AMD Z2, Extreme et Go dévoilés : performances en hausse pour les PC consoles portables

AMD n’en a pas fini avec les consoles portables : sa nouvelle génération de SoC Z2 est là, et se décline en trois modèles (Go, base et Extreme) pour convenir à de plus en plus de produits.

Source : AMD

Le Steam Deck n’a pas créé le marché des « PC consoles portables ». Les historiens du secteur auraient envie de parler de GPD avant lui, qui a créé des petits PC vraiment optimisés pour le jeu, ou d’Ayaneo qui a cru au format bien avant Valve. Mais il faut admettre que la firme de Gabe Newell l’a popularisé pour le faire atteindre les sphères qu’il atteint aujourd’hui.

Maintenant, n’oublions pas une chose : l’acteur qui a vraiment créé ce marché est AMD. En insistant sur le concept des APU, ces puces qui intègrent CPU et GPU sur une même plateforme, puis en surfant sur la vague des SoC avec des parties graphiques bien plus performantes que son compétiteur Intel, il a essentiellement permis la création des PC consoles portables. La famille Z1 n’était qu’un premier pas. Aujourd’hui, AMD se tient prêt à soutenir une seconde vague avec la nouvelle famille Z2.

AMD Z2, Z2 Extreme et Z2 Go : les caractéristiques techniques

Oui, le fondeur a désormais trois puces à fournir à ses partenaires constructeurs pour leurs prochaines consoles portables. La Z2 Extreme est naturellement la plus puissante du lot, comme auparavant. Une version plus neutre, simplement Z2, est toujours là pour les produits cherchant à être plus accessibles. Mais une nouvelle pointe le bout de son nez désormais : la Z2 Go, véritablement faite pour faire chuter les prix.

Dans le but de mieux déterminer les capacités de ces puces, voici un tableau comparatif entre les différentes générations de SoC Z par AMD :

Nom du SoC Cœurs/Threads Fréquence maximale Taille du cache TDP Unités de calcul GPU Z2 Extreme 8 cœurs / 16 threads 5,0 GHz 24 Mo 15 – 35W 16 CUs Z1 Extreme 8 cœurs / 16 threads 5,1 Ghz 24 Mo 9 – 30W 12 CUs Z2 8 cœurs / 16 threads 5,1 GHz 24 Mo 15 – 30W 12 CUs Z1 6 cœurs / 12 threads 4,9 GHz 22 Mo 9 – 30W 4 CUs Z2 Go 4 cœurs / 8 threads 4,3 GHz 10 Mo 15 – 30W 12 CUs

Ce que nous savons pour le moment est que la différence est assez minime. Les « compute units », soit la partie GPU, restent basées sur RDNA 3, même si l’on suppute qu’il s’agit ici de la version 3.5 vue sur les derniers Ryzen AI 300. Le Z2 Extreme semble être une belle évolution : si la fréquence maximale du CPU chute légèrement, ce n’est pas assez pour avoir un véritable impact. Par contre, les 4 unités supplémentaires devraient fournir une belle évolution.

Le plus curieux est le Z2 classique. Ce dernier semble tout simplement être un Z1 Extreme renommé pour devenir le milieu de gamme de ces puces dédiées aux consoles portables. AMD étant un habitué de ce genre de pratique, on ne serait pas étonné de l’apprendre.

Enfin, nous avons le Z2 Go. Celui-ci sacrifie surtout sa partie CPU tout en gardant une partie GPU aussi performante qu’un Z1 Extreme. Ce choix paraît bien plus intéressant que celui fait sur le Z1 classique auparavant, dont la partie GPU était bien trop sacrifiée. Selon les jeux lancés, particulièrement si l’on évite les mondes ouverts, le Z2 Go pourra facilement trouver sa place dans des consoles portables vraiment intéressantes.

D’ordre général, on peut voir que la famille Z2 abandonne la moindre idée de tenir les 9/10W de TDP. Rien d’étonnant en considérant comme la majorité des utilisateurs des produits comme la ROG Ally ou le Lenovo Legion Go n’utilisent jamais ce mode.

Le vrai intérêt des nouveaux Z2 ?

Maintenant, il faut aussi avouer que nous ne nous attendons pas à une augmentation drastique des performances. En ayant pu tester la partie graphique 890M déjà intégrée sur les nouveaux SoC d’AMD dédiés aux ultraportables, nous avons pu avoir une légère amélioration des performances sans que celle-ci ne puisse justifier le rachat d’une nouvelle console. D’autant plus lorsque celles-ci sont vendues aux alentours des 800 euros d’ordre général, du moins à leurs sorties.

C’est avant tout sur l’autonomie que nous aimerions voir des améliorations. Hors, le TDP paraît rester sur les mêmes eaux, quand les technologies batteries n’ont pas particulièrement évolué. On espère simplement que les 80 Wh de la ROG Ally X deviendront plus largement adoptés sur ce marché.

Car oui, cette nouvelle génération va moins être l’occasion de faire des mises à jour de consoles que de permettre à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché ou de proposer des alternatives à leur produit le plus populaire. C’est du moins ce que l’on a déjà pu observer sur les fuites entourant le CES 2025, et ce que nous nous attendons à observer en arpentant le salon.