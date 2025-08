Les voitures de Xiaomi continuent de cartonner et battent un nouveau record de ventes

Plus d’un an après le lancement de sa première voiture électrique, Xiaomi surfe sur le succès. La firme chinoise a enregistré pas moins de 30 000 livraisons rien qu’en juillet 2025, battant un nouveau record.

Ligne de production de la Xiaomi SU7

Depuis quelques années, de nombreuses entreprises spécialisées dans la tech s’intéressent à l’automobile, avec plus ou moins de succès. On pense à Apple, qui a finalement renoncé à son projet, mais aussi à Sony, ou encore Huawei, qui travaille avec plusieurs constructeurs. Mais c’est aussi le cas de Xiaomi.

Un nouveau record en Chine

La firme chinoise avait levé le voile à la fin de l’année 2023 sur sa toute première voiture électrique, la berline SU7. Et le succès avait été immédiat, alors qu’elle avait totalisé plus de 200 000 livraisons au mois de mars 2025. Soit à peine un an après son lancement officiel. Et ce n’est pas tout, car le constructeur continue de surfer sur la réussite, puisqu’il a présenté en mai 2025 son second modèle. Il s’agit pour mémoire d’un SUV qui prend le nom de YU7.

Ce dernier chasse pour mémoire sur les terres de la Tesla Model Y, mais avec un prix plus bas. Et là encore, le succès est au rendez-vous pour ce nouvel arrivant. Celui-ci avait en effet enregistré pas moins de 200 000 commandes en seulement trois minutes. Une performance particulièrement impressionnante, car la voiture n’est commercialisée qu’en Chine pour le moment. Elle devrait toutefois bientôt faire la route jusqu’en Europe, mais pas avant 2027 comme l’avait confirmé le patron de la marque, Lei Jun.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Si ce dernier n’est pas pressé, c’est en grande partie parce que la demande est déjà très forte en Chine. C’est justement ce que confirme le constructeur sur sa page Weibo officielle. Ce dernier annonce avoir livré pas moins de 30 000 véhicules rien que sur le mois de juillet 2025. Un chiffre particulièrement impressionnant, qui permet à Xiaomi de battre son propre record mensuel. A noter que cela inclut les deux modèles du constructeur, la SU7 et le YU7.

D’ailleurs, ce dernier précise que « le total de juillet reflète également les livraisons cumulées de véhicules YU7 pré-produits des mois précédents ». Surtout, ce mois de juillet marque une vraie évolution par rapport à la même période en 2024, puisque le constructeur avait livré un peu plus de 25 000 voitures à cette époque. Ainsi, le mois de juillet représente une augmentation de 20 % en comparaison avec l’an dernier. Et cela notamment grâce à l’arrivée du YU7, qui avait été officiellement présenté en mai 2025.

Une forte montée en puissance

Désormais, Xiaomi va devoir tout faire pour essayer de réduire au maximum les délais de livraison, qui restent très longs. Il faut en effet compter plusieurs mois pour que les clients reçoivent leur voiture, même si la marque avait déjà accéléré la cadence. Cette dernière devrait encore s’accroître, puisque le site Car News China indique que la firme a acquis une nouvelle parcelle pour agrandir son usine. Cette dernière mesure 485 100 m² et elle devrait permettre de produire 450 000 voitures de plus chaque année.

En parallèle, l’usine principale continue son évolution, afin d’atteindre une capacité annuelle de production de 350 000 voitures. Aujourd’hui, elle plafonne à seulement 150 000 unités. Ce n’est pas tout, car l’entreprise continue aussi d’étoffer son réseau de showrooms et d’ateliers en Chine. Aujourd’hui, on compte alors 352 points de vente, répartis dans 97 villes du territoire et 181 centres de services dans 106 villes. Et c’est encore loin d’être terminé. Une bonne nouvelle pour le constructeur, qui traversait récemment une période compliquée.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Ce dernier avait été accusé de publicité mensongère à cause du capot de sa SU7 Ultra, et l’une de ses voitures avait été impliquée dans un accident mortel. Une situation qui avait mis son patron dans l’embarras, ce dernier ayant admis que Xiaomi traversait la pire période de son histoire. Mais aujourd’hui, il semblerait que tout soit finalement rentré dans l’ordre pour l’entreprise, qui se porte bien. Et cela contrairement aux prévisions de certains experts, qui craignaient que la transformation de la marque en constructeur ne lui porte préjudice.