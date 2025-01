Pour échapper aux taxes, cette marque chinoise va fabriquer sa voiture électrique en Europe

Face aux sanctions prises par l’Europe à l’encontre des voitures électriques fabriquées en Chine, les constructeurs s’organisent pour rapatrier les modèles qui en valent la peine. Ce serait le cas de la Smart #1, qui pourrait profiter de son lien de famille avec le Volvo EX30 pour bientôt être produit dans la même usine belge que le SUV scandinave.

Les rumeurs vont bon train : le Smart #1 pourrait bien retrouver ses racines européennes d’ici fin 2027 ! Une décision qui ne serait pas anodine, surtout dans un contexte de tensions commerciales entre la Chine et l’Union européenne.

Passé sous pavillon chinois depuis quelques années, Smart appartient maintenant à Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr…) et la production des nouveaux modèles de la marque a été délocalisée en Chine. Fini donc les petites Smart Fortwo et Forfour qui étaient fabriquées en France, à Hambach (en Moselle) pour la première, et en Slovénie, à Novo Mesto, pour la seconde.

Des taxes salées qui font réfléchir

Actuellement, l’importation du Smart #1 depuis la Chine subit un joli cocktail de taxes : un droit de douane de 10 %, auquel s’ajoutent des droits de douane supplémentaires de 18,8 % depuis la mise en place de la surtaxe par la Commission européenne sur les voitures électriques importées en Europe de Chine.

Une addition qui a forcé Smart à revoir ses tarifs à la hausse, rendant le modèle moins attractif dans certains pays européens, surtout qu’il est en plus de ça privé de bonus écologique en France.

Néanmoins, avec un prix de base de 35 815 euros en France, ce tarif reste toutefois attractif même sans aide face à ses principaux concurrents comme l’Alfa Romeo Junior Elettrica (à partir de 38 500 euros) ou encore le Ford Puma Gen-E (33 990 euros).

La stratégie très « smart » de Geely

Plutôt que de se heurter à ces obstacles, Smart semble avoir trouvé une solution : s’appuyer sur Volvo, sa cousine germano-suédoise. Volvo appartient désormais à 100 % au groupe chinois Geely, qui détient également 45 % de Smart.

À partir d’avril 2025, Volvo prévoit de produire son SUV électrique EX30 dans son usine de Gand, en Belgique. Un site qui assemble déjà des modèles comme le Volvo XC40. Et la bonne nouvelle, c’est que le Smart #1 partage de nombreux composants avec l’EX30, tous deux basés sur la plateforme SEA de Geely.

Si tout se passe comme prévu, le Smart #1 sortira de la chaîne de production belge à partir du quatrième trimestre 2027. Un changement stratégique qui lui permettra d’éviter les taxes d’importation et surtout de profiter des aides européennes à l’achat (si elles existent encore à cette date !).

Pas de bonus en France malgré une production européenne

En revanche, comme le Volvo EX30, malgré un retour en Europe, la Smart #1 n’aura visiblement pas le droit au bonus écologique en France, car celui-ci est conditionné à de nouveaux critères à partir d’avril 2025. En effet, les voitures devront être fabriquées en Europe et non plus assemblées comme c’est le cas actuellement pour certains modèles.

Plusieurs étapes précises de production devront être suivies à la lettre pour envisager un bonus en France, mais visiblement, ce ne sera pas le cas pour nos deux protagonistes compte tenu du fait que l’emboutissage est fait en Chine.

En revanche, les modèles Smart #3 et Smart #5 resteront fabriqués en Chine, ce qui pourrait limiter leur succès sur certains marchés européens.