Cette batterie abordable en or pour voiture électrique est bluffante : charge ultra-rapide et résistance hors normes

La firme chinoise Zeekr présente sa nouvelle batterie baptisée Golden Brick. Cette dernière, qui devrait équiper la nouvelle 007 serait capable de se recharger en seulement 15 minutes et ferait preuve d'une grande résistance. Un vrai atout en cas d'accident.

Outre MG, qui cartonne en France depuis son arrivée, de nombreux autres constructeurs chinois veulent envahir le marché mondial et européen. C’est le cas de BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial, mais également de Zeekr (du groupe Geely qui regroupe Volvo, Polestar, Lotus, etc.), un peu moins connu mais qui commence à beaucoup faire parler de lui.

Une toute nouvelle batterie

En effet, la firme possède déjà plusieurs modèles, à savoir les 001 et 009 ainsi que la récente X, qui rivalise avec la Volkswagen ID.3 et la Renault Mégane E-Tech. Mais ce n’est pas tout, car elle va également lancer une quatrième voiture électrique, qui prendra cette fois-ci la forme d’une grande berline. Il s’agit de la Zeekr 007, dont l’intérieur a récemment été montré et qui ira chasser sur les terres de la Tesla Model 3, entre autres.

Si l’on connaît aujourd’hui la plupart de ses caractéristiques techniques, rien n’avait été dit sur sa batterie ou presque. Et c’est en fait normal, puisque cette nouvelle venue utilisera un pack totalement inédit, qui vient tout juste d’être dévoilé par le constructeur chinois sur sa page Weibo, l’équivalent de Facebook chez nous. Celle-ci porte le nom de Golden Brick, de par sa couleur dorée.

Introducing ZEEKR’s new LFP EV batteries that support ultra-fast charging and high energy density. The technologies are developed by #ZEEKR in-house engineering team. pic.twitter.com/ub7MVFnP6s — ZEEKR (@ZEEKRGlobal) December 14, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais alors, quelles sont les spécificités de ce nouvel accumulateur ? Si toutes les informations n’ont pas encore été révélées, comme sa capacité totale par exemple, on sait d’ores et déjà qu’il fait appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Une solution qui coûte bien moins cher à produire que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) mais qui offre une densité inférieure. C’est-à-dire qu’il sera possible de stocker moins d’énergie dans une même taille.

Ce qui implique une batterie plus grande, et donc plus lourde, au détriment de l’autonomie et de la consommation. D’ailleurs, le constructeur chinois n’a pas dit un mot sur l’autonomie totale de cette batterie selon le cycle CLTC.

Une charge ultra-rapide

En termes de recharge, la batterie pourra récupérer 500 km d’autonomie en seulement une quinzaine de minutes grâce à la charge rapide. Le site chinois AutoHome indique alors un taux de charge de 4,5 C, avec une puissance maximale de 500 kW. Elle ne pourrait donc pas aller jusqu’à 800 kW, la valeur délivrée par les nouvelles bornes tout juste dévoilées par l’entreprise.

La valeur de décharge (c’est-à-dire la puissance de sortie permettant d’alimenter les moteurs électriques) est annoncée à 16C. Soit 1 600 kW (2 175 ch) pour une batterie de 100 kWh. C’est énorme ! Attention au poids tout de même : la batterie pèse 710 kg ! C’est immense.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais ce n’est pas tout, car cette batterie Golden se distingue surtout par sa grande résistance, comme l’ont prouvé les tests réalisés par les ingénieurs de la marque. Elle pourrait résister à des températures de plus de 1 000 degrés sous les -45 degrés pendant huit heures. Après avoir été écrasée par un camion de 22 tonnes et jetée d’une grue de 10 mètres, elle fonctionnerait encore.

Une très bonne nouvelle, qui permettrait de faire baisser le coût des réparations et même de l’assurance. Car aujourd’hui, de nombreuses voitures électriques sont parfois envoyées à la casse à la suite d’un petit accrochage, faute de pouvoir diagnostiquer et réparer la batterie. Cette dernière création de Zeekr devrait rivaliser avec la Qilin CTP 3.0 de CATL, qui équipe actuellement les voitures de sa gamme. Ce qui pourrait donc changer.

Elle pourrait également donner des sueurs froides à BYD et sa technologie Blade, récemment primée par le jury de l’Electrifying New Car Awards. Il y a quelques jours, le groupe chinois GAC dévoilait également un accumulateur affichant une incroyable durée de vie, de plus d’1,5 million de kilomètres.

On pourrait à terme retrouver cette nouvelle batterie dans les voitures électriques de Volvo.