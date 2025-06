OPPO Find X8 Pro vs Xiaomi 14 Ultra : quel est le meilleur téléphone ?

La Chine est à l’honneur dans ce nouveau comparatif, qui oppose deux des smartphones toujours recommandables. Du OPPO Find X8 Pro ou du Xiaomi 14 Ultra, vers lequel vaut-il mieux se tourner ? On décortique tout cela pour vous aider à choisir !

Si le Xiaomi 14 Ultra a particulièrement convaincu la rédaction — qui lui a octroyé un 9/10 —, le retour d’OPPO sur le marché du très haut de gamme a provoqué quelques remous en fin d’année dernière. Noté 8/10, le Find X8 Pro est un redoutable concurrent pour Xiaomi. D’autant qu’il est beaucoup moins cher ! Le OPPO Find X8 Pro est disponible à partir de 1199 euros, quand le Xiaomi 14 Ultra avait été lancé à 1499 euros. Il faut cependant admettre que le prix de ce dernier a bien baissé. Sur la boutique officielle, il est proposé pour 1000 euros tout rond.

Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Find X8 Pro et Xiaomi 14 Ultra

Modèle Oppo Find X8 Pro Xiaomi 14 Ultra Dimensions 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm Interface constructeur ColorOS HyperOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,73 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 450 ppp 522 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Immortalis-G925 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512, 1024 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5910 mAh 5000 mAh Poids 215 g 224,4 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un Xiaomi au look impressionnant

Impressionnant ou… grotesque, dépendant de votre sensibilité à ce gigantesque bloc d’appareil photo qui trône à l’arrière du smartphone. C’est vrai, le Xiaomi 14 Ultra est un photophone affirmé, et il l’affiche haut et fort.

Pas que le OPPO Find X8 Pro soit plus discret, mais reconnaissons-lui une dégaine un peu plus « passe-partout ». Ce qui n’enlève rien aux superbes finitions des deux concurrents du jour, attention. On a ici affaire à deux smartphones premium, qui ne lésinent sur aucun détail pour impressionner. Superbement conçus, les deux rivaux sont de bonne taille et pèsent leur poids (respectivement 215 et 219 grammes).

Esthétiquement parlant, on doit bien confesser une préférence pour le dernier-né d’OPPO. Plus fin (8,2 mm contre 9,2 mm), il offre une meilleure prise en main et des coloris plus alléchants. Mais tout cela n’est affaire que de préférences. Le Xiaomi 14 Ultra est tout aussi résistant que son concurrent, et propose une certification IP68. OPPO va un tout petit peu plus loin avec sa certification IP69, offrant une meilleure durabilité face aux chaleurs extrêmes.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OPPO offre le meilleur écran

L’écran des deux smartphones de notre comparatif est très semblable. Il s’agit naturellement de dalles AMOLED 120 Hz, mais le Find X8 Pro propose une meilleure expérience par défaut que le Xiaomi 14 Ultra.

Cela tient à plusieurs choses. La première est que, techniquement, même si l’écran de ce dernier est vendu comme étant QHD+, c’est bien du Full HD (1080p) qui est sélectionné par défaut. Sur le smartphone d’OPPO, on est d’office sur une résolution 1220p qui offre une finesse d’affichage plus importante.

Mais c’est surtout en luminosité que le delta se creuse. D’après nos sondes, la dalle du Find X8 Pro est capable de grimper jusqu’à 1430 nits. Le Xiaomi 14 Ultra n’a pas su monter au-dessus de 1200 nits. Il est donc plus lisible en extérieur.

Ce n’est pas tout : même au chapitre de la colorimétrie, Xiaomi se fait distancer par OPPO. Bien sûr, on peut retomber sur nos pattes en jouant avec les réglages de HyperOS. Mais, par défaut, en sortie de boîte, le Find X8 Pro offre les meilleures couleurs et la meilleure calibration imaginable.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Un logiciel plus avenant chez OPPO

HyperOS est une surcouche constructeur très inspirée d’iOS. Si on y est allergique, ce sera forcément rédhibitoire. Il faut aussi compter sur la bonne vingtaine d’applications préinstallées, ce qui, sur un smartphone vendu 1500 euros, est presque inconcevable.

Notez que, sur ce point, ColorOS (OPPO) ne fait pas beaucoup mieux. Malgré tout, cette surcouche proche de l’Android Stock a nos faveurs grâce à son intuitivité et son relatif dépouillement. Autre atout dans sa manche : le Find X8 Pro pourra bénéficier de 6 ans de mises à jour (5+1), contre 5 (4+1) pour le 14 Ultra de Xiaomi.

Ajoutons que OPPO propose quelques fonctionnalités inédites assez marquantes, comme ce clone de la Dynamic Island des iPhone récents. Ça n’a l’air de rien, comme ça, mais ça s’inscrit rapidement dans nos habitudes.

Enfin, concernant l’IA, aucun des deux fabricants n’est encore totalement paré. Chez OPPO, les fonctionnalités sont bien là, mais encore indisponibles en français. Chez Xiaomi, le déploiement suit son cours mais se limite pour l’heure à des features élémentaires comme la suppression d’objets dans les photos.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

MediaTek bat enfin Qualcomm ?

