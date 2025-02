On a essayé le Volvo EX90, une voiture électrique ultra-confortable et (presque) unique en son genre

Je suis allé plusieurs fois en Suède, que ce soit en été ou en hiver. À chaque fois, j’ai rencontré un peuple poli et accueillant, mais pas spécialement souriant, souvent très sérieux. Et si je vous disais que l’on retrouve ces traits de caractère dans le Volvo EX90, me croiriez-vous ?

Nous avons eu l’occasion d’essayer le Volvo EX90 en motorisation Twin Performance sur les routes françaises autour de la Rochelle en octobre 2024 afin de nous faire un premier avis.

Volvo EX90 Fiche technique

Modèle Volvo EX90 Dimensions 5,037 m x 2,113 m x 1,744 m Puissance (chevaux) 408 chevaux 0 à 100km/h 4,9 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) OS embarqué Android Automotive OS Taille de l’écran principal 14,8 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 107900 euros Prix 89 500 € Essayez-la Fiche produit

Volvo EX90 Design : sans faire de vague

Le Volvo EX90 ressemble à un monolithe : un imposant bloc de pierre, massif mais conçu pour offrir une faible prise au vent. C’est exactement ce qui ressort du design de ce grand SUV, mesurant 5,04 m de long (9 cm de plus que le Volvo XC90), 1,96 m de large et 1,74 m de haut.

Une carrure imposante, mais pensée pour être aérodynamique. Les aspérités susceptibles de retenir l’air sont réduites au minimum : calandre pleine, rétroviseurs optimisés en soufflerie, poignées de porte rétractables… tout semble avoir été étudié pour maximiser l’efficacité aérodynamique.

Mais si Volvo voulait vraiment limiter la prise au vent de son SUV haut de gamme, le constructeur aurait pu opter pour un format moins imposant. En réalité, le Volvo EX90 illustre le nouveau design de la marque pour les années à venir, reprenant les codes du Volvo XC90 lancé il y a maintenant dix ans, mais dans une version modernisée.

Ce dernier ne quitte pas le catalogue, bien au contraire : récemment restylé pour la troisième fois, le Volvo XC90 continue de proposer une motorisation hybride rechargeable.

Quelques éléments méritent d’être soulignés. À l’avant, la signature lumineuse en forme de marteau de Thor, emblématique de Volvo, cache en réalité un panneau de LED rétractable abritant les projecteurs longue portée. Le LiDAR placé sur le toit rappelle, selon mes confrères journalistes et moi-même, une borne de taxi.

À l’arrière, les feux se divisent désormais en deux parties : une section située de chaque côté de la lunette arrière et une partie principale, en forme de C, intégrée au hayon. Un bandeau noir reliant ces deux éléments traverse la carrosserie, renforçant l’identité visuelle du véhicule.

Volvo EX90 Habitacle : du confort, mais des problèmes d’ergonomie

Première qualité du Volvo EX90 : ses finitions. Ici, pas de cuir sur les sièges ni sur le volant, mais un revêtement innovant à base de sève de pin. Volvo cherche à réduire son empreinte carbone, mais dans un segment premium, l’absence de cuir dans l’habitacle pourrait être difficile à faire accepter à certains clients même si cela se fait de plus en plus.

Les assemblages sont de bonne facture, et la présentation est à la fois chic et épurée. Elle rappelle, sans les copier, celle des premières générations des Tesla Model S et Model X, notamment en raison de la position centrale de l’écran principal.

Les sièges avant, reprenant le design typique de Volvo, sont particulièrement moelleux. Lorsque l’on évoque le sens de l’accueil suédois, on pense notamment à ces sièges très confortables. Aucun problème pour parcourir des centaines de kilomètres installé dedans, d’autant plus qu’ils disposent d’une fonction massage et d’un réglage électrique via un unique bouton orientable. Ce bouton est l’une des nombreuses particularités en termes d’ergonomie que l’on retrouve à bord du Volvo EX90.

Pour aborder les problèmes d’ergonomie rencontrés dans le Volvo EX90, commençons par la carte servant de clé du véhicule. Je dois vous avouer m’être retrouvé un peu perdu en essayant de verrouiller la voiture sur un parking au bord de la mer, sur l’île d’Oléron.

Il est nécessaire d’approcher la carte de la poignée pour fermer le véhicule. C’est regrettable, car cela annule l’intérêt d’un système d’ouverture et de fermeture mains libres. Mais ce n’est pas tout concernant cette carte. Il est impossible de démarrer le Volvo EX90 en la laissant simplement dans sa poche. Il faut obligatoirement la poser sur un emplacement dédié, qui fait également office de chargeur à induction pour smartphone. Cela pose deux problèmes : non seulement votre téléphone ne peut pas se recharger si vous devez y placer la carte, mais, de surcroît, mon iPhone tentait systématiquement d’associer la carte au service Apple Wallet, ce qui était assez frustrant.

Heureusement, la clef sur smartphone est disponible, ce qui permet d’utiliser son téléphone comme clef. Dans ce cas, grâce à l’UWB, on peut laisser son téléphone dans sa poche, et les portes se déverrouillent et la voiture démarrent sans broncher. Je n’ai pas pu tester ce système lors de l’essai.

