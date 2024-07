Pourquoi Volvo va livrer sa nouvelle voiture électrique sans certaines fonctions importantes

Dévoilé fin 2022, le nouveau Volvo EX90 électrique démarre enfin sa commercialisation, et arrive chez les premiers clients. Mais tout n’est pas rose pour le SUV électrique, qui est livré avec de nombreuses fonctionnalités manquantes.

Comme tous les constructeurs automobiles, Volvo va devoir uniquement vendre des voitures électriques à partir de 2035. Et ce même l’Union européenne envisage d’autoriser aussi les carburants synthétiques.

Un retard à l’allumage

Volvo avait annoncé vouloir devenir une marque 100 % électrique à partir de 2030, et a déjà bien avancé. Il commercialise déjà plusieurs modèles zéro-émission (à l’échappement), comme les C40 et EX40, mais ce n’est pas tout. Plus récemment, il a également lancé son EX30, que nous avions d’ailleurs eu la chance de pouvoir essayer. Mais un peu plus tôt, en fin d’année 2022, le constructeur avait également levé le voile sur son EX90.

Ce dernier prend la forme d’un grand SUV électrique, qui remplace indirectement le XC90, qui poursuit pour le moment sa carrière, mais cette dernière devrait bientôt prendre fin. Ce nouveau venu aurait initialement dû être lancé en début d’année, mais il a cependant subi un petit retard à l’allumage, en raison de soucis logiciels. Ces derniers avaient d’ailleurs aussi provoqué le retard de la Polestar 3, qui repose sur la même plateforme. Mais les problèmes semblent désormais être résolus.

En effet, on apprend désormais que les premières livraisons du SUV vont bientôt démarrer, puisque Volvo a ouvert les commandes pour les clients. Mais tout n’est pas rose, loin de là. Comme l’indique le site Automotive News Europe, le Volvo EX90 pourrait arriver chez les premiers acheteurs avec de nombreuses fonctionnalités manquantes. Une liste a été dévoilée, et récemment confirmée par un porte-parole du constructeur appartenant au groupe chinois Geely, mais dont le siège est toujours basé en Suède.

Mais quelles aides à la conduite ne sont pas encore disponibles sur ce nouvel arrivant dans le catalogue, qui rivalise notamment avec la Peugeot e-5008 récemment essayée, ainsi que le Kia EV9 ? En fait, il y en a plusieurs. Parmi elles, citons notamment la conduite autonome assurée par le LiDAR, qui n’est pas encore disponible. Mais ce n’est pas tout, puisque la commande vocale permettant de contrôler un iPhone grâce à Siri ne fonctionne pas non plus.

Des fonctions utiles

Ce qui pose bien évidemment problème, surtout quand on connaît le prix du SUV haut de gamme. Pour mémoire, ce dernier est affiché à partir de 89 500 euros dans sa version la moins chère. D’autant plus que ces aides manquantes ne sont en fait pas les seules, au grand dam des clients. Automotive News Europe indique également que la charge bidirectionnelle permettant d’alimenter sa maison à l’aide de la batterie de la voiture n’est pas encore disponible. Et ce alors que cette fonction est l’un des principaux atouts de cette auto.

Enfin, un dernier souci a aussi été relevé sur la voiture, qui est obligée de faire fonctionner son système principal même lorsqu’elle est stationnée. Ce qui vide environ 3 % de batterie toutes les 24 heures. Cela peut paraître peu, mais pose tout de même un vrai souci lors des arrêts prolongés, ce qui fait ainsi grimper la facture d’électricité. Mais comment les clients vont-ils bien pouvoir faire ? Le patron de Volvo, Jim Rowan se veut quant à lui rassurant.

En effet, il indique que les fonctions manquantes seront ajoutées un peu plus tard grâce à des mises à jour OTA (over the air) à distance. Il estime également que ces retards ne nuiront pas aux ventes de son gros SUV électrique, qui va devoir également faire face à la concurrence chinoise de plus en plus rude. Mais la firme n’est pas la seule à être touchée par de tels soucis, puisque c’est aussi le cas de Volkswagen, à cause de sa filiale Cariad.