Opposer le Find X8 Pro au Xiaomi 14 Ultra, c’est faire entrer sur l’arène MediaTek et Qualcomm. Les deux constructeurs battent en effet pavillon différent sur cette génération, et il est intéressant de comparer les performances de chacun.

Aussi, et nos benchmarks le prouvent, c’est une victoire par KO pour le Find X8 Pro qui, dans tous les scénarios, surpasse la Snapdragon 8 Gen 3 du Xiaomi 14 Ultra.

Dans les deux cas, pas d’inquiétude : il est peu probable que vous ayez une utilisation suffisamment intensive pour utiliser 100% des capacités des deux smartphones. Reste qu’en plus des performances, la chauffe nous apparaît plus mesurée sur le flagship d’OPPO, ce qui est toujours bon à prendre.

Modèle Oppo Find X8 Pro Xiaomi 14 Ultra AnTuTu 10 2364299 1970066 AnTuTu CPU 412258 432064 AnTuTu GPU 1186487 808656 AnTuTu MEM 416119 403570 AnTuTu UX 349435 325776 PC Mark 3.0 18526 16890 3DMark Wild Life Extreme 6386 4867 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38 FPS 29.15 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 113 FPS 67 / 86 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 89 / 150 FPS 71 / 153 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 418 FPS 120 / 357 FPS Geekbench 6 Single-core 3001 2261 Geekbench 6 Multi-core 8850 6869 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 26073 16057 Lecture / écriture séquentielle N/C 990 / 1200 Mo/s Voir plus de benchmarks

De divins photophones

Choisir entre le Find X8 Pro et le Xiaomi 14 Ultra, c’est déjà s’assurer qu’on aura entre les mains parmi les meilleurs photophones du marché. Voilà qui vient mettre un peu de piquant dans ce duel au sommet !

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2,4, OIS.

Xiaomi 14 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6-4.0 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 3,2 x : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, f/2.5 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les concurrents du jour sont en tous points extraordinaires en photographie. C’en est au point où il faudrait presque le faire exprès pour rater une photo. L’exposition est absolument parfaite, et le piqué impressionne — encore plus sur le Xiaomi 14 Ultra. Le traitement, assez naturel, met parfaitement en valeur le sujet de vos images, et la colorimétrie ne prend pas trop de libertés. Notez que le Xiaomi 14 Ultra a un petit truc en plus grâce à son objectif à ouverture variable, ce qui permet aux photographes amateurs de jouer avec les réglages de façon plus fine encore que sur le smartphone d’OPPO.

Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Forcément, si l’on perd un peu en finesse d’affichage en passant à l’ultra courte focale, les rivaux continuent de produire d’excellents résultats et des clichés de très grande qualité. Chez Xiaomi, on pousse un peu les curseurs de la saturation pour un rendu flatteur, mais moins naturel que chez OPPO. Une affaire de préférences ici.

Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

En matière de téléobjectifs, les deux smartphones sont exemplaires. Tous deux profitent d’un duo de capteurs très impressionnants, qui misent tout sur leur piqué. Toutefois, on doit arbitrer en faveur du Xiaomi 14 Ultra, dont les objectifs à l’ouverture plus généreuse lui autorisent une plus grande polyvalence, surtout en basse luminosité. Cela se joue à peu de chose.

Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x10 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

L’endurance, selon OPPO

Pour terminer le tour d’horizon de nos smartphones du jour, un petit tour du côté de l’autonomie. Techniquement parlant, le Find X8 Pro est mieux équipé, avec une batterie de meilleure capacité. Si, parfois, cela ne fait pas tout, il est cette fois indéniable que le smartphone d’OPPO propose une meilleure autonomie que le Xiaomi 14 Ultra, qui s’essouffle au bout de 12h sur notre protocole automatisé ViSer.

D’après les données de nos confrères de GSM Arena (le Find X8 Pro n’est pas encore passé au laboratoire), son concurrent a mis 15h16 avant de se décharger sur le même protocole. C’est ce qui va faire la différence entre un smartphone à recharger tous les jours, et un modèle qui peut vous accompagner un jour et demi, voire deux jours.

Côté recharge, en revanche, Xiaomi repasse devant avec une batterie qui peut être rechargée pleinement en environ 35 minutes, contre 50 minutes pour le OPPO.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OPPO Find X8 Pro ou Xiaomi 14 Ultra : lequel choisir ?

Même avec une réduction de 500€ sur son prix de lancement, le Xiaomi 14 Ultra nous semble aujourd’hui faire pâle figure face au OPPO Find X8 Pro.

Ce dernier dispose d’un meilleur écran, se montre plus performant et offre une autonomie largement supérieure à son concurrent. Bien sûr, le Xiaomi 14 Ultra reste selon nous le meilleur photophone des deux. Mais cela se joue à peu de chose, et le dernier flagship d’OPPO est extrêmement polyvalent. Suffisamment, en tout cas, pour vous conseiller plutôt ce modèle que le Xiaomi 14 Ultra.