Poursuivons avec les commandes des vitres. Si l’intention d’épure dans l’habitacle est louable — et dans l’air du temps d’un design moderne —, il peut être déroutant pour une voiture familiale de n’avoir que deux commandes pour gérer les quatre vitres électriques. Passer des vitres avant à celles de l’arrière nécessite d’appuyer sur une commande tactile, ce qui oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pour une action pourtant simple.

Enfin, le réglage des rétroviseurs et du volant s’effectue via le grand écran central. Pour y accéder, il faut naviguer dans les réglages du véhicule, puis dans un sous-menu, avant de pouvoir les ajuster à l’aide d’un bouton situé sur le volant. Ce processus, bien qu’esthétiquement minimaliste, manque de praticité au quotidien.

En ce qui concerne l’habitabilité, les places arrière sont accueillantes pour des adultes. La troisième rangée de sièges, déployable électriquement, convient mieux à des enfants, bien que des adultes puissent s’y installer pour de courts trajets si la banquette du milieu est avancée. Le coffre de 655 litres permet des départs en vacances à cinq, mais avec les sept places déployées, il faut se contenter de 310 litres. Un frunk de 46 litres étend la capacité de chargement.

Bon point concernant l’équipement de série. Le Volvo EX90 embarque une pompe à chaleur permettant de limiter la consommation du véhicule en hiver lorsque le chauffage est nécessaire.

Volvo EX90 Infodivertissement : Android Automotive, mais pas d’Apple CarPlay

À bord, Volvo utilise un petit afficheur pour les informations de conduite. Vous pouvez y afficher la carte Google Maps, mais pas les données concernant la consommation électrique. Pour cela, il faut passer par l’écran tactile de 14,5 pouces. Tout y est centralisé, via un immense tiroir d’applications. Heureusement, la partie basse de l’affichage reste fixe, avec notamment les trois dernières applications utilisées. Cependant, je dois avouer que devoir encore détourner les yeux de la route pour consulter la consommation électrique n’est pas optimal.

Cet écran fonctionne sous Android Automotive, ce qui donne accès au store d’applications de Google. Le Volvo EX90 est également compatible avec Android Auto et Apple CarPlay pour la réplication de son smartphone.

Profitons du système infodivertissement pour parler des systèmes audio. Notre version d’essai en finition Ultra était équipée du Bose avec 14 haut-parleurs de 940 watts. Si je devais lui attribuer une appréciation comme un professeur remplissant les bulletins trimestriels, ce serait : « bien mais peu mieux faire ». Le premier de la classe est le Bowers & Wilkins, comptant 25 haut-parleurs pour 1 610 watts.

Concrètement, Volvo a installé des haut-parleurs partout où il était possible d’en mettre, y compris dans les appuie-têtes. Plusieurs préréglages sont disponibles : Concert, Studio, Scène ou Jazz Club. Pour les mélomanes, il s’agit de l’option à prendre lors de la commande. Au prix de 3 070 euros, vous risquez de le regretter tant ce système transforme l’habitacle en salle de concert. J’ai pris le temps de redécouvrir quelques morceaux d’un de mes artistes préférés, Jamiroquai. C’est excellent, mais on aimerait en profiter lors d’un essai plus long qu’une simple démonstration à l’arrêt.

Volvo EX90 Aide à la conduite

Vous avez remarqué la bosse au-dessus du pare-brise du Volvo EX90 ? Il s’agit du lidar (Light Detection and Ranging), un capteur ultra-moderne composé de cinq caméras, huit radars et de douze capteurs ultrason, scannant l’environnement à l’avant du véhicule jusqu’à 250 m, de jour comme de nuit. Mais ce n’est pas tout, le Volvo EX90 dispose de deux caméras à l’avant, de deux à l’arrière, ainsi que d’une sous chaque rétroviseur.

Si Volvo a introduit autant de caméras et de capteurs dans tous les sens, c’est pour atteindre son objectif « zéro collision en Volvo ». La marque suédoise est un acteur important de la sécurité.

Elle est capable, selon Volvo, de détecter les piétons, cyclistes, voitures et vélos, de jour comme de nuit. Le véhicule est maintenu dans sa voie jusqu’à 140 km/h. En cas de chevauchement de ligne, le véhicule vous replace au centre de la voie et peut intervenir sur les freins si nécessaire. La conduite semi-autonomie de niveau 2.

La direction active assiste le conducteur pour éviter les collisions entre 50 et 110 km/h, et pour une sortie de route, à une vitesse comprise entre 65 et 140 km/h. La voiture peut spontanément se décaler pour éviter un piéton ou un cycliste jusqu’à 80 km/h.

Pour éviter de laisser un occupant dans l’habitacle par inadvertance, le système de détection des occupants (SDO) utilise des capteurs capables de détecter un animal ou une personne à bord. Une notification est affichée à l’écran, et si le conducteur quitte quand même la voiture, l’habitacle reste déverrouillé. Si la voiture est fermée, la climatisation ou le chauffage reste en route.

