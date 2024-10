Call of Duty : Black Ops 6, les configurations minimales et recommandées

Chéri des amateurs de FPS, Call of Duty opère sur nos écrans depuis maintenant 20 ans. Cette année, c’est le sixième opus de la saga Black Ops qui débarque sur nos écrans. Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour y jouer ?

Call of Duty est un classique indémodable du FPS en multijoueur. Le nouvel opus Black Ops 6 intègre également un mode Histoire qui met en scène le vétéran des Black Ops Franck Woods au début des années 90. Le mode Zombies par vague est également de la partie. Le jeu sort le vendredi 25 octobre sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One.

Votre PC est-il en mesure de le faire tourner correctement ? On fait le point sur les configurations attendues.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Call of Duty : Black Ops 6 ?

Notez que la configuration recommandée correspond au jeu en 60 Fps avec les graphismes en Élevé. La configuration « Compétitif » correspond à de la 4K en Ultra.

Quels composants choisir pour jouer à Call of Duty : Black Ops 6 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 109 euros.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Call of Duty : Black Ops 6 ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Un bon moniteur avec une fréquence de rafraichissement élevé ainsi qu’un input lag bas sera idéal pour jouer de façon fluide au jeu.

Étant un FPS, Call of Duty : Black Ops 6 se joue sur PC avec une bonne souris gamer ainsi qu’un clavier gaming. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

