes BIENG. Bon, les 512 sont peut-être un peu juste, surtout que les gros jeux récents pèsent plus de 150 Go.

Après pour le look, il est plutôt moderne, avec son clavier RGB multicolore et un touchpad illustré. Côté connectique, il s’en sort bien avec un port USB 3.2 type C (Display Port), trois ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet RJ-45. Sans oublier le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. Avec ça, vous avez de quoi devenir le prochain Gotaga.

Pour vous aider à trouver un bon PC portable gaming, Frandroid vous a concocté un guide d’achat avec plusieurs modèles référencés. Donc n’hésitez pas à y jeter un Å“il pour trouver votre futur ordinateur.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.