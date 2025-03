Quel est le meilleur iPhone : le comparatif 2025 des modèles à acheter (et à évitser)

Faut-il acheter le dernier iPhone ou bien opter pour un autre smartphone de chez Apple ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre dans ce guide d’achat. Quel iPhone choisir ? Voici les conseils et recommandations de la rédaction de Frandroid.

Quels sont les meilleurs iPhone du moment ? Notre top 3

Parmi les meilleurs smartphones du marché, se trouvent bien entendu les iPhone. Le catalogue de mobiles Apple est bien pourvu avec plusieurs générations qui se télescopent pour correspondre à différents types de budgets.

Bonne nouvelle : Apple a finalement dévoilé son nouvel iPhone 16e, un smartphone (un peu) moins cher, qui sera très bientôt disponible.

Alors quel iPhone choisir parmi ces modèles ? Voici quels sont les meilleurs iPhone selon vos critères.

Quel iPhone choisir en 2025 ?

Apple iPhone 16 Pro Max Le meilleur iPhone

Les iPhone 16 Pro et Pro Max sont sans conteste les meilleurs iPhone disponibles. Dans un premier temps, cela passe par une construction haut de gamme avec de belles finitions. L’ergonomie est excellente pour offrir une belle prise en main.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le smartphone Apple dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces. Nous avons relevé un Delta E moyen de 3,8 et une luminosité de 2200 nits. Le rafraîchissement à 120 Hz offre une belle fluidité d’affichage pour le quotidien. La principale nouveauté réside dans l’ajout du bouton à retour haptique, le « Camera Control ».

Cet iPhone se dote aussi d’une puce A18 Pro de dernière génération. Selon nos benchmarks ci-dessous, c’est l’un des smartphones les plus puissants du marché en jeu sans que celui-ci ne chauffe de trop. Comme toujours, iOS à l’animation est irréprochable pour être accompagné afin de créer vos raccourcis et préférences. On regrette seulement l’absence d’Apple Intelligence.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans le volet de la photo, l’iPhone 16 Pro Max se dote d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand angle de même résolution et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. La qualité des clichés est bonne avec beaucoup de détails et une polyvalence de tous les instants. On regrette une petite tendance à tirer vers le jaune. Heureusement le traitement post-production est suffisamment efficace pour gommer ces scories.

La batterie de 4685 mAh offre une belle autonomie qui peut frôler les deux jours d’usage. En revanche, toujours pas de charge rapide malgré le passage à l’USB-C.

Bref, ces modèles offrent la meilleure expérience photo, autonomie et performances du marché. Le ProMotion 120 Hz, les écrans OLED ultra lumineux et la puce A18 Bionic assurent fluidité et efficacité maximale.

Pour un prix de départ à 1479 euros, l’iPhone 16 Pro Max est le meilleur smartphone Apple disponible comme le confirme notre test.

Si vous aviez déjà un iPhone 15 (ou un 14), pas certain que l’achat d’un iPhone 16 Pro soit nécessaire. Nous vous conseillons dans tous les cas de patienter un peu avant l’achat, car les prix peuvent baisser dans les prochains mois. Retrouvez notre test complet de l’iPhone 16 Pro sur Frandroid.

Pourquoi on ne vous conseille pas forcément l’iPhone 16 ?

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

L’iPhone 16 présente très peu de différences significatives avec l’iPhone 16e. À moins d’une offre particulièrement intéressante ou d’une remise importante, l’iPhone 16e représente un choix plus rationnel avec un meilleur rapport prix/performance.

Apple iPhone 16 L’iPhone compact

La prise en main du modèle se révèle être très agréable tout en ayant de superbes finitions.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans la partie de l’écran, le smartphone compact se dote d’un dalle Oled de 6,1 pouces de plutôt bonne qualité. Sur nos mesures, la colorimétrie est bonne avec un Delta E moyen de 3,44 et une luminosité à 1800 cd/m². Il reste tout de même un point noir : le taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz pour du haut de gamme.

Avec un double capteur dorsal, de 48 et 12 mégapixels, l’iPhone 16 est bien armé pour la photo avec l’objectif principal et une caméra ultra grand-angle correcte. Celui offre des clichés très détaillés avec une bonne dynamique, de jour comme de nuit.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le smartphone est doté d’une puce A18 qui offre une belle puissance sans le moindre problème. Surtout avec son aspect compact, notez que l’autonomie est bien moins importante que le reste de la gamme. Au prix de 919 euros, notre test de l’iPhone 16 est disponible pour en apprendre plus.

Vous pouvez également consulter notre test de l’iPhone 16 Plus pour plus de détails si vous hésitez.

