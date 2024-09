Volvo n’abandonne pas l’électrique et le prouve avec les EX60 et ES90

Si Volvo a annoncé revenir sur son objectif de ne vendre que des voitures électriques en Europe d’ici 2030, la marque n’abandonne certainement pas le secteur. La preuve avec l’annonce de deux nouveaux modèles 100 % électriques : l’ES90 et l’EX60. Voici ce qu’on en sait.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Après Volkswagen, Audi ou encore Mercedes, c’est au tour de Volvo de revoir sa stratégie concernant le 100 % électrique, avec l’annonce de l’abandon du 100 % des ventes électriques en Europe en 2030.

Pas de panique : la marque suédoise reste tout de même investie dans le développement de sa gamme électrique, et a annoncé deux prochains modèles en marge de la présentation du nouveau Volvo XC90, un SUV hybride rechargeable.

Un petit rappel des faits

Contrairement aux autres marques citées plus haut, qui invoquaient plutôt des objectifs peu réalisables en raison du temps pour développer les technologies et l’évolution du marché, la firme suédoise invoque « un déploiement plus lent que prévu de l’infrastructure de recharge, le retrait d’incitations gouvernementales sur certains marchés et des incertitudes supplémentaires créées par les récents droits de douane sur les véhicules électriques sur différents marchés ».

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

« L’électrification complète reste un pilier essentiel de la stratégie produit de Volvo », a toutefois indiqué le groupe, propriété du chinois Geely, mais elle ne sera pas possible en 2030 « en raison de l’évolution des conditions de marché et de la demande des consommateurs ».

Deux nouvelles Volvo électriques très bientôt

Certes, l’annonce est un cap, mais l’objectif de 2030 reste ambitieux : la marque prévoit qu’entre 0 et 10 % de ses ventes seront constituées d’un « nombre limité de modèles hybrides légers ». Mais attention, car les 90 à 100 % de ventes ne sont désormais plus 100 % électriques, mais intègrent un mix électriques et hybrides rechargeables.

Volvo EX30 // Source : Volvo

En plus de l’EX30 déjà dans nos rues et du lancement imminent de l’EX90, dont les premiers modèles seront livrés sans être vraiment complètement terminés, Volvo a ainsi annoncé deux autres voitures électriques qui rejoindront la gamme dans les mois à venir via un communiqué de presse.

La première arrive bientôt, et il s’agira – surprise – d’une grande berline : l’ES90. Basée sur la plateforme SPA2 de l’EX90, elle devrait en reprendre les batteries allant jusqu’à 111 kWh de capacité. Si l’EX90 peut parcourir jusqu’à 618 km en une charge, l’aérodynamisme de l’ES90 devrait lui permettre de titiller (voire dépasser) les 700 km, le tout dans un luxe de première classe. Bonne nouvelle, elle arrivera en France avec une présentation en mars 2025, comme on peut le lire sur le site officiel.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Le second revient dans les normes, puisqu’il s’agira d’un SUV. Baptisé EX60, il viendra concurrencer les Audi Q6 e-tron et autres BMW Neue Klasse X avec une toute nouvelle plateforme ultra modulable, la SPA3, qui servira de base pour toutes les futures Volvo électriques. Volvo confirme qu’elle utilisera la technique du mégacasting pour produire les pièces de son châssis, que nous avions pu découvrir dans l’usine suédoise de la marque en avril 2024.

Les autres modèles sont encore secrets, mais nous devrions au moins retrouver un break, carrosserie emblématique de Volvo, la marque ayant indiqué récemment ne pas vouloir abandonner ce segment.