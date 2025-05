Cette marque chinoise prometteuse fait faux bond à la France (et voici pourquoi)

Le constructeur automobile chinois Zeekr, filiale de Geely, bouleverse ses plans d’expansion européenne en repoussant son entrée sur le marché français d’un à deux ans.

Zeekr 7X

Décidément, les marques automobiles chinoises nous réservent bien des surprises. Zeekr vient d’annoncer une nouvelle qui va décevoir les amareurs de VE : l’arrivée tant attendue de ses voitures dans l’Hexagone est reportée d’au moins un an.

Zeekr, c’est la filiale du géant Geely qui a déjà plusieurs marques en France, dont Volvo, Lotus, Lynk & Co et bientôt Polestar.

Et pourtant, rappelez-vous : en septembre dernier, Zeekr promettait d’être sur nos routes dès le milieu de 2025. C’était compter sans les obstacles qui se dressent aujourd’hui devant les nouveaux entrants. Le constructeur chinois préfère désormais prendre son temps, avec un lancement repoussé de 12 à 24 mois.

Cette volte-face s’explique facilement. Le marché français de l’automobile traverse une période délicate. Depuis janvier, les ventes ont chuté de 7,3 %, et même l’électrique, pourtant en pleine expansion, accuse un recul de 4,4 %. Pas vraiment le moment idéal pour se lancer dans l’aventure française.

Entre-temps, Zeekr se concentre sur d’autres marchés européens jugés plus accessibles. La Belgique, la Suisse et le Danemark passent ainsi devant nous dans les priorités. Une stratégie qui peut se comprendre : pourquoi se compliquer la vie quand on peut commencer plus simplement ailleurs ?

En France, c’est compliqué

La France n’est plus le terrain de jeu facile qu’elle était autrefois pour les constructeurs étrangers. Les règles ont changé. L’éco-score, cette nouvelle notation environnementale, complexifie déjà les choses. Ajoutez à cela la réforme des avantages en nature pour les entreprises, et vous obtenez un environnement réglementaire qui demande du temps pour être maîtrisé.

Zeekr 007 GT // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

On avait pourtant montré notre intérêt. La Zeekr X avait été bien accueillie lors des essais, ainsi que la Zeekr 7X, tandis que la superbe 007 GT avait fait sensation au salon de Shanghai.