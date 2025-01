Ryzen AI Max et Max Pro dévoilés : la carte maîtresse d’AMD pour des PC portables surpuissants

AMD sort sa carte maîtresse pour 2025 : les Ryzen AI Max et Max Pro. Des SoCs mobiles surpuissants qui profitent de ses meilleures avancées côté CPU, GPU et NPU pour créer des PC portables ultra-polyvalents.

Source : AMD

Il y a quelques années de ça, le marché était bien plus simple à analyser. Nous avions Intel, le roi des processeurs. NVIDIA, le roi des cartes graphiques. Et AMD, l’alternative moins cher et moins bonne des deux protagonistes sur les deux catégories. Mais nous avons sous-estimé une chose : à quel point son concept d’APU, qui définit une puce mobile intégrant aussi bien un CPU qu’un GPU, allait devenir important au fil des ans.

Si la révolution des Ryzen propulsée par Lisa Su a été le point tournant d’AMD, on ne peut nier l’importance que la puissante partie graphique des SoC a pris au fil des ans. Et alors que la nouvelle catégorie des PC consoles portables explose grâce à elle, l’équipe rouge semble s’en inspirer en dévoilant au CES 2025 ses nouvelles puces Ryzen AI Max et Max Pro.

Ryzen AI Max, pour une puissance intégrée phénoménale

Les Ryzen AI Max représentent comme une nouvelle catégorie de puces pour AMD. Mais pour les expliquer, mieux vaut d’abord voir la puissance avancée par ces quatre nouvelles puces à destination des ordinateurs portables et compacts.

Jusqu’à 16 cœurs Zen 5 sur la partie processeur, jusqu’à 40 Compute Units en RDNA 3.5 sur la partie graphique, jusqu’à 50 TOPS pour la partie NPU XDNA 2, et jusqu’à 256 Go/s de bande passante pour l’interface mémoire. Une puce pour un monstre de puissance, qui cherche à se frotter au combo CPU + GPU Nvidia bien connu des PC gamers et créatifs avec une plateforme où tout est intégrée. Le tout avec un TDP total qui ne dépasse pas les 120W.

Difficile du moins de déterminer la puissance réelle de cette plateforme, puisque les comparaisons fournies par AMD sont… un tant soit peu malhonnêtes. Si nous pouvons voir jusqu’à 2,6 fois plus de performance en rendu 3D, le SoC est ici comparé à un Core Ultra 9 288V bien loin d’être équivalent. De même pour les performances graphiques, avancées à 1,4 fois plus puissantes. La comparaison avec le MacBook Pro 14 cœurs est peut-être un peu plus logique, et les chiffres avancés sont encourageants.

AMD semble miser un maximum sur les calculs d’intelligence artificielle, et n’hésite pas à dire que le Ryzen AI Max+ 395 est capable d’aller 2,2 fois plus vite qu’une GeForce RTX 4090 mobile à 24 Go de VRAM sur une LLM de 70 milliards, pour jusqu’à 87%M de TDP en moins. Certes, mais nous savons aussi que ce AI Max+ est capable d’utiliser jusqu’à 96 Go de RAM partagée, il est donc difficile d’établir si la comparaison est vraiment équilibrée ici.

Toujours est-il que ce nouveau SoC tout intégré à son maximum de puissance a quelque chose de grisant, et qu’il nous tarde de le comparer à l’habituel couple Ryzen + GeForce le plus populaire aujourd’hui. Des produits comme le HP ZBook Ultra G1a ou encore le nouveau Asus ROG Flow Z13 de 2025 vont l’intégrer pour créer des formats toujours plus fins et toujours plus performants.

Preuve s’il en est que le véritable intérêt de cette nouvelle plateforme se trouvera dans les produits qu’elle permettra de créer. Si le SoC sera disponible entre le premier et le deuxième trimestre 2025 pour les fabricants, nous risquons de ne pas voir énormément de produits différents avant quelques mois encore. Ici, nous rêvons à voir une nouvelle Steam Machine qui profiterait de ces Ryzen AI Max.