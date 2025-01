Le futur des eGPU est arrivé pour les PC-consoles, les mini-PC et les laptops

Les GPU externes ont longtemps été limités par leur bande passante. Avec l’arrivée du Thunderbolt 5, Asus relance l’intérêt d’une carte graphique dédiée externe.

Les GPU externes (eGPU) ont longtemps fait rêver les gamers nomades, ils promettent de transformer n’importe quel ultraportable en machine de guerre.

Pourtant, cette technologie est restée en retrait, principalement à cause d’une limitation majeure : la bande passante. Thunderbolt 4, USB4 ou OCuLink… Tout était trop limité pour les GPU actuels.

Avec l’arrivée du Thunderbolt 5, Asus est le premier à créer un eGPU nouvelle génération… le ROG XG Mobile 2025.

Le plus grand changement de cette nouvelle génération réside dans l’abandon du connecteur propriétaire XG Mobile au profit du Thunderbolt 5. Ce choix stratégique n’est pas anodin : avec une bande passante de 80 Gb/s, soit le double du Thunderbolt 4, cette nouvelle norme permet enfin d’exploiter pleinement le potentiel des cartes graphiques modernes.

De plus, la rétrocompatibilité avec Thunderbolt 4 et USB4 garantit également une large compatibilité avec les appareils existants. Vous pourrez donc acheter ce eGPU et l’utiliser avec vos anciennes machines.

Une puce GeForce RTX 5090 mobile intégrée

Il s’agit d’un eGPU équipé d’un GPU mobile, non modifiable. On n’est pas sur un eGPU où l’on peut changer de carte graphique à la volée.

Au cœur de ce eGPU se trouve la GeForce RTX 5090 mobile, le dernier GPU haut de gamme de Nvidia. Une solution premium sans compromis. Certes, l’absence d’évolutivité pourrait rebuter certains utilisateurs, mais la présence de ports DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1 garantit une certaine pérennité.

La prouesse technique ne s’arrête pas là : Asus a réussi à réduire le volume de 20 % par rapport à la génération précédente, tout en maintenant un poids inférieur à 1 kg. Plus impressionnant encore, le niveau sonore a été réduit de 3 dB, une amélioration bienvenue pour un appareil aussi puissant.

Le plein de connectiques

Le ROG XG Mobile 2025 ne se contente pas d’être un simple boîtier graphique. Il embarque également un lecteur de carte SD, deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A et un port Ethernet 5 Gigabit. Cette connectique complète en fait un véritable hub multimédia.

Le seul point d’interrogation reste le prix, qu’Asus n’a pas encore communiqué. Étant donné les composants utilisés et le positionnement haut de gamme du produit, on peut s’attendre à un tarif très élevé. Mais pour les utilisateurs recherchant le meilleur des deux mondes — mobilité et puissance — cette solution pourrait bien valoir le coup pour accompagner une console-PC, un mini-PC ou un PC portable.