Voici les nouveaux Superchargeurs de Tesla : une recharge beaucoup plus rapide pour certaines voitures électriques

Jusqu’à présent, les Superchargeurs Tesla ne dépassaient pas les 250 kW de puissance. Mais alors que la concurrence est de plus en plus rude, le constructeur va bientôt doubler la puissance de recharge, à 500 kW. De quoi réduire drastiquement le temps de recharge de certaines voitures électriques.

La recharge rapide est aujourd’hui le nerf de la guerre pour les constructeurs de voitures électriques. Et ce alors que certaines automobilistes ont encore peur de tomber en panne, et surtout qu’ils ne veulent pas perdre de temps sur une borne de charge. Heureusement, les choses ne cessent de s’améliorer dans ce domaine, grâce aux progrès réalisés par les marques et les équipementiers.

Une charge enfin plus rapide

Il y a encore quelques années, tandis que le marché de l’électrique était peu développé, Tesla était l’un des pionniers dans le domaine. La firme était en effet le premier constructeur à proposer son propre réseau de bornes rapides, les Superchargeurs. Au fil des années, ces derniers ont évolué, avec l’arrivée, il y a peu, d’une nouvelle V4. Mais celle-ci était assez décevante, puisque la puissance n’avait pas changé, restant toujours plafonnée à 250 kW, en 400 volts. Ce qui est correct, mais bien loin de ce que propose la concurrence.

Car le constructeur chinois Zeekr par exemple, propose d’atteindre les 800 kW sur ses nouvelles bornes, les plus puissantes au monde. Un coup dur pour Tesla, qui termine bien l’année malgré la concurrence venue de l’Empire du Milieu. Heureusement, ce dernier a décidé d’agir, et annonce sur le réseau social X (anciennement Twitter), une très bonne nouvelle pour les clients. Dans un communiqué, la firme explique que ses Superchargeurs délivreront bientôt jusqu’à 500 kW, en 800 volts.

Sound on! V4 Cabinet enables up to 500kW on cars, 1.2MW on Semi. 2X stalls per cabinet. 3X power density.pic.twitter.com/ZY5e6A55cx — Max de Zegher (@MdeZegher) November 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

De quoi ravir les propriétaires de voitures de la marque. Mais comment un tel tour de force est-il possible ? En fait, il faut savoir que la V4 ne concernait jusqu’à présent que les bornes de charge. Or, la puissance qui peut être délivrée à ces dernières provient du transformateur, qui n’avait quant à lui pas évolué. Ce qui explique pourquoi elle n’a pas changé non plus.

Cela sera bientôt de l’histoire ancienne, puisque les transformateurs V4 arrivent enfin. Et ils permettront de faire grimper la puissance maximale des Superchargeurs à 500 kW.

Un vrai bond en avant pour le constructeur américain, qui semblait un peu s’être reposé sur ses acquis, et qui s’est laissé distancer par la concurrence. Car cela fait déjà depuis plus d’un an que le constructeur chinois Nio a dévoilé sa borne capable de délivrer la même puissance. De plus, il ne faudra pas être trop pressé de pouvoir recharger sa Tesla plus rapidement, car cela ne va pas être possible du jour au lendemain. Et on vous explique évidemment la raison derrière cela.

Pas avant 2025

En effet, le constructeur précise que ces nouveaux transformateurs seront compatibles avec les voitures possédant une architecture comprise entre 400 et 1 000 volts. C’est le cas de tous les véhicules de la gamme de la Model 3 à la Model X, qui se cantonnent à 400 kW. Or, il faudra obligatoirement au moins une architecture 800 volts pour bénéficier de l’intégralité des 500 kW. C’est notamment le cas du Cybertruck, qui pourra se charger 30 % plus rapidement qu’auparavant. Une bonne nouvelle quand même.

Crédit : Tesla

Cela devrait également être une bonne nouvelle pour toutes les voitures 800 volts du marché, comme les Porsche Taycan ou Macan, ou encore les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5. Ces voitures devraient se recharger beaucoup plus rapidement sur les Superchargeur, si le bug de compatibilité peu connu se règle par la même occasion.

Il faut également savoir que cette nouvelle génération délivre jusqu’à 1,2 MW pour recharger le Tesla Semi. C’est bien, mais ce n’est pas une grande première non plus, car l’opérateur américain ChargePoint fait aussi bien, voire mieux. Si la firme d’Elon Musk explique que ces nouveaux transformateurs sont plus rapides à déployer, cela ne sera pas simple tout de même. Car il faudra a terme remplacer toutes les infrastructures V3 par cette nouvelle génération.

Ce qui nécessitera des travaux conséquents, engendrant sans aucun doute des fermetures de stations le temps du remplacement. Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience. Car le constructeur explique que les premières installations de ces Superchargeurs équipé d’un transformateur V4 n’interviendront pas avant 2025. Et nul doute que les conducteurs américains seront servis en premier. Aucune date d’arrivée en Europe n’a encore été annoncée pour le moment, mais nous devrions rapidement en savoir un peu plus.