Cette voiture électrique chinoise pulvérise le record de Porsche

6 minutes et 46 secondes : c’est le temps qu’il aura fallu à Xiaomi pour entrer dans la légende de l’automobile. Un chrono qui fait de la SU7 Ultra la berline électrique la plus rapide jamais vue sur le Nürburgring.

Qui aurait cru qu’un fabricant de smartphones ferait un jour trembler Porsche ? C’est pourtant l’exploit que vient de réaliser Xiaomi avec sa SU7 Ultra sur le mythique circuit du Nürburgring, en établissant un nouveau record de 6 minutes et 46,874 secondes. Une performance qui dépasse de 20 secondes le précédent record détenu par la Porsche Taycan Turbo GT. On se souvient aussi de la Rimac Nevera, qui a bouclé le tour en seulement 7:05:298 au mois d’août 2023.

Une bête de course déguisée en berline

La Xiaomi SU7 Ultra n’est pas une voiture électrique comme les autres. Avec ses trois moteurs électriques développant une puissance combinée de 1550 chevaux, elle surpasse largement la concurrence. Pour mettre ces chiffres en perspective, même la Tesla Model S Plaid, avec ses 1020 chevaux, semble presque modeste en comparaison.

Le 0 à 100 km/h en 1,97 seconde et la vitesse maximale de 350 km/h placent la SU7 Ultra dans une catégorie à part.

Ces performances sont d’autant plus impressionnantes qu’il s’agit d’une berline à quatre portes, censée concurrencer des modèles comme la Tesla Model S ou la Porsche Taycan.

La controverse derrière l’exploit

Cependant, il faut noter quelques points qui nuancent cette performance. Le prototype utilisé pour le record était une version allégée, équipée de pneus de course et développant 50 % de puissance supplémentaire par rapport à la Taycan la plus puissante. En comparaison, Tesla n’a jamais officiellement tenté de record sur le Nürburgring avec sa Model S Plaid en configuration course.

Malgré tout, la performance de Xiaomi représente plus qu’un simple record : c’est un symbole de la montée en puissance des constructeurs chinois dans l’industrie automobile. Alors que Tesla a ouvert la voie des voitures électriques performantes, Xiaomi démontre que les nouveaux acteurs peuvent non seulement rattraper, mais aussi dépasser les constructeurs établis.

Avec un prix de base annoncé à environ 28 360 euros en Chine pour la version standard, et 110 860 euros pour la version Ultra, Xiaomi adopte une stratégie de prix agressive, similaire à celle qui a fait son succès dans le marché des smartphones. Évidemment, ce sont les prix pratiqués en Chine, il faudra les revoir à la hausse quand Xiaomi annoncera le lancement en France de ce modèle, ou d’un futur modèle.

Contrairement à Tesla, qui a mis des années à perfectionner sa technologie, Xiaomi arrive sur le marché avec un produit déjà très abouti.

Maintenant, la version de série de la SU7 Ultra, attendue pour 2025, permettra de confirmer si ces performances exceptionnelles peuvent être reproduites sur un véhicule de production.