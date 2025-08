OnePlus 13 vs Google Pixel 9 Pro : comment choisir le meilleur smartphone premium ?

Sur le segment premium OnePlus fait souvent office de trouble fête face à des marques plus installées. Dans ce comparatif, le OnePlus 13 est mis face au Google Pixel 9 Pro.

Deux excellents smartphones, quoi qu’il en soit, qui ont tous deux écopé d’un joli 8/10 dans nos colonnes, mais qui portent, nous allons l’explorer, des différences assez marquées malgré tout.

Le OnePlus 13 a été lancé à 1029 euros mais aujourd’hui autour des 700 euros. De son côté, le Google Pixel 9 Pro est lancé à 1099 euros et trouvable autour de 850 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des OnePlus 13 et Google Pixel 9 Pro

Modèle OnePlus 13 Google Pixel 9 Pro Dimensions 76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm 72 mm x 152,8 mm x 8,5 mm Interface constructeur ColorOS Android Stock Taille de l’écran 6,82 pouces 6,3 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 2856 x 1280 pixels Densité de pixels 510 ppp 494 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Mali-G715 Stockage interne 256, 512 Go 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 48

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 42 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh 4700 mAh Poids 213 g 199 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Parmi les plus beaux smartphones Android

Nous avons ici affaire à deux smartphones à l’identité très marquée. D’un côté le OnePlus 13, avec son écran légèrement incurvé et son inimitable bouton Alert Slider (qui tire pourtant sa révérence…) ; de l’autre le Pixel 9 Pro et sa camera bar signature.

Il faut également prononcer l’évidence : le OnePlus 13 est un grand smartphone, là où le Pixel 9 Pro joue la carte de la compacité (contrairement au Pixel 9 Pro XL donc). Deux philosophies adverses, qui ont chacune leurs adeptes.

Quoi qu’il en soit, nos deux concurrents du jour représentent ce qu’il se fait de mieux en matière de raffinement et de finitions. Superbement conçus, ils embarquent logiquement un verre ultrarésistant et des certifications respectives IP69 et IP68 pour garantir un certain degré d’étanchéité.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Pixel indétrônable sur l’écran

Même s’il est plus grand, et peut techniquement adopter une définition supérieure (jusque QHD+), l’écran du OnePlus 13 s’écrase devant la supériorité du Pixel.

Si les deux jouent à armes égales en matière de fluidité (120 Hz, LTPO), la luminosité du smartphone de Google est plus de deux fois supérieure à celle du OnePlus 13 – dont la dalle est par ailleurs assez sujette aux reflets.

Même constat pour la colorimétrie, qui nous est apparue plus heureuse sur le Pixel 9 Pro que sur le OnePlus 13, bien que cela se soit joué de très peu.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

L’IA a une longueur d’avance chez Google

Gemini étant désormais intégré à peu près partout sur Android, il est assez naturel que les Pixel de Google soient les premiers à en tirer profit. Le Pixel 9 Pro regorge d’options alimentées par IA, que ce soit pour la retouche photo, la transcription et j’en passe. On peut même partager son écran avec Gemini pour obtenir de l’assistance ou une analyse de se qu’il s’y passe.

OnePlus n’est pas à plaindre, avec une belle panoplie d’outils IA touchant également à différents domaines. Plus discrète que sur le Google, elle était surtout encore en cours de traduction au moment où nous avons fait notre test. Autrement dit : pour être sûr de son coup, mieux vaut miser sur Google.

D’autant que le fabricant promet sept ans de mises à jour sur ses produits, contre quatre pour le OnePlus 13 (six, en ne prenant en compte que les patchs de sécurité).

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Le OnePlus 13 beaucoup plus rapide que le Pixel 9 Pro

Les puces Tensor G de Google n’ont jamais eu vocation à se hisser au sommet des comparatifs de performances. L’objectif est simple : proposer des smartphones qui savent tout faire, sans aucun compromis. Le contrat est d’après nous rempli haut la main. Cela dit, si vous avez l’habitude de jouer à des titres gourmands, l’apport de puissance de la Snapdragon 8 Elite du OnePlus 13 sera très apprécié.

C’est incontestable, le OnePlus 13 est beaucoup, beaucoup plus performant que son concurrent.

Des photophones affirmés

Rarement impressionnant en photo jusqu’ici, OnePlus a bien amélioré son bilan, notamment grâce au concours de l’opticien de légende Hasselblad. Suffisant, pour destituer le roi Google ?

OnePlus 13

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

Google Pixel 9 Pro

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/1.7, mode macro ;

Téléobjetif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, f/2.2.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les Pixel sont à considérer comme des photophones « point and shoot ». Le but est d’avoir une superbe photo, sans avoir besoin de faire le moindre réglage. Rassurant, pour certains, limitant pour d’autres. OnePlus offre davantage d’options et de nombreux filtres pour s’approprier le rendu photo du smartphone. Mais, même avec les réglages par défaut, le OnePlus 13 offre de très bons résultats, clairement aussi honorables que ceux du Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL – grand-angle // Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid

Malheureusement pour lui, le bilan est terni par un ultra grand-angle un peu plus poussif dans son traitement numérique. Les photos sont étonnamment souvent moins bien exposées que sur son prédécesseur le OnePlus 12 ! Aussi, sans être renversant, l’ultra grand-angle du Pixel 9 Pro s’inscrit dans la lignée du capteur principal – moyennant une légère perte de détails, s’entend.

Source : ElR – Frandroid Pixel 9 Pro XL – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Enfin, pour la longue focale, le duel est difficile et les deux smartphones complexes à départager. Des deux côtés, les smartphones sont excellents avec une grande maîtrise de leur sujet et un haut niveau de détails en plein jour et en n’excédant pas leur focale optique. Sur ce point, accordons donc finalement notre vote au Pixel 9 Pro, qui propose un zoom optique 5x contre 3x sur le OnePlus 13.

Pixel 9 Pro XL – x15 // Source : ElR – Frandroid Le X10

Le petit truc en plus sur l’autonomie

Avec sa batterie maousse, le OnePlus 13 ressort logiquement vainqueur du duel d’autonomie. D’après les données obtenues par GSM Arena dans son test standardisé avec le logiciel Viser, il faut 15h28 pour épuiser le smartphone chinois, contre 13h11 pour le Pixel 9 Pro. Ce qui, pour un compact, n’est pas vilain du tout !

Pour la recharge, OnePlus conserve d’ailleurs sa couronne avec un plein fait en 35 minutes contre 1h30 pour le smartphone Google. Une sacrée différence !

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus 13 ou Google Pixel 9 Pro : lequel choisir ?

Nous sommes ici confrontés à un choix cornélien, qui oppose deux smartphones très haut de gamme. Et, si l’option d’un smartphone compact ou pas n’est pas un critère essentiel pour vous, il y a beaucoup d’autres aspects à prendre en compte dans votre choix.

Si votre objectif est de conserver votre smartphone le plus longtemps possible, le Pixel 9 Pro nous semble être le plus approprié. Mis à jour pendant 7 ans, il profitera d’ailleurs systématiquement des nouveautés logicielles d’Android avant les autres. Aussi, sa prestation photo est excellente, et son écran beaucoup plus lumineux que celui du OnePlus 13.

Lui compte parmi ses atouts des performances redoutables et une autonomie très importante, à laquelle il faut ajouter un bilan photographique également très alléchant. Mais il est surtout disponible pour quelques centaines d’euros de moins que son rival, si vous tombez pendant une période de soldes. Le cas échéant, le OnePlus 13 nous semble être le choix de raison !