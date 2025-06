Tesla Model Y : des milliers de voitures bloquées en France, que se passe-t-il ?

Déjà malmené en raison des prises de position politiques de son patron, Tesla se retrouve embêté dans la livraison des Model Y en France. L’absence de réponse concernant l’éligibilité au bonus écologique bouleverse tout le planning et met en pause les livraisons dans l’Hexagone.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La commercialisation du Tesla Model Y restylé ne se déroule pas sans accroc. Lancé dans un climat de boycott lié aux prises de position politiques d’Elon Musk, alors affiché aux côtés du gouvernement Trump, ce modèle pourtant très attendu n’a pas suscité l’engouement escompté.

Désormais, ce sont les livraisons en France de la version Propulsion, la plus accessible, qui subissent un nouveau contretemps, indépendant de la volonté de Tesla. Voici ce qu’il se passe.

Un bonus écologique qui tarde à arriver

Comme l’explique notre consœur de Numerama, l’éligibilité du Tesla Model Y Propulsion au bonus écologique se fait toujours attendre. Cette version plus accessible devait bénéficier d’une aide de 2 000 à 4 000 euros, selon les revenus du foyer, puisqu’elle respecte les critères stricts imposés par l’État en matière de prix, de poids et de score environnemental, grâce à sa production à Berlin.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Pourtant, aucun avis favorable n’a encore été publié au Journal Officiel. Pire encore : le modèle n’a même pas encore reçu son score environnemental officiel, pourtant indispensable pour ouvrir droit au bonus.

Des livraisons retardées

Tesla espérait obtenir la validation de l’éligibilité au bonus écologique dès le 5 mai dernier. Mais à la mi-juin, le Model Y Propulsion n’a toujours pas reçu l’accord de l’ADEME. Le constructeur comptait débuter les livraisons en France le 9 juin, misant sur une validation du bonus la veille… qui n’est finalement jamais arrivée.

Aujourd’hui, un volume conséquent de véhicules est déjà prêt à être livré, ne manquant que le feu vert officiel pour pouvoir être remis à leurs propriétaires français.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Certains clients impatients ont choisi de renoncer au bonus écologique, en réclamant la livraison immédiate de leur Model Y. Pour cela, ils signent une décharge précisant qu’ils ne pourront réclamer aucun recours à Tesla si le bonus venait à être accordé quelques jours seulement après réception du véhicule. Mais ces cas restent très marginaux sur l’ensemble des commandes.

Une attente gagnante ?

Derrière ce blocage, certains soupçonnent l’ADEME de temporiser volontairement, dans le but de retarder, voire d’éviter, l’attribution du bonus à cette version du Model Y. Et pour cause : l’enveloppe budgétaire allouée au bonus écologique 2025 serait déjà quasiment épuisée. L’État est donc en train de serrer la vis du bonus écologique.

Tesla Model Y

Le gouvernement planche désormais sur une nouvelle version du dispositif, financée cette fois par les certificats d’économies d’énergie (CEE). Cette aide, doit être approuvée dans les prochains jours et lancée début juillet, devrait offrir un soutien un peu plus important pour l’achat d’un véhicule propre, avec des montants entre 3 100 et 4 200 euros. Dans ce scénario, les clients seraient gagnants… mais doivent patienter plus longtemps pour recevoir leur Model Y.