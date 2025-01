Certaines voitures électriques Volvo vont être bien plus simples à recharger : voici comment

L’avantage avec les voitures modernes et les technologies avancées embarquées à bord, est qu’il est possible de faire évoluer sa voiture via des mises à jour. Volvo va améliorer le système d’infodivertissement ainsi que le système de recharge de certains modèles, mais pas seulement… Voici l’ensemble des nouveautés qui arrivent dans la gamme du constructeur suédois.

Lorsque l’on essaye une voiture moderne en tant que journaliste automobile ou que l’on en achète une en tant que client, une partie importante de l’essai se concentre sur le système d’infodivertissement. Cette interface, située au centre de l’habitacle, est devenue le point névralgique de l’interaction entre le conducteur et la voiture.

Elle doit donc être rapide et fluide, proposer des fonctionnalités essentielles et être facile à prendre en main. Volvo fait ainsi évoluer son système UX via des mises à jour, installe un nouveau processeur et lance le Plug and Charge.

Le nouveau système Volvo UX pour les EX40 et EC40

Sur ses modèles les plus récents, Volvo a introduit une nouvelle version de son système d’infodivertissement. Les électriques EX30 et EX90 bénéficient du Volvo UX, tout comme l’hybride récemment restylé, le XC90.

Two major tech upgrades – soon in new Volvo cars

Mais pas de jaloux dans la gamme Volvo. Le constructeur sino-suédois va lancer, au cours de l’année 2025, une campagne de mises à jour OTA (Over The Air) pour introduire Volvo UX dans les modèles EX40 et EC40, puis dans les XC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 et V90 Cross Country. Ainsi, le communiqué de presse du constructeur indique qu’environ 2,5 millions de clients dans le monde bénéficieront d’une mise à niveau sur leur Volvo construite à partir de 2020, à condition que leur voiture soit équipée des services Google intégrés.

Un nouveau processeur pour les EX90 et EX30

Cette nouvelle interface est certes plus jolie et moderne, mais encore faut-il la faire tourner convenablement. Bonne nouvelle : déjà présente sur les EX30 et EX90, la puce Snapdragon Cockpit va débarquer sur les EC40, EX40 et les autres modèles thermiques cités plus haut. Grâce à elle, le constructeur promet un système deux fois plus rapide et une performance graphique jusqu’à 10 fois supérieure.

Two major tech upgrades – soon in new Volvo cars

Seule subtilité : à l’inverse de l’arrivée de Volvo UX en mise à jour à distance, cette puce ne sera (en tout logique) disponible que pour les modèles sortis de chaîne.

Le système Plug & Charge pour les EX30, EX40 et EC40

Enfin, le système Plug & Charge sera ajouté aux SUV EX30, EX40 et EC40 produits cette année. Grâce à ce système, la borne de recharge identifie facilement le véhicule ainsi que le mode de paiement enregistré. Plus besoin de passer une carte ou de scanner un QR code à la borne pour recharger la batterie de votre véhicule. La recharge démarre automatiquement et le paiement est traité de manière transparente. Hyper pratique.