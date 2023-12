Voici la borne de recharge la plus rapide au monde : le plein en moins de 5 minutes

Le constructeur chinois Zeekr du groupe Geely (Volvo, Lotus, Polestar, etc.) dévoile sa toute nouvelle borne de charge, capable de délivrer une puissance de 800 kW. Elle devrait notamment permettre à la future berline 007 de se recharger en une quinzaine de minutes et aux futures voitures électriques de faire le plein en moins de 5 minutes.

Si vous ne connaissez pas encore Zeekr, préparez-vous à beaucoup en entendre parler au cours des prochaines années. Le constructeur chinois qui fait partie du groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus, etc.) commence à prendre de plus en plus d’importance, sur son marché natal, mais pas seulement. Il espère également se faire une belle place en Europe, afin de rivaliser avec Tesla ainsi que ses concurrents asiatiques BYD ou encore Nio, entre autres.

Une puissance record

C’est dans ce contexte de croissance fulgurante que la firme chinoise vient de tenir une grande conférence, afin d’annoncer ses nouveautés. Pas de nouvelle voiture cette fois-ci, quelques jours après avoir dévoilé sa nouvelle Zeekr 007, mais d’inédites technologies, dont une batterie impressionnante qui se recharge très rapidement. La firme vient également de présenter sa dernière création en date, qui n’est autre qu’une borne de recharge très prometteuse pour l’avenir.

Cette dernière a également été officialisée sur la page Weibo de la société, l’équivalent de Facebook chez nous. L’occasion de découvrir son design, qui demeure strictement identique à celui de la précédente version. Car il ne s’agit pas vraiment d’une borne inédite mais bien d’une nouvelle génération, sobrement baptisée V3. Autant dire qu’il sera difficile de savoir à quelle déclinaison nous aurons à faire lors la charge.

Cependant, la différence se verra très vite une fois que la voiture sera branchée. En effet, cette nouvelle version sera en mesure de délivrer une puissance démentielle allant jusqu’à 800 kW. Un très net progrès, puisque la V2, qui fut officialisée l’année dernière, se limite à 600 kW. À titre de comparaison, les Superchargeurs Tesla plafonnent actuellement à seulement 250 kW (ou 350 kW pour les V4), tandis que les bornes rapides de Ionity atteignent les 350 kW.

Pour le moment, Zeekr ne s’est pas montré très loquace sur cette V3, qui devrait reprendre toutes les technologies et le fonctionnement de la V2. Pour rappel, cette dernière est refroidie par liquide, ce le secret pour délivrer une puissance aussi élevée. Cette solution est aussi utilisée par Tesla sur ses Megachargeurs et avait été étudiée par la NASA afin de charger une voiture électrique en seulement cinq petites minutes.

Une charge très rapide

Ces nouvelles bornes, qui deviennent tout simplement les plus puissantes du marché, ont été dévoilées dans un contexte d’évolution en Chine. En effet, le gouvernement a annoncé en septembre dernier l’arrivée d’un nouveau standard de charge avec une puissance allant justement jusqu’à 800 kW. L’intensité passe quant à elle de 250 à 800 ampères, afin d’accélérer la charge.

Cette nouvelle V3 devrait notamment profiter à la nouvelle berline électrique Zeekr 007, qui devrait rivaliser avec la Tesla Model 3. Cette dernière sera la première voiture de la marque chinoise à se doter de la nouvelle batterie dévoilée ce matin. Pour rappel, elle pourra être rechargée jusqu’à 500 kilomètres en une quinzaine de minutes, avec une puissance maximale de 500 kW.

De quoi rivaliser avec la batterie Qilin CTP 3.0 développée par le géant CATL, entre autres. Mais reste à savoir si la berline pourra encaisser une si grande puissance puisqu’aucune voiture n’est en mesure de le faire actuellement. À titre d’information, la borne la plus performante en Europe culmine actuellement à 400 kW chez Fastned, tandis qu’il faut se contenter de 360 kW chez nous grâce à Lidl.

Une puissance de 800 kW permettra, à terme, de recharger des grandes batteries, de 100 kWh, voire plus, en moins de cinq minutes. Encore faut-il que les modèles soient compatibles. Pour le moment, la plus rapide est la Li Auto Mega, avec une puissance maximale de 521 kW pour sa batterie de 100 kWh et qui réclame 10 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Le site Car News China évoque également les ambitions de Zeekr quant à la disponibilité de ses bornes à travers sa stratégie 1515. Le constructeur souhaite que tous ses clients puissent accéder à une borne en seulement 15 minutes et se charger en seulement un quart d’heure.