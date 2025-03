Volkswagen vend (beaucoup) plus de voitures électriques que Tesla en Europe : mais comment est-ce possible ?

Si la Tesla Model Y est restée la voiture électrique la plus vendue en Europe au mois de février, elle pourrait perdre sa couronne. Ses immatriculations sont en chute libre, tandis que la concurrence est de plus en plus rude : Volkswagen vient d’ailleurs de devenir la marque numéro 1 de l’électrique en Europe.

Le marché automobile n’est pas à la fête en ce moment. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n’est pas seulement de la faute des voitures électriques. Cependant, il est vrai que ces dernières pâtissent de cette crise, alors que les ventes ont légèrement chuté l’an dernier. Et tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Tesla encore leader

Selon les chiffres dévoilés par Automotive News pour le mois de janvier et février 2025, le Tesla Model Y est resté en tête des ventes de voitures électriques en Europe, avec 14 773 unités sur cette période. Ce qui lui a permis de conserver la première place du classement, mais tout n’est pas rose pour autant, bien au contraire. Car les immatriculations du SUV électrique ont tout de même dégringolé de 53,1 % par rapport au deux premiers mois de l’année 2024.

Un chiffre qui confirme la situation difficile dans laquelle se trouve le constructeur américain. Ce dernier traverse une grande crise, avec des ventes en chute libre. Et les prises de position polémiques d’Elon Musk ne sont pas les seules responsables de cette baisse. D’ailleurs, la Model 3, qui se place en 6ᵉ position des ventes de VE en Europe, pâtit aussi d’un certain désamour. Et pour cause, la berline électrique a été vendue à seulement 10 071 unités depuis le début de l’année, soit 26 % de moins qu’en 2024.

Globalement, les ventes de Tesla ont chuté de 44 % au mois de février, et cela pourrait encore se poursuivre au cours des prochains mois. Cependant, tous les constructeurs ne sont pas dans une telle situation, et certains connaissent même des augmentations inattendues.

C’est particulièrement le cas de Volkswagen, qui n’est pas non plus épargné par la crise en ce moment. La firme allemande va notamment supprimer plus de 35 000 emplois, alors que ses ventes de voitures électriques ont été très décevantes en 2024.

Mais voilà que, depuis le début de 2025, le constructeur a bien progressé. Ses ID.4 et ID.7 ont vu leurs immatriculations respectivement augmenter de 172 et 821 %. Ce qui est tout simplement énorme. Ainsi, le SUV a été écoulé à 13 812 unités, tandis que la berline électrique a séduit 11 303 clients. Elle devance donc très largement la Tesla Model 3. De son côté, la Volkswagen ID.3 s’en sort aussi très bien. La compacte a été vendue à 10 785 exemplaires, soit une hausse de 141 % de ses ventes.

De nouvelles rivales

Résultat, les immatriculations de voitures électriques chez Volkswagen ont connu une augmentation de 182 %, de quoi permettre à la marque allemande de chiper le titre de « constructeur #1 de l’électrique en Europe » à Tesla. Le classement voir également arriver de nouveaux noms, bien décidés à envahir le marché européen. Parmi eux, citons notamment la Kia EV3, lancée en 2024 et qui cartonne déjà.

Le petit SUV coréen, que nous avions pu essayer, a été vendu à 11 271 exemplaires sur le Vieux Continent. En 8ᵉ position figure également une nouvelle arrivante, à savoir la Renault 5 E-Tech. La citadine a séduit pas moins de 9 012 clients, tandis qu’elle avait été l’auto électrique la plus vendue en France au mois de novembre 2024. Celle qui a été élue « voiture de l’année 2025 » est également talonnée par la Citroën ë-C3, vendue à 8 142 exemplaires en Europe en 2025.

Les chiffres ont été plutôt encourageants, puisque les ventes de voitures électriques ont progressé de 26 % en Europe au mois de février 2025, et même de 30,6 % sur les deux premiers mois de l’année. Ce qui confirme les prédictions de certains experts, qui prévoient que 2025 sera celle du boom de cette motorisation. Et cela notamment grâce à l’arrivée de nouveaux modèles plus abordables. Sans parler des autos chinoises, qui s’imposent de plus en plus. C’est notamment le cas de MG et BYD, dont les ventes ont grimpé en Europe.

Ventes de voitures électriques en Europe en janvier et février 2025

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 14 773 Volkswagen ID.4 13 312 Volkswagen ID.7 11 303 Kia EV3 11 271 Volkswagen ID.3 10 837 Tesla Model 3 10 785 Skoda Enyaq iV 10 071 Renault 5 E-Tech 9 812 BMW iX1 8 146 Citroën ë-C3 1 142