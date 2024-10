Call of Duty: Black Ops 6 sur le Game Pass : le pari très risqué de Microsoft

La sortie de Call of Duty: Black Ops 6 sur le Game Pass attirera de nombreux joueurs sur le service d’abonnement de Microsoft, aux dépens des ventes du jeu. Le pari serait risqué, mais pourrait payer sur le long terme.

C’est le grand jour : ce vendredi 25 octobre, Call of Duty: Black Ops 6 sort sur PC et consoles. Si la sortie d’un épisode de la célèbre franchise de FPS militaire est toujours un évènement, celle-ci est particulièrement stratégique puisqu’elle signe la première fois qu’un jeu Call of Duty sera disponible sur le service Xbox Game Pass à son lancement.

Pour un jeu vendu désormais 80 euros, son potentiel succès commercial pose question alors que des millions de joueurs pourront y accéder via le service d’abonnement de Microsoft. Plusieurs analystes prédisent des chiffres records pour le Game Pass, alors que les ventes du jeu pourraient en pâtir sévèrement.

2,5 à 4 millions d’abonnés Game Pass en plus

Interrogés par le média Gameindustry, deux analystes dressent un tableau similaire pour cette sortie très attendue. Le premier, Michael Pachter du cabinet d’études Webbush, le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 sur le Game Pass pourrait attirer de 3 à 4 millions de nouveaux abonnés sur le service.

Piers Harding-Rolls de la société Ampere annonce lui un gain d’environ 2,5 millions d’abonnés au Game Pass Ultimate (+10%) suite à la sortie du jeu. Ce dernier précise que la majorité des nouveaux utilisateurs seront en réalité des abonnés Core et Standard faisant la mise à niveau de leur abonnement pour accéder au dernier Call of Duty, qui n’est disponible que dans l’offre Ultimate.

Les deux analystes s’accordent cependant à dire que le lancement du jeu sur le Game Pass nuira à ses ventes dites « Premium » à plein tarif PC et console. Michael Pachter annonce le chiffre de 6 millions de ventes perdues, soit un quart des abonnés Game Pass qui auraient acheté le jeu.

Justifier l’abonnement après la campagne solo

Il y a fort à parier que des millions de joueurs vont souscrire à l’abonnement Xbox Pass Pass Ultimate (ou Standard sur PC) pour un mois afin de compléter la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 6.

Tout l’enjeu sera alors de favoriser la rétention de ces nouveaux abonnés et de combler ce manque à gagner qui s’annonce massif pour Microsoft, tout du moins au début.

Selon Piers Harding-Rolls, il s’agira surtout de monétiser cette nouvelle audience sur le long terme :

Call of Duty devient avant tout un jeu-service qui se monétise avant tout en jeu. Microsoft abandonnera les ventes de jeux complets en échange d’une plus grande audience qui pourra être monétisée au sein même du jeu.

Ainsi, l’objectif n’est pas de convaincre les fans existants, qui jouent déjà au jeu gratuitement sur PC et console via leurs propres moyens, mais d’attirer une toujours plus large audience.

La disponibilité de Black Ops 6 sur le Game Pass devient alors un produit d’appel pour accueillir toujours plus de joueurs dans l’écosystème « live service » de Call of Duty avec les modes Warzone et multijoueur.

Les prochains mois seront cruciaux pour Microsoft afin d’ajuster sa stratégie pour la plus grosse licence qu’elle possède désormais avec Call of Duty.

