L’iPhone 13 mérite t-il d’être acheté en 2023 ?

Après deux années complètes sur le marché, l'iPhone 13 reste encore et toujours au catalogue d'Apple. Après deux générations de smartphones, le prix du modèle a chuté et il devient une bonne affaire. L'iPhone 13 vaut-il le coup d'être acheté en 2023 ?

Avec le virage amorcé par l’iPhone 12, Apple avait introduit en 2021 sa nouvelle recette pour ses smartphones avec l’iPhone 13. Le secret ? Peaufiner peu à peu la version standard tandis que les versions Pro et Pro Max introduisent les nouveautés de demain. Bien loin du contexte de l’inflation, cet iPhone sortait alors à un prix de départ à 909 euros. Comme d’habitude, Frandroid avait pu tester l’iPhone 13 qui avait récolté un joli un 9/10. Si le téléphone est toujours disponible au catalogue Apple, avec la sortie du nouvel iPhone 15 incorporant l’USB-C, l’iPhone 13 mérite-t-il toujours d’être acheté en 2023 ?

Les immenses progrès en matière d’autonomie

Il est désormais loin le temps où l’iPhone était moqué pour la fragilité de son endurance. L’iPhone 13 est aussi salué pour la qualité de son autonomie. C’est un nouveau bond en avant qui a été constaté avec 2 heures 30 d’autonomie supplémentaire. Le smartphone est capable de proposer un usage polyvalent sans broncher. Lors de notre test, ce dernier a pu encaisser une journée complète pour le recharger le lendemain en fin de matinée.

Pour ce qui est de la charge, vous avez une nouvelle fois la possibilité de passer en filaire ou bien d’utiliser un accessoire MagSafe. Comme d’habitude avec Apple, pas de recharge rapide. Vous êtes contraints de prendre votre mal en patience pour parvenir aux 100 %. Avec un chargeur 20W, il faut compter 1 heure et demie.

En 2023, toujours de belles performances de la puce Apple A15 Bionic

Avec sa configuration et notamment sa puce Apple A15 Bionic, l’iPhone 13 fait partie des meilleurs smartphones du marché en termes de puissance déployée. L’ajout du Neural Engine permet des ajustements en temps réel du téléphone et surtout vous offre une adaptation au quotidien d’après vos habitudes. En matière de configuration minimale, vous avez droit à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au fil des années, la puissance des iPhone n’est plus à démontrer, mais l’iPhone 13 confirme cet état de fait. C’est aussi un point que vous avez pu oublier ou laissé de côté, mais les iPhone sont aussi d’excellents smartphones pour le gaming. Avec un abonnement à Apple Arcade et une manette, votre smartphone peut se transformer en mini console sans le moindre problème.

iOS toujours taillé sur mesure

La marque Apple fait toujours partie de ceux qui proposent des smartphones durables sur le marché. Il n’y a donc aucun risque à vous conseiller un iPhone un peu ancien, même longtemps après sa sortie. L’iPhone 13 fait en effet partie des smartphones Apple qui sont passés sous iOS 17. L’interface sera donc la même que sur un iPhone 15 et est toujours aussi fluide. Surtout, Apple offre un haut niveau de personnalisation, jusqu’à la gestion de vos données personnelles. Parmi les fonctionnalités ajoutées, le téléphone vous prévient aussi lorsque vous le tenez trop près de vos yeux. En bref, un petit bijou de personnalisation pour l’usage quotidien.

Un design au service de l’écran

Après un virage effectué sur l’iPhone 12, Apple semble satisfait par ses modifications esthétiques. Désormais le constructeur affine sa formule comme vous pouvez le constater sur le design de l’iPhone 13. Les côtés restent droits avec des bords en aluminium brossé. Grâce à des dimensions raisonnables, la prise en main est assurée sans qu’il y ait d’effet savonnette. Cerise sur le gâteau, l’iPhone est aussi certifié IP68 afin de le protéger de la poussière et d’une immersion inopinée dans l’eau. En revanche, impossible de recycler vos coques d’iPhone 12 puisque le capteur photo dorsal a été légèrement modifié.

L’écran de 6,1 pouces est toujours Oled. Avec l’encoche qui a légèrement été réduite, il est possible de profiter au mieux de l’interface. Avec le Ceramic Shield qui recouvre ce dernier, vous avez droit à une résistance à toute épreuve du téléphone. Pendant nos tests, nous avons mesuré un pic de luminosité à 1200 cd/m2. Le seul véritable hic est l’absence d’un rafraîchissement à 120 Hz qui peut poser un problème sur le marché à l’heure actuelle face à la concurrence, mais qui n’est pas étonnante pour un modèle de base d’iPhone.

L’un des meilleurs appareils photo du marché

Les plus gros progrès de cet iPhone 13 sont réalisés dans la partie photo. En effet, les capteurs grand-angle et ultra grand-angle que l’on trouvait sur l’iPhone 12 Pro Max sont désormais présents sur cette version. Ces derniers étant plus gros, vous profitez d’une meilleure absorption de la lumière, ce qui offre des clichés plus riches en détail. Vous avez aussi droit à un autofocus laser pour la gestion des sujets. Avec l’apport de la puce Apple A15, le traitement des images est excellent. Seul regret ? L’absence d’un téléobjectif qui en aurait fait l’un des meilleurs smartphones pour la photo du marché encore à l’heure actuelle.

Où acheter l’iPhone 13 et à quel prix ?

À sa sortie, l’iPhone 13 dans sa version de base à 64 Go était dévoilé au prix de 909 euros. À l’heure actuelle, l’iPhone 13 est encore disponible neuf sur l’Apple Store au prix de 749 euros. Il est même possible de le trouver moins cher dans des états alternatifs. Au vu des mises à jour régulières d’Apple, il est encore tout à fait pertinent d’acheter l’iPhone 13 en 2023. C’est pourquoi le smartphone Apple fait encore partie de notre sélection des meilleurs iPhone du marché.



