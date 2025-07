Razer relance le pari des eGPU avec le Thunderbolt 5 : enfin la bonne solution ?

Le pari des eGPU refait surface chez Razer ! Le nouveau Core X V2 exploite le Thunderbolt 5 pour promettre des performances enfin acceptables.

Razer remet le couvert avec les boîtiers graphiques externes ! Le constructeur dévoile son Core X V2 qui mise tout sur le Thunderbolt 5 pour enfin rendre les eGPU viables.

Avec 80 Gbps de bande passante bidirectionnelle (et jusqu’à 120 Gbps dans un sens), cette nouvelle interface pourrait bien changer beaucoup de choses. À 389,99 euros, ce boîtier promet de transformer votre laptop en bête de gaming. Mais est-ce que cette fois, c’est enfin la bonne ?

Thunderbolt 5 : le game changer tant attendu

Le Thunderbolt 5 change vraiment tout pour les eGPU. Avec ses 80 Gbps de bande passante bidirectionnelle, on double quasiment les performances du Thunderbolt 4. Concrètement, cela signifie que la perte de performance entre un GPU externe et une carte graphique directement connectée à la carte mère n’est plus que de 5 à 15 % selon les applications.

Une démo comparative sur le stand Asus avec la ROG XG Station 3 l’a prouvé : fini les 30-40 % de perte de performance qui rendaient les eGPU peu attractifs. Cette évolution technique redonne enfin du sens aux boîtiers graphiques externes, surtout pour les utilisateurs d’ultrabooks qui veulent transformer leur machine en station de gaming.

Razer surfe sur cette vague avec son Core X V2, qui peut accueillir les GPU récents de NVIDIA GeForce et AMD Radeon. Un seul câble Thunderbolt 5 suffit pour connecter l’appareil hôte, ce qui simplifie drastiquement l’installation.

Un retour aux sources pour Razer

Razer n’en est pas à son coup d’essai avec les eGPU. La marque avait lancé le mouvement en 2016 avec le Core original, conçu pour accompagner son Blade Stealth. Puis vinrent le Core X en 2018 et le coloré Core X Chroma en 2019, mais l’adoption est restée confidentielle.

Le problème ? Les limitations du Thunderbolt 3 et 4 bridaient trop les performances. Pas terrible de perdre 30-40 % de puissance graphique pour le « privilège » d’avoir un GPU externe ! Sans compter le prix : un boîtier + une carte graphique coûtaient souvent plus cher qu’un laptop gaming équivalent.

Avec le Thunderbolt 5, Razer espère enfin démocratiser le concept. Le Core X V2 à 389,99 euros reste un investissement, mais si les performances suivent, cela pourrait séduire les utilisateurs d’ultrabooks professionnels qui veulent aussi jouer.

Des performances enfin acceptables

Les premiers tests montrent que le Thunderbolt 5 équivaut à peu près à 8 voies de PCIe Gen 3. C’est encore loin des 16 voies de PCIe Gen 4 d’un GPU de bureau moderne, mais suffisant pour ne plus être le facteur limitant dans la plupart des cas.

Cette amélioration ouvre de nouveaux usages : gaming en 1440p voire 4K, travail sur des logiciels gourmands (montage vidéo, 3D, IA), ou simplement prolonger la vie d’un ultrabook en lui greffant une carte graphique récente.

L’avantage des eGPU, c’est aussi leur évolutivité. Contrairement à un laptop gaming, vous pouvez changer de GPU sans racheter toute la machine. Un argument économique non négligeable sur le long terme.

Le timing parfait avec les nouveaux GPU

Le Core X V2 arrive au bon moment. Les nouvelles générations de GPU (RTX 50 de NVIDIA, futures Radeon d’AMD) sont plus efficaces énergétiquement, ce qui limite les problèmes de chauffe dans un boîtier externe. Et avec des performances qui explosent, même bridées à 85-90 %, elles restent largement suffisantes pour la plupart des usages.

Razer mise aussi sur la simplicité : un seul câble Thunderbolt 5, du plug-and-play, et la possibilité d’alimenter le laptop via le boîtier. L’expérience utilisateur est celle d’un dock classique.

Asus dans la course aussi

Razer n’est pas seul sur ce créneau. Asus a également dévoilé son propre eGPU Thunderbolt 5, signe que l’industrie croit au potentiel de cette technologie. La concurrence risque d’être rude, surtout si d’autres constructeurs suivent.

Cette dynamique pourrait enfin créer un écosystème viable autour des eGPU. Avec plus de choix, des prix qui baissent, et des performances acceptables, le concept pourrait séduire au-delà des early adopters.

Reste le prix à surveiller

À 389,99 euros pour le boîtier seul, le Core X V2 reste un investissement. Ajoutez une RTX 4070 ou 4080, et vous frôlez les 1000-1500 euros. Pour ce prix, on trouve des laptops gaming complets très corrects.

Mais l’équation change si vous possédez déjà un ultrabook premium. Plutôt que de racheter une machine dédiée gaming, l’eGPU permet d’avoir le meilleur des deux mondes : portabilité en déplacement, puissance graphique à la maison.

Le succès du Core X V2 dépendra aussi du déploiement du Thunderbolt 5. Pour l’instant, seuls quelques laptops récents le supportent, mais la transition devrait s’accélérer en 2026.

Reste à voir si le marché suivra !