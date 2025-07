Amazon fait chuter de 50 % le prix de ce moniteur gaming LG incurvé de 27″ (QHD, 180 Hz, 1 ms)

Écran incurvé, taux de rafraîchissement élevé et belle définition, le LG Ultragear 27GS60QC-B.AEU a de belles choses à offrir pour les joueurs et les joueuses sur PC. En ce moment, il s’affiche à un prix plus doux, en passant de 279 euros à 143 euros seulement.

Chez LG, on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque dispose de références adaptées à chaque budget, et même les moins onéreuses proposent des fiches techniques complètes. C’est le cas par exemple du modèle Ultragear 27GS60QC-B.AEU qui promet des sessions de jeu bien fluides et immersives. Bonne nouvelle, le voilà à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de ce moniteur LG

Une dalle de 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms

La présence de la technologie AMD FreeSync

Affiché au prix conseillé de 279,99 euros, le moniteur LG Ultragear 27GS60QC-B.AEU est désormais en promotion à 143,64 euros sur Amazon.

Fluidité, réactivité… Tout y est

Le LG Ultragear 27GS60QC-B.AEU est un moniteur calibré pour les jeux compétitifs et les combos nerveux. Il n’y a qu’à voir son taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui garantit une fluidité exemplaire et des mouvements bien clairs, ainsi que son taux de réponse de 1 ms seulement.

Autant dire que les amateurs de jeux de courses, de stratégie ou encore les FPS pourront effectuer des mouvements bien rapides et précis, sans retard à l’affichage. Cerise sur le gâteau, le moniteur est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades bien embêtantes. Veillez bien sûr à posséder une carte graphique compatible.

Avec une bonne immersion à la clé

Beaucoup de joueurs et de joueuses apprécient d’avoir leur regard enveloppé pour rester bien concentré et c’est exactement ce que propose LG avec sa dalle incurvée d’une courbure de 1 000R. Les amateurs de jeux de simulation réalistes apprécieront. Les bordures fines qui encadrent trois côtés de la dalle ne font d’ailleurs que renforcer cette immersion.

Cet écran présente par ailleurs une diagonale confortable de 27 pouces, ainsi qu’une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), soit une définition qui offre une excellente qualité d’image. Autrement, la dalle prend en charge la norme HDR10, soit l’assurance de noirs plus profonds.

Pour terminer sur la connectique, on trouve deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque (prise jack 3,5mm).

