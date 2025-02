Amazon fait chuter le prix de ce grand écran PC gaming incurvé (250 Hz et 1 ms) le dernier jour des soldes

Si vous cherchez à obtenir un bon moniteur gaming, il faut profiter de ce dernier jour des soldes. On y trouve le MSI G32C4X, un grand écran incurvé qui offre une bonne expérience de jeu pour seulement 184 euros, contre 229 euros de base. 

On le sait, dans une configuration pour le jeu vid√©o, l‚Äô√©cran occupe une place centrale et d√©terminante. Le fait d‚Äôavoir un bon moniteur d‚Äôune taille correcte et avec des caract√©ristiques techniques de fluidit√© peuvent faire la diff√©rence dans vos parties. C‚Äôest pourquoi le G32C4X de MSI est une bonne option √† consid√©rer, d’autant plus qu’il co√Ľte 20 % de moins pour le dernier jour des soldes.

Le MSI G32C4X offre…

Un écran incurvé de 31,5 pouces en FHD

Un taux de rafra√ģchissement √† 250 Hz et un temps de r√©ponse 1 ms

La compatibilité avec AMD Freesync Premium

Initialement √† 229,99 euros, le moniteur PC MSI G32C4X se n√©gocie actuellement en promotion √† 184,99 euros sur le site d’Amazon.

Une immersion assurée sur ce grand écran

Pour garantir une bonne exp√©rience en jeu, le MSI G32C4X √† l‚Äôavantage d‚Äôutiliser une dalle incurv√©e 1500R. ¬†Sur cette grande surface, les joueurs et les joueuses pourront obtenir plus de d√©tails lors d‚Äôune partie. Elle est d‚Äôailleurs renforc√©e par ses fines bordures sur le c√īt√©. Ce format s‚Äôav√®re tr√®s confortable et adapt√© √† une large vari√©t√© d‚Äôapplications et¬†id√©al aussi pour de la bureautique.

Avec une diagonale de 31,5 pouces, cet écran PC se montre assez imposant sur un bureau. Sa dalle VA dispose d’une simple définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image, des couleurs riches et bien détaillées.

Des images en toute fluidité

Tout est pens√© pour offrir une excellente exp√©rience de jeu sur cet √©cran.¬†Dans certains jeux, la victoire se joue souvent √† quelques centi√®mes de seconde, c‚Äôest pourquoi le temps de r√©ponse de seulement 1 ms vous conviendra parfaitement pour √™tre au bon timing dans les jeux qui requi√®rent d‚Äôexcellents r√©flexes. Ce n‚Äôest pas tout, ce mod√®le offre aussi un taux de rafra√ģchissement √©lev√© de 250 Hz, pour une fluidit√© d‚Äôaffichage parfaite avec des images tr√®s d√©taill√©es.

Et pour jouer dans de bonnes conditions, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image durant vos parties, et avoir des sessions fluides. Pour finir sur la connectique, le moniteur est composé de deux ports HDMI, un Displayport, et une prise casque audio.

Afin de comparer ce modèle signé MSI avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

