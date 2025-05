Après une mise à jour ayant fait grand bruit, Xiaomi fait une nouvelle fois face à la colère des clients avec sa voiture électrique hautes performances. Le problème ? Son capot optionnel, qui fait l’objet d’une vague de critiques.

Crédit : Xiaomi

Souvenez-vous, c’est à la fin de l’année 2023 que Xiaomi est officiellement devenu un constructeur automobile à part entière. La firme spécialisée dans la tech, et notamment les smartphones, avait levé le voile sur sa toute première voiture électrique. Il s’agit d’une berline baptisée SU7, qui avait été déclinée dès 2024 en une version particulièrement sportive.

Une nouvelle polémique pour Xiaomi

Celle-ci affiche une puissance démentielle de 1 548 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 1,98 seconde. Des chiffres de très haut vol, que l’on doit à la présence de non pas un mais bien trois moteurs électriques sous son capot. Si les commandes ont afflué pour la supercar, le constructeur est dans une position un peu délicate depuis quelques semaines. D’abord, à la suite d’un accident mortel qui a coûté la vie à trois jeunes filles. La firme avait alors décidé de brider la puissance de sa voiture via une mise à jour.

Ce qui n’avait pas manqué de provoquer la colère des clients. À tel point que l’entreprise avait finalement changé de stratégie et présenté ses excuses. Mais voilà qu’elle se retrouve face à une nouvelle vague de critiques. La raison ? Le nouveau capot proposé en option sur la SU7 Ultra. Facturé 42 000 yuans, soit environ 5 251 euros, celui-ci donne un style plus sportif à la supercar. Et pour cause, il se dote d’une double entrée d’air, censée refroidir plus efficacement le moteur électrique de la voiture.

Crédit : Xiaomi

C’est en effet ce que la firme avait annoncé, évoquant un « système de refroidissement de niveau piste ». Ainsi, cet élément devait en théorie permettre d’offrir des performances en hausse, équivalente à celle que l’on pouvait retrouver sur une voiture destinée au circuit. Mais ça, c’était sur le papier. Car la réalité est tout autre, comme l’explique le site spécialisé Car News China. Ce dernier indique que des blogueurs automobiles ont décidé de tester ce fameux capot révolutionnaire. Problème, il ne sert en fait quasiment à rien.

Les tests ont prouvé que les deux conduits d’air ne produisaient en fait aucun effet. À tel point qu’un petit morceau de soie placé près des évents ne bougeait même pas lorsqu’un ventilateur était dirigé vers le capot. Une découverte qui a évidemment provoqué la colère des clients ayant déjà passé commande pour une voiture équipée de cette option. Ces derniers se sentent logiquement lésés et demandent désormais un remboursement de la part du constructeur chinois. Car ce n’est pas la seule déconvenue.

Des excuses publiques, et c’est à peu près tout

En effet, d’autres investigations ont également révélé que ce capot de la discorde ne refroidissait pas non plus le système de freinage. De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé par le constructeur, il n’améliore pas non plus l’appui aérodynamique. Bref, il ne sert à rien d’autre qu’à donner un style plus sportif à la rivale de la Tesla Model S Plaid. Et ça ne plaît pas du tout aux clients. Xiaomi n’a pas tardé à réagir à la polémique et à présenter une nouvelle fois des excuses publiques. L’entreprise reconnaît que sa communication autour de ce capot manquait de clarté.

Elle a rappelé que ce dernier, réalisé en fibres de carbone était avant tout conçu pour « reproduire l’apparence du prototype, tout en n’offrant qu’un guidage partiel du flux d’air et un refroidissement auxiliaire du compartiment avant ». La marque propose désormais un plan de compensation aux acheteurs lésés. Ceux n’ayant pas reçu leur voiture peuvent opter pour un capot standard en aluminium. Les autres recevront 20 000 points de récompense, ce qui équivaut à environ 250 euros. Ce qui est très loin du prix payé par les clients.

Crédit : Xiaomi

Ils sont d’ailleurs très nombreux à refuser ce geste, qu’ils jugent insuffisant. Ils sont désormais au moins 300 à exiger un remboursement intégral. Sur le web, des centaines d’automobilistes se mobilisent pour faire plier le constructeur, dont la réputation risque d’être sévèrement entachée. Pour un groupe de propriétaires, « l’entreprise devrait assumer la responsabilité de ses erreurs plutôt que de transférer la charge aux consommateurs ». Reste désormais à savoir si Xiaomi changera d’avis et de stratégie face à la colère…