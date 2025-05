La fameuse selle vélo scindée en deux qui veut révolutionner votre confort se lance dans le grand bain

La selle vabsRider, imaginée par la société australienne AtaraxyBSC, a officiellement été lancée en campagne de financement participatif. Il n’a fallu que quelques heures pour atteindre l’objectif. Les premières livraisons sont prévues pour décembre 2025.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Elle avait rencontré un buzz mondial en juin 2024. Et chez Frandroid aussi, la selle vabsRider avait naturellement fait l’objet d’un article d’officialisation tant elle cassait les codes, elle qui est scindée en deux assises mobiles, ce qui lui permet de suivre le mouvement de vos fesses et de vos jambes pour optimiser au mieux votre confort.

Un succès incontesté

Un mois plus tard, nous avions la chance de l’essayer à l’Eurobike 2024, à Francfort, pour des premières impressions aussi déroutantes que grisantes. À l’époque, Philippe Guichard, le designer de la selle, nous indiquait : « D’ici la fin d’année, on devrait avoir une première production de 1000 modèles ».

Si la vabsRider s’est depuis fait attendre, on savait que la start-up AtaraxyBSC réfléchissait déjà l’an passé à une campagne de financement participatif, qui « à n’en pas douter, devrait cartonner », écrivait-on l’été dernier. Un an plus tard, c’est chose faite. Et sans surprise, le succès est plus qu’au rendez-vous.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

« Après quelques heures, nous avons atteint notre objectif de financement et nous sommes sincèrement touchés par le soutien de tous les premiers donateurs de vabsRider », écrit la marque sur sa page Kickstarter. Plus de 124 000 euros ont été récoltés auprès de 241 contributeurs à l’heure d’écrire ces lignes.

À ce jour – lundi 12 mai -, le projet est encore ouvert pour 16 jours, avec des Earlybird disponibles à 1023 dollars australiens, soit environ 586 euros (28 disponibilités sur 40). Comme le souligne Transition Vélo, qui a d’ailleurs repéré le lancement de cette campagne, des frais de livraison et la taxe TVA s’ajoutent. Tarif final estimé : un peu plus de 700 euros. Les premières livraisons, elles, sont prévues pour décembre 2025.

La selle vabsRider va ainsi devenir une réalité d’ici quelques mois seulement. Il sera intéressant de scruter de près les premiers retours d’expérience, aussi bien sur des distances longues où le confort à son importance, que sur des trajets quotidiens de type vélotaff.