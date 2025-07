Vous pouvez maintenant jouer à vos jeux Xbox sur PC avec cette mise à jour

L’application Xbox sur PC vous permet désormais de jouer à certains jeux de votre console Xbox via le cloud gaming. Une fonctionnalité réservée à un petit groupe de joueurs pour le moment.

Source : Xbox

Au début de l’année, Xbox a enfin déployé sa très attendue fonctionnalité « Stream your own game » pour les consoles Xbox, permettant ainsi de jouer à certains de jeux de votre bibliothèque via le service Xbox Cloud Gaming.

Accessible uniquement auprès des membres du Game Pass Ultimate, la fonctionnalité permet notamment de gagner un temps considérable pour accéder à vos jeux, mais aussi de gagner de la place sur votre disque dur.

Xbox vient d’annoncer que la fonctionnalité arrivait enfin sur l’application Xbox sur PC, affinant toujours plus la délimitation entre console Xbox et PC Windows.

Streamer ses jeux Xbox sur PC

Les joueurs PC abonnés au Game Pass Ultimate peuvent déjà accéder aux jeux de l’abonnement en cloud gaming, mais beaucoup d’autres titres étaient exclus de la fonctionnalité.

Désormais, les abonnés Ultimate inscrit au programme Xbox Insiders sur PC pourront streamer des jeux disponibles uniquement sur console Xbox via le service Xbox Cloud Gaming.

La liste contient pas moins de 250 titres, avec notamment certains jeux Xbox One et Xbox 360 comme la série de Saint’s Row. Ne vous attendez pas cependant à voir de nombreuses exclusivités Xbox, mais la fonctionnalité reste pratique pour les joueurs possédant console et PC.

Selon Jordan Cohen, qui mène le projet xCloud chez Microsoft depuis presque 7 ans, la fonctionnalité permet « d’accéder à ses jeux consoles achetés via le cloud gaming » et s’adresse aux joueurs « qui n’ont plus de console ou qui ne peuvent plus accéder à leur console pour une raison quelconque« .

Dans ce contexte, le cloud permet donc d’accéder à sa bibliothèque Xbox depuis n’importe quel support. Notamment sur la future console portable Xbox Ally attendue pour l’automne.

