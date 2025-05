Xiaomi cède face à la colère : sa voiture électrique retrouve toute sa puissance

En réponse à l’accident mortel survenu il y a quelques jours, Xiaomi avait décidé de brider la puissance de sa SU7 Ultra. Une décision qui n’a pas du tout plu aux clients de la voiture électrique, à tel point que la marque a finalement fait marche arrière.

Xiaomi SU7 Ultra

Initialement spécialisée dans les smartphones, Xiaomi a su fortement se diversifier au cours des dernières années. La firme chinoise est même devenue un constructeur automobile à part entière, en dévoilant à la fin de l’année 2023 sa première voiture électrique. Il s’agit de la berline SU7, qui se décline depuis 2024 en une version haute performance baptisée SU7 Ultra.

Un changement de stratégie

Celle-ci affiche une puissance totalement démentielle dépassant les 1 500 chevaux. Autant dire qu’elle n’est pas forcément à mettre entre toutes les mains, et ça, le constructeur l’a bien compris. C’est ainsi que ce dernier avait décidé que la voiture sortirait des chaînes de production en mode « débutant ». Il faudra ensuite que les clients passent un examen afin de débloquer toutes les performances du véhicule. Mais voilà que la firme a voulu aller encore plus loin.

En réponse à l’accident mortel qui a coûté la vie à trois jeunes filles au mois d’avril 2025, Xiaomi avait pris une décision drastique. Dans le cadre de la mise à jour 1.7.1 du logiciel embarqué de la supercar, cette dernière voyait sa puissance maximale être bridée. Elle passait de 1 548 à seulement 900 chevaux. Pour pouvoir profiter de tout ce que la voiture a véritablement à offrir, il faut réellement le vouloir. Car l’entreprise a décidé d’obliger les propriétaires à réaliser un tour de qualification sur des circuits homologués.

Et cela grâce à un tout nouveau système d’évaluation du temps au tour, en mode qualification. De plus, cette mise à jour inclut aussi une période de 60 secondes entre chaque launch control, comme l’explique le site Car News China. Le but ? Éviter que les conducteurs ne fassent de puissants départs arrêtés en ville à chaque feu tricolore, par exemple. Un porte-parole de Xiaomi avait précisé que « la puissance maximale de 1 548 chevaux est conçue pour une utilisation sur circuit avec des pneus et une préparation adaptés ».

Mais forcément, cette décision n’a pas réellement plu aux propriétaires, qui ont déboursé environ 70 000 euros pour acheter leur voiture. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir pris la parole pour critiquer cette nouveauté. Pour eux, il est normal qu’ils puissent accéder de manière illimitée aux capacités de leur véhicule. Au contraire, certains automobilistes ont approuvé la mesure décidée par la marque, soutenant son approche axée sur la sécurité. Mais cette dernière a finalement choisi de faire machine arrière, face à la pression.

Des performances élevées

Le constructeur a décidé de supprimer cette limitation logicielle, de manière immédiate. De plus, il promet de communiquer de manière plus transparente dans le futur, comme l’explique un porte-parole. « nous apprécions les retours enthousiastes de notre communauté et nous assurerons une plus grande transparence à l’avenir ». Une bonne nouvelle donc pour les clients, qui pourront profiter des performances de très haut vol de la berline électrique. Pour mémoire, cette dernière réalise le 0 à 100 km/h en 1,98 seconde seulement.

De quoi rivaliser avec la future Tesla Roadster, qui n’est cependant toujours pas arrivée sur les routes et qui se fait attendre. La Xiaomi SU7 Ultra affiche également une vitesse maximale de 350 km/h. Si le constructeur a accepté de satisfaire la demande de ses clients, il rappelle tout de même que le moyen le plus sûr d’exploiter la sportive reste le circuit. Celle-ci est équipée de trois moteurs, à savoir deux V8s et un V6s. Elle a également le droit à une très grande batterie Qilin CTP 3.0.

Xiaomi SU7 Ultra

Celle-ci est fournie par le géant chinois CATL et elle affiche une capacité de 93 kWh. De quoi offrir une autonomie de 620 kilomètres selon le cycle CLTC, soit environ 527 kilomètres WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en seulement 11 minutes. Pour mémoire, la nouvelle SU7 Ultra avait battu le record de la voiture électrique la plus rapide sur le Nürburgring, dépassant ainsi la Porsche Taycan et la Tesla Model S Plaid, mais avec le prototype, avec de nombreuses pièces en carbone qu’on ne retrouve pas sur la version de série.