Le meilleur compromis : l’iPhone 16e

Apple iPhone 16e (SE 4) L’iPhone le plus accessible

L’iPhone 16e est le dernier venu de la génération d’iPhone. Il se place comme le smartphone Apple le moins cher du catalogue. En matière de design, les choix sont excellents avec un châssis en aluminium offrant une belle prise en main.

Apple iPhone 16e // Source : Robin Wycke – Frandroid

Cet iPhone pas cher se dote d’un processeur Apple A18 auquel il a été retiré un cœur. La puce bridée reste excellente et délivre une belle puissance à l’usage. Dans le volet de l’autonomie, l’iPhone 16e est capable de tenir une journée complète sans problème. La recharge bridée à 20 W est en revanche un souci face à la concurrence.

L’écran du téléphone est une dalle Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces. On regrette tout de même que le rafraîchissement soit bloqué à 60 Hz. Nous avons aussi relevé une luminosité à 849 cd/m2. Dans la partie logicielle, iOS reste l’un des meilleurs systèmes d’exploitation, et Apple Intelligence est de la partie.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sur la partie photo, l’iPhone 16e se dote d’un seul objectif de 48 mégapixels. Il s’en sort très bien dans toutes les conditions, mais ne sera pas le plus polyvalent.

Performant, compact et abordable, l’iPhone 16e reprend la puissance des grands avec la puce A18. Un iPhone idéal pour la plupart des gens, avec un peu moins de polyvalence en photo, vous perdez aussi la technologie MagSafe.

Pour en apprendre plus, lisez notre test de l’iPhone 16e.

Apple iPhone 15 L’iPhone neuf accessible

Ne passons pas par quatre chemins, le principal argument pour passer à l’iPhone 15 est l’arrivée de l’USB-C sur le téléphone et aussi le positionnement tarifaire.

iPhone 15 de dos // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le cadre en aluminium permet une bonne prise en main. Le format compact du téléphone avec son écran 6,1 pouces est un bonheur à utiliser au quotidien avec une belle mise en valeur de l’interface. Nos mesures ont permis de déceler un pic de luminosité à 2047 cd/m2 ainsi qu’une excellente colorimétrie. Reste le taux de rafraîchissement, toujours bloqué à 60 Hz, qui pose un problème face à la concurrence Android.

Comme toujours, l’écosystème d’Apple reste cohérent au niveau de son fonctionnement global. Notre test d’iOS 18 pourra vous le confirmer, le logiciel est toujours simple d’usage au quotidien.

Si la photographie est toujours cohérente, on regrette un module ultra grand angle perfectible. Dommage que le passage à l’USB-C n’offre pas de charge plus rapide puisque celle-ci est plafonnée à 20W. Si vous souhaitez prendre le virage de l’USB-C et avoir un excellent rapport qualité/prix, alors lisez notre test de l’iPhone 15.

Les iPhone reconditionnés

Acheter un iPhone, c’est aussi considéré un iPhone reconditionné ou en occasion. Il y a du choix chez Apple !

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs iPhone reconditionnés en 2025 ?

Les iPhone reconditionnés, et même ceux en occasion, sont une option aussi séduisante qu’intelligente pour allier économies et plaisir d’utilisation en 2025.

Parmi les modèles qui sortent du lot, l’iPhone 15 est une bonne solution. Pour une touche plus haut de gamme, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, avec leur puce A16 Bionic et leurs appareils photo bluffants. Si vous préférez un classique qui a fait ses preuves, les iPhone 12 et 13 restent des compagnons fiables, portés par une longévité logicielle impressionnante.

Avant de craquer pour un iPhone reconditionné ou d’occasion, quelques détails méritent votre attention pour une expérience sans accroc. Les grades esthétiques (A+ pour un look presque neuf, B avec quelques marques de vie) n’altèrent pas les performances, minutieusement vérifiées par des experts. La batterie, généralement à plus de 80 % de sa capacité initiale, et la compatibilité avec les dernières mises à jour iOS sont des gages de sérénité sur la durée. Pour un achat en toute confiance, tournez-vous vers des plateformes reconnues comme Apple Refurb, Certideal ou Back Market, qui offrent des garanties solides (12 à 24 mois). Ainsi, vous profitez d’un iPhone au top, sans stress ni compromis.

Conseils d’achat reconditionné et occasion :

Privilégiez les revendeurs certifiés (Back Market, Certideal, Apple Refurbished).

Vérifiez les garanties : minimum 12 mois conseillé.

Vérifiez l’état de la batterie dans les réglages (85 % minimum recommandé).

Quels forfaits avec iPhone inclus choisir ?