À l’usage, on note un petit bémol pour le régulateur de vitesse. Une impulsion sur le bouton fait monter ou descendre la vitesse par tranches de 5 km/h. Pour ajuster la vitesse de 1 km/h, il faut maintenir appuyé sur le bouton tactile, ce qui devient difficile pour atteindre précisément la vitesse souhaitée. Mais d’un autre côté, rouler juste au-dessus de la limitation de vitesse est un comportement bien français. Rouler à 83 au lieu de 80 km/h ne se fait pas en Suède, peut-être que les Suédois ont peur de devoir vendre leur maison pour régler une amende pour excès de vitesse vu le montant des amandes là-bas.

Volvo EX90 Planificateur d’itinéraire

À ce niveau de gamme et pour une voiture routière, il est indispensable de proposer un planificateur d’itinéraire. Le Volvo EX90 utilise pour ça Google Maps, connecté à la voiture, il connait le niveau de charge de la batterie et conseille sur les arrêts. Il est bien sûr possible de définir le niveau de charge souhaité à l’arrivée.

Aussi, le Volvo EX90 est compatible avec la fonction Plug and Charge. Il suffit d’enregistrer un moyen de paiement dans votre Volvo EX90 et la voiture communiquera directement avec la borne de recharge pour payer. Plus besoin de sortir une carte RFID comme une Chargepass ou une carte bancaire. Branchez simplement votre voiture et elle s’occupe du reste.

Volvo EX90 Conduite : tout en douceur

Le Volvo EX90 est une voiture familiale sans vocation sportive, et ce, malgré ses 517 chevaux en version Twin Performance. La position de conduite haute, la douceur de la suspension et la direction très (trop) légère n’invitent pas à une conduite dynamique.

C’est tout l’inverse, le Volvo EX90 est pensé pour une conduite douce et détendue. Même l’arrivée de la puissance et des 910 Nm de couple se fait progressivement. Lorsqu’on écrase la pédale d’accélérateur, il y a un délai de réponse, un peu comme si la voiture vous disait : « Êtes-vous sûr que c’est bien raisonnable ? » Volvo m’a expliqué que ce délai, cette arrivée progressive, surprenante pour une voiture électrique, sert à stabiliser le véhicule avant de délivrer toute la puissance.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Mais je vois une dualité entre le discours de Volvo prônant une sécurité accrue et un monde idyllique sans accident, et cette puissance débordante. En effet, Volvo bride ses voitures à 180 km/h par mesure de sécurité, pourquoi donc mettre deux moteurs pour une puissance de 517 chevaux, un couple de 910 Nm, offrir un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et appeler cette version Twin Performance, d’autant plus que le comportement routier n’a rien de performant ? Petite parenthèse : un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, c’est remarquable pour un SUV de 2 787 kg !

Sur la route, on apprécie l’insonorisation excellente du Volvo EX90. Le constructeur suédois annonce seulement un bruit 66 dB mesuré dans l’habitacle. C’est génial pour tenir une conversation avec son passager ou profite des différents systèmes audios proposés sans pousser le volume.

Volvo a aussi pensé à mettre plusieurs niveaux de freinage régénératif permettant d’aller jusqu’à l’arrêt et adopter une conduite à une pédale.

Volvo EX90 Autonomie, batterie et recharge

Dans la gamme Volvo, trois motorisations sont disponibles utilisant chacune une batterie différente. La version Single utilise une batterie de 104 kwh avec un moteur de 279 chevaux. L’autonomie annoncée en cycle mixte WLTP est de 580 km.

Les deux autres motorisations utilisent une batterie de 111 kWh. La motorisation Twin utilise deux moteurs pour une puissance totale de 404 chevaux et offre quatre roues motrices. L’autonomie WLTP est annoncée à 616 km, comme pour la version Twin Performance de 517 chevaux que nous avons eu à l’essai.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Toutes les versions peuvent charger à une puissance maximale de 250 kW permettant un passage de 10 à 80 % en 30 minutes.

Concernant les consommations, nous avons relevé 19 kWh/100 km sans utiliser l’autoroute et ayant une conduite particulièrement douce. Volvo annonce 20,7 à 22 kWh/100 km en consommation WLTP.

Volvo EX90 Prix, concurrence et disponibilité

Il est maintenant temps de parler des tarifs du Volvo EX90 :

Motorisation Start 7 places Plus 7 places Ultra 6 ou 7 places Single 89 500 € 95 100 € Twin 99 250 € 105 200 € Twin Performance 110 400 €

Le Volvo EX90 est résolument premium sur un marché où la concurrence est encore faible. Le Kia EV9 propose lui aussi 7 places, mais n’offre pas le même niveau de technologie, de puissance et de finition, à partir de 78 000 euros. Le plus grand rival du Volvo EX90 est le Tesla Model X. Ce dernier débute désormais à 114 900 euros pour une autonomie équivalente, mais avec de meilleures performances. À vous de choisir si vous préférez le calme suédois ou l’exubérance à la Elon Musk.