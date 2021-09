La Tesla Model S Plaid abat un record à Nürburgring sans aucune modification

Le Nürburgring, c'est le terrain d'essai idéal pour les sportives et les supercars, mais c'est aussi un lieu quasiment sacré pour de nombreux amateurs d'automobile. Tesla vient d'envoyer sa Model S Plaid qui venait juste de sortir de production. Elon Musk vient d'annoncer un record du monde.

Le Nürburgring, celui que l’on appelle également l’Enfer Vert, est l’un des circuits les plus techniques et les plus fascinants au monde. Tesla vient d’y convier sa toute nouvelle Model S Plaid, lorsque venant de sortir d’usine et sans aucune modification.

Un nouveau record

Situé à Nürburg dans la région d’Ahrweiler, en Allemagne, le Nürburgring est un plus grands centres de sports mécaniques au monde, à la fois par son histoire et par ses tracés multiples. Bref, un circuit mythique qui fait beaucoup parler de lui. Elon Musk, via Twitter, vient tout juste d’y annoncer un record.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

La nouvelle Model S Plaid a donc établi un record pour une voiture de production, sans modification, avec un tour en 7’30″909 min. Cela permet de faire mieux de 12 secondes par rapport à la Taycan, la Porsche 100 % électrique. Ce temps a été réalisé sur la configuration la plus longue, soit 20 832 m de circuit.

Ce n’est pas le tour le plus rapide, la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 Portes est le modèle le plus rapide sur la Nordschleife dans la catégorie des « luxury class » : 7’27″800 min pour la version longue du circuit de 20,83 km. Comme pour Tesla, le véhicule était de série, AMG avait juste ajouté des sièges baquets ainsi que des ceintures de sécurité à quatre points.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y a toujours un record à annoncer sur la célèbre Boucle Nord du Nürburgring. En fonction de la catégorie de sa voiture, de sa motorisation ou simplement du fait qu’elle soit de série ou modifiée. Elon Musk a annoncé également qu’un nouvel essai aurait lieu avec une Plaid modifiée cette fois-ci, « des surfaces aérodynamiques ajoutées, des freins en carbone et des pneus de piste ».

Tesla Model S Plaid, toujours prévue pour mi-2022 en France

Pour rappel, la Tesla Model S Plaid arrive dans les prochains mois en France. Elle a été retardée, comme beaucoup de modèles chez Tesla, à cause des pénuries de composants qui touchent le monde de l’électronique.

La Plaid est vendue à 129 990 euros actuellement, les délais sont encore longs et d’autres ajustements tarifaires peuvent encore avoir lieu, sachant que Tesla a modifié à plusieurs reprises le prix de sa Model S. La Plaid est la version premium, après que la Plaid+ ait été annulée, elle est annoncée pour mi-2022. Ses caractéristiques sont impressionnantes : 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, 1020 chevaux, 400 mètres départ arrêté en 9,23 secondes à 250 km/h de vitesse de pointe… un monstre !