Vous avez pu le constater en parcourant ce guide d’achat, choisir le meilleur iPhone est surtout une question de budget. Ainsi, les meilleurs smartphones Apple peuvent parfois paraître inaccessibles pour un portefeuille modeste.

Il existe pour ce faire un moyen : subventionner le smartphone avec un forfait mobile. Voici quelques offres qui méritent votre attention qui sont sélectionnées par notre comparateur.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G

Quel iPhone choisir en 2025 ? Nos critères de choix

Quelle quantité de stockage dois-je choisir pour mon iPhone ?

Contrairement à de nombreux téléphones de la sphère Android, il n’est pas possible d’étendre la capacité de stockage de l’iPhone après l’achat. Il est donc important de choisir la bonne quantité dès le départ. Par défaut, tous les iPhone de cette année disposent de 64 Go de stockage. C’est suffisant pour de nombreux utilisateurs. Toutefois, si vous stockez beaucoup de vidéo, photo, musique et applications sur votre téléphone, on vous conseillera plutôt de choisir la capacité supérieure : 128 ou 256 Go en fonction du modèle.

Quand faut-il acheter son iPhone ?

À quelques exceptions près, Apple sort ses nouveaux iPhone au mois de septembre depuis une dizaine d’années. Si un nouvel iPhone vous tente passé le mois de juin, il est sans doute plus raisonnable d’attendre les nouveaux modèles à la rentrée.

Le meilleur moment est évidemment peu de temps après l’annonce. Sachez quoi qu’il en soit que les iPhone subissent une décote relativement faible au fil du temps. Si vous souhaitez le dernier modèle, il est peu probable que les promotions arrivent dans les six premiers mois de sa commercialisation, et par la suite, les baisses de prix resteront timides. Pensez donc au reconditionné, voire à l’occasion.

Puis-je utiliser mon iPhone étanche sous l’eau ?

Non. L’étanchéité des smartphones est surtout prévue en cas d’accident. Elle n’est pas pensée pour faire des photos sous-marines. On déconseille fortement de plonger volontairement votre téléphone sous l’eau. C’est d’ailleurs une clause d’exclusion de la garantie constructeur.

Quel est le meilleur iPhone en termes de qualité photo ?

Les iPhone Pro Max sont les modèles possédant les capteurs photo les plus poussés : les meilleurs iPhone pour faire de la photo sont donc l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 16 Pro.

Quel est le dernier modèle d’iPhone reconditionné à choisir ?

Acheter un iPhone d’occasion peut être une bonne option pour s’offrir le téléphone d’Apple à prix réduit. Veillez tout de même à ne pas choisir un modèle trop ancien. Si les iPhone reconditionnés ont généralement une bonne durée de vie, les années passant, la batterie est susceptible de ne plus être au mieux de sa forme. Sachez également que les iPhone décotent assez peu sur le marché de l’occasion, l’investissement initial dans un terminal neuf est donc parfois moins lourd une fois le prix de revente pris en compte.

Pourquoi faire confiance à Frandroid sur l’achat de votre iPhone ?

Oui, nous nous appelons Frandroid, mais cela fait bien longtemps que nous avons élargi notre ligne éditoriale à l’ensemble de la tech. Depuis plusieurs années, la rédaction de Frandroid s’attèle à vous proposer des tests de smartphones les plus complets possibles. En ce qui concerne les tests d’iPhone, ces derniers sont réalisés de manière totalement indépendante suivant des règles strictes que vous pourrez retrouver ici. Vous l’aurez compris, vous avez toutes les clés en main pour réaliser un achat éclairé.

Pourquoi on ne vous conseille pas l’iPhone 16

L’iPhone 16 présente très peu de différences significatives avec l’iPhone 16e. À moins d’une offre particulièrement intéressante ou d’une remise importante, l’iPhone 16e représente un choix plus rationnel avec un meilleur rapport prix/performance.

Quels sont les avantages d’iOS ?

iOS offre une expérience utilisateur fluide, intuitive et sécurisée. L’intégration parfaite dans l’écosystème Apple (iCloud, AirDrop, AirTag, Apple Watch, Mac, iPad) facilite grandement le quotidien. De plus, les applications sont souvent mieux optimisées et contrôlées par Apple, assurant stabilité et performances constantes. La sécurité et la confidentialité sont également renforcées par des mises à jour régulières et un suivi exemplaire.

Quelle est la valeur à la revente des iPhone ?

Les iPhone gardent une excellente valeur à la revente, supérieure à la plupart des smartphones Android, grâce à leur durabilité matérielle, à la qualité de leur construction et à leur suivi logiciel de longue durée. La popularité d’Apple assure une forte demande en occasion, ce qui permet ainsi de récupérer une partie significative de votre investissement initial.

