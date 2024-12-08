Élégante et puissante, cette enceinte Bluetooth signée Harman Kardon est à -40 % chez Boulanger

L’Aura Studio 4 est une enceinte Bluetooth conçue par Harman Kardon qui ne fera certainement pas tache dans une pièce, tant son design a été soigné par la marque. Si l’objet vous tente, sachez que Boulanger le propose à seulement 199 euros contre 329 euros de base.

Avec la Harman Kardon dans votre salon (ou ailleurs hein), vous avez une enceinte qui affiche une touche d’originalité sans pour autant tomber dans le kitsch. Avec son dôme transparent et son système d’éclairage multicolore, vous pouvez créer la fois une ambiance sonore et lumineuse. Cette enceinte est exclusivement réservée à un usage Bluetooth, car il n’y a ni connexion WiFi, ni app mobile. Par contre, elle se rattrape largement niveau traitement du son et puissance, tout ça pour moins de 200 euros.

La Harman Kardon Aura Studio 4 en bref

Les 7 haut-parleurs qui délivrent une puissance de 130W RMS

Le système d’éclairage sous le dôme est plutôt cool

Elle assure au niveau des basses

Sans promotion, la Harman Kardon Aura Studio 4 est vendue 329,99 euros. En ce moment chez Boulanger vous la payez 199,99 euros.

Une enceinte en résidence chez vous

La Harman Kardon Aura Studio 4 bat le chaud et le froid. Pour le chaud, c’est assez simple : l’enceinte est relativement compacte, avec un look atypique, un bon rendu sonore, des basses au rendez-vous et une puissance totale de 130W RMS. Les finitions sont bien faites et l’utiliser est un vrai plaisir.

Pour le froid, il y a aussi plusieurs choses à dire : pas d’application (donc pas de mises à jour), pas de WiFi, fonctions minimales et peut faire vibrer le support sur lequel elle est posée si jamais celui-ci est un peu bancal. Donc c’est une enceinte exclusivement conçue pour une utilisation en Bluetooth, avec streaming depuis votre smartphone, TV, tablette, PC, etc. Du Bluetooth 4.2, pour être précis.

Une utilisation très simple avec les boutons

Sur la bague en plastique qui sépare le dôme de l’enceinte maillée, vous avez les six boutons tactiles qui servent à l’alimentation, l’appairage Bluetooth, au volume et le type d’éclairage ainsi que la luminosité. Les fonctions essentielles de l’enceinte, même si on aurait aimé pouvoir naviguer entre les morceaux.

Pour la connectique, en plus du Bluetooth, vous avez tout de même à l’arrière un port mini-jack, si jamais vous souhaitez relier une source en filaire. Ensuite, à vous la diffusion d’un son d’excellente qualité à 360° qui plus est, et qui ferait presque oublier les fonctions un peu limitées de l’appareil.

