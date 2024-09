Ce qui cloche avec le nouveau Volvo EX90 électrique : cette vidéo montre tous ses problèmes

Deux ans après sa révélation, le nouveau Volvo EX90 électrique arrive enfin sur les routes. Mais si ce dernier plaît par son confort et son positionnement haut de gamme, tout n’est pas encore parfait. Et notamment en ce qui concerne la partie logicielle, qui ne serait pas encore totalement prête comme le prouve une récente vidéo.

Si Volvo a récemment annoncé renoncer à son objectif de devenir une marque 100 % électrique en 2030, elle continue toutefois l’électrification de sa gamme. C’est ainsi que le constructeur vient tout juste d’annoncer ses futurs EX60 et ES90, tandis que son catalogue s’étoffe petit à petit.

Un léger retard à l’allumage

Par ailleurs, la firme sino-suédoise qui fait partie du groupe chinois Geely commercialise déjà ses C40 Recharge et EX40, ainsi que son EX30 que nous avons récemment essayé. Mais ce n’est pas tout, car elle a également levé le voile il y a deux ans sur un gros SUV électrique, connu sous le nom d’EX90. Si ce dernier tarde à arriver sur nos routes, voilà qu’il commence tout doucement à rouler aux États-Unis. En effet, les essais pour la presse spécialisée viennent d’y être organisés, et les premiers retours des journalistes tombent peu à peu.

Si les premières impressions sont plutôt encourageantes, avec notamment le confort et le luxe du SUV qui ont été salués, tout n’est pas rose non plus pour ce dernier. Le site américain InsideEVs spécialisé dans les voitures électriques a soulevé pas mal de soucis sur ce nouveau venu, qui chasse sur les terres du Kia EV9 et de la Peugeot e-5008, que nous avons essayé. Et parmi les principales critiques, citons notamment celles autour de la partir logicielle, qui ne serait tout simplement pas encore terminée.

Et la liste des fonctionnalités manquantes est plutôt longue. Le journaliste indique que le véhicule ne prend pas encore en charge Apple CarPlay, même en branchant un câble. Mais ce n’est pas tout, car il déplore aussi que la conduite autonome assurée par un capteur LiDAR installé sur le toit ne soit pas non plus opérationnelle. Pour le moment, ce dernier ne servirait qu’à collecter des données, afin notamment d’améliorer le freinage automatique d’urgence, notamment de nuit. Et bien sûr il serait aussi utile pour la future conduite semi-autonome de niveau 3.

Mais pour le moment, aucune date sur l’arrivée de cette fonctionnalité n’a encore été communiquée par la firme basée à Göteborg. De plus, les essayeurs ont aussi remarqué que le système permettant d’ouvrir et de démarrer la voiture simplement à l’aide du smartphone ne fonctionnait pas non plus. Une autre solution existe, et consiste à utiliser un bracelet utilisant la technologie NFC (Near Field Communication). Mais elle n’a pas non plus marché pendant la prise en main du véhicule par les journalistes.

Une mise à jour à venir ?

Globalement, les essayeurs soulignent que le nouveau Volvo EX90 est une très bonne voiture, mais conseillent aux futurs clients de patienter encore un peu avant de passer commande. Mais à vrai dire, ce retard à l’allumage n’est pas vraiment une surprise. Au mois de juillet dernier déjà, nous savions que le SUV électrique démarrerait sa carrière avec certaines fonctionnalités manquantes. En cause, des soucis logiciels partagés avec la Polestar 3, qui ont cependant été résolus mais qui ont entraîné un retard important.

Mais le constructeur se veut évidemment rassurant sur le sujet. Dans un communiqué tout juste publié, Volvo explique que « La collecte de données à partir des capteurs, associée à une connexion 5G toujours active et à des mises à jour logicielles à distance (over-the-air) régulières, nous permet d’améliorer continuellement les caractéristiques de la voiture et d’en accroître les fonctionnalités au fil du temps. En d’autres termes, l’EX90 est conçu se perfectionner en roulant ».

Le véhicule peut en effet être mis à jour tout au long de sa vie, et les clients ayant déjà commandé leur exemplaire recevront donc bientôt toutes les fonctionnalités manquantes. Pour mémoire, le SUV est affiché à partir de 89 500 euros en France et n’est pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Il se décline en plusieurs versions, avec une autonomie maximale de 618 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP. La puissance est quant à elle annoncée à 517 chevaux dans la version la plus performante dotée de deux moteurs électriques.