Apple Intelligence : c’est quoi ? Quelle compatibilité ?

Apple Intelligence est une technologie d’intelligence artificielle intégrée à partir d’iOS 18. Elle apporte une aide avancée à la rédaction, des suggestions contextuelles personnalisées (Messages, Mail, etc.), ainsi que des fonctions de traitement d’image intelligentes. Toutes ces fonctionnalités s’exécutent directement sur l’appareil pour préserver votre confidentialité, avec un accès initial sur les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16 et 16 Pro. Apple Intelligence sera disponible en avril en France avec iOS 18.4.

Pour aller plus loin

J’ai testé Apple Intelligence en français sur mon iPhone, et voici ce que j’en pense

Comment passer d’Android à iOS ?

La transition d’Android vers iOS est simplifiée grâce à l’application officielle d’Apple « Migrer vers iOS ». Disponible gratuitement sur le Google Play Store, elle transfère automatiquement contacts, messages, photos, vidéos, favoris, calendriers et comptes mail directement vers votre nouvel iPhone. La procédure est guidée, sécurisée, et ne nécessite aucune compétence technique avancée.

Pour aller plus loin

Comment passer d’Android à un iPhone ? Transférez vos comptes, photos, contacts et applications

Pourquoi passer d’un smartphone Android à un iPhone ?

Passer à un iPhone permet de profiter d’une intégration supérieure avec les autres produits Apple, d’une sécurité renforcée, d’une meilleure stabilité logicielle, d’un suivi régulier des mises à jour pendant de nombreuses années, et d’une meilleure conservation de la valeur à la revente.

À quoi sert MagSafe ?

MagSafe permet de fixer rapidement des accessoires (chargeurs, coques, porte-cartes) via un système magnétique sécurisé, facilitant leur utilisation quotidienne et améliorant la charge sans fil. Retrouvez une sélection des meilleurs accessoires MagSafe à cette adresse.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone en 2025 ?

Quelles sont les différences majeures entre les gammes standard, Pro et Pro Max ?

Les modèles Pro offrent généralement des matériaux premium (acier inoxydable ou titane), des écrans avec ProMotion (120 Hz), des capacités photo supérieures avec du zoom optique, une meilleure autonomie et plus de stockage de base. Les versions Pro Max se distinguent principalement par un écran plus grand et une autonomie encore supérieure.

Que couvre la garantie Apple et pourquoi opter pour AppleCare+ ?

Apple propose une garantie limitée d’un an couvrant les défauts matériels. AppleCare+ étend cette couverture à deux ans, en ajoutant les dommages accidentels avec des coûts de réparation réduits et un accès privilégié au service client.

Chronologie des 7 dernières générations d’iPhone :

2025 (iPhone 16e pour le moment) : premier modem 4G / 5G créé par Apple nommé C1, arrivée d’Apple Intelligence en français en avril 2025 sur les iPhone 15 Pro et 16.

: premier modem 4G / 5G créé par Apple nommé C1, arrivée d’Apple Intelligence en français en avril 2025 sur les iPhone 15 Pro et 16. 2024 (iPhone 16 Pro/Pro Max) : puce A18 Bionic, photo IA avancée, autonomie améliorée, Apple Intelligence intégrée.

: puce A18 Bionic, photo IA avancée, autonomie améliorée, Apple Intelligence intégrée. 2023 (iPhone 15, 15 Pro) : USB-C, Dynamic Island étendue, puce A17 Bionic, cadre en titane pour la version Pro.

: USB-C, Dynamic Island étendue, puce A17 Bionic, cadre en titane pour la version Pro. 2022 (iPhone 14, 14 Pro) : Dynamic Island, capteur photo 48 MP, détection d’accident, appels SOS par satellite.

: Dynamic Island, capteur photo 48 MP, détection d’accident, appels SOS par satellite. 2021 (iPhone 13, 13 Pro) : Écran ProMotion 120Hz sur les Pro, autonomie renforcée, puce A15 Bionic.

: Écran ProMotion 120Hz sur les Pro, autonomie renforcée, puce A15 Bionic. 2020 (iPhone 12, 12 mini, 12 Pro) : arrivée de la 5G, écrans OLED pour toute la gamme, nouveau design angulaire.

: arrivée de la 5G, écrans OLED pour toute la gamme, nouveau design angulaire. 2019 (iPhone 11, 11 Pro) : introduction du mode nuit photo, capteur ultra grand-angle, nette amélioration d’autonomie.

: introduction du mode nuit photo, capteur ultra grand-angle, nette amélioration d’autonomie. 2018 (iPhone XS, XS Max, XR) : écran OLED amélioré (XS, XS Max), Face ID optimisé, processeur A12 Bionic plus performant.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.