Xiaomi dévoile les prix (hallucinants) de sa voiture électrique de 1 548 ch et c’est une excellente surprise

Ça y est, Xiaomi vient enfin d’annoncer le prix de sa SU7 Ultra, sa voiture électrique impressionnante qui développe plus de 1 500 ch. Elle est vendue à moins de 70 000 euros en Chine, ce qui fait d’elle une redoutable concurrente aux Tesla Model S et Porsche Taycan.

Xiaomi SU7 Ultra, l’aileron est en option

La première voiture électrique de Xiaomi, la SU7, cartonne avec plus de 135 000 livraisons en 2024 et 248 000 commandes. C’est énorme. Xiaomi va encore plus loin avec la SU7 Ultra comme on peut le lire dans un communiqué de presse. Il s’agit d’une version très spéciale, pensée pour venir faire de l’ombre aux voitures électriques ultra-performantes comme les Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan Turbo et Lucid Air Saphire.

Une fiche technique hallucinante

On connaissait déjà de nombreuses caractéristiques techniques puisque les constructeurs chinois aiment dévoiler leurs voitures en plusieurs temps. On savait déjà qu’elle intégrerait trois moteurs (deux Xiaomi V8s et un V6s) pour une puissance cumulée de 1548 chevaux permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 1,98 secondes pour une vitesse maximale de 350 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra

On savait aussi que la batterie CATL Qilin 2.0 permettrait de recharger la voiture de 10 à 80 % en seulement 11 minutes, avec une autonomie CTLC de 620 km pour une capacité de 93 kWh.

Bien sûr, la voiture utilise massivement la fibre de carbone, pour contenir son poids, annoncé toutefois à 2 360 kg. À titre de comparaison, la Porsche Taycan GT Turbo pèse 2290 kg, voire même 2220 kg avec le pack Weissach. Pour la Tesla Model S Plaid, il fau compter 2 167 kg.

Intérieur de la Xiaomi SU7 Ultra

L’idée de Xiaomi est de venir battre Tesla et Porsche sur le mythique circuit du Nürburgring en Allemagne. Est-ce que la firme chinoise y arrivera avec une voiture si lourde ? C’est bien possible, puisqu’elle a déjà battu le record, mais avec un prototype, qui utilisait davantage de carbone.

Un prix incroyable

Là où Xiaomi fait fort, très fort même, c’est sur le prix de la SU7 Ultra. Seulement 529 900 yuans, soit environ 69 900 euros. Mais attention, si la Xiaomi SU7 Ultra était un jour vendu en Europe, il faudrait s’attendre à un tarif bien plus élevé, autour de 100 000 euros, du fait des taxes d’importation et des frais logistiques. Mais c’est tout de même un tarif impressionnant.

Xiaomi SU7 Ultra

À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid est vendu autour de 800 000 yuans (environ 105 000 euros) en Chine, contre 2 millions de yuans (environ 265 000 euros) pour la Porsche Taycan Turbo GT.

Xiaomi en a profité pour dévoiler de nouveaux coloris. Il faut aussi savoir que le kit carrosserie « piste » est vendue en option, avec notamment les énormes entrées d’air sur le capot. Les premières livraisons sont attendues dans les prochaines semaines. La voiture est déjà visible dans les showroom de la marque, et nous avons d’ailleurs pu monter à bord il y a quelques jours.