On a vu le casque OBH qui s’attache directement sur votre vélo en un claquement de doigts : objectif zéro encombrement

Frandroid a pu rencontrer le fondateur d’OBH Mobility, Elies Hamzaoui, à l’occasion des Prodays 2025. Son projet ? Un kit qui combine un casque et un socle directement fixé sur votre vélo, à l’avant ou à l’arrière. L’objectif ? Que votre casque soit le moins encombrant possible.

Qui a dit qu’on ne pouvait plus innover dans l’univers du casque vélo ? La jeune entreprise OBH Mobility, fondée par Elies Hamzaoui en 2021, nous fait bien mentir avec son kit OBH qu’elle exhibe au salon Prodays 2025, organisé à Paris du 6 au 8 juillet. Après 2 ans de développement puis une année d’industrialisation, son produit a enfin entamé sa phase de commercialisation depuis mars dernier.

Plus aucun encombrement

Le kit OBH est un système de casque embarqué, permis par un socle d’accrochage directement fixé sur le guidon. C’est sur ce socle que le casque vient s’accrocher et se fixer. In fine, l’idée est de pouvoir garer son vélo n’importe où, tout en laissant son casque en toute sécurité pour éviter qu’il ne vous encombre.

« Notre vision, c’est qu’on pense que le casque est comme la ceinture de sécurité dans une voiture : il doit appartenir au vélo ou à la trottinette », nous explique Elies Hamzaoui.

Une version connectée du kit OBH propose une alarme, qui sonne environ 30 secondes en cas de mouvement. Pour préalablement débloquer l’alarme, il suffit de se servir d’un badge qui déverrouille au passage le casque. Et pour ceux et celles qui n’apprécient tout simplement pas les alarmes, l’application permet de la désactiver une bonne fois pour toutes. Un autre socle non connecté est aussi disponible, à un prix plus abordable.

Aucun système de géolocalisation intégrée n’est de mise, mais un petit emplacement capable d’accueillir un Airtag a tout de même été imaginé par Elies Hamzaoui.

Des cibles professionnelles pertinentes

Pour l’instant, un seul et unique modèle de casque est vendu par OBH. Il pèse 280 grammes, dispose d’une molette de réglages à l’arrière, de sangle en plastique et est fabriqué à partir de polypropylène expansé (EPP) et d’une coque en plastique. « À l’intérieur, c’est à mémoire de forme », nous précise-t-on.

« L’ambition, c’est de devenir un standard de sécurité. On veut que les fabricants de vélo vendent des vélos avec notre système dessus. On a aussi de vraies ambitions B2B, notamment du côté des flottes de partage et des entreprises », poursuit notre interlocuteur, bien conscient des enjeux forts inhérents aux flottes d’entreprises.

Vendu 149e euros dans sa version classique – fixation, socle et casque -, le kit OBH grimpe à 249e dans sa version connectée. Le tout est fabriqué et assemblé à Lyon.

Notre avis sur le kit OBH

Globalement, le kit OBH fait dans l’efficacité et la simplicité. La démonstration réalisée sous nos yeux révèle un système intuitif et clé en main, basé sur une mécanique de clipsage pour le socle et d’une petite manipulation élémentaire pour caler le casque. Pour les utilisateurs dont le casque les encombre constamment, c’est intéressant.

Pour séduire une clientèle grand public, OBH aurait probablement intérêt à développer d’autres modèles de casques, avec de nouvelles couleurs par exemple. Pour les professionnels – flottes d’entreprises et opérateurs -, le kit OBH représente une solution très intéressante pour pousser les utilisateurs à s’équiper et renforcer leur sécurité, sans s’encombre outre-mesure.