Envie de profiter pleinement du MagSafe sur votre iPhone tout neuf ? Nous avons sélectionné pour vous les accessoires les plus intéressants du marché. Charge ou support, il y en a pour tous les goûts.

Apple se targue d’être une entreprise verte et force est d’avouer qu’avec le MagSafe elle donne dans le recyclage en utilisant le nom de son connecteur de charge utilisé sur ses ordinateurs portables depuis 2006.

Réutiliser ce nom sur pour le système maison de charge par induction pour les iPhone peut donc d’autant plus porter à confusion que le MagSafe 3 pour les MacBook a fait son apparition en 2021… Nous couvrons donc bien ici les accessoires prévus pour l’iPhone.

Pour les trois du fonds qui dormaient, le MagSafe est une évolution spirituelle de la charge Qi que l’on retrouve sur nombre d’appareils. Apple a ajouté à son téléphone un aimant circulaire. Ce dernier sert à la fois de support, mais aussi à aligner de manière plus précise les bobines à induction. Ce qui permet de faire monter la puissance de charge à 15 W contre 7,5 W en Qi.

Nous avons donc choisi pour vous les accessoires MagSafe les plus intéressants.

Si vous cherchez des chargeurs Qi plus polyvalents, n’hésitez pas à lire notre guide d’achat des meilleurs chargeurs sans fil. Pour profiter pleinement de votre chargeur MagSafe il vous faudra aussi un bloc d’alimentation. Découvrez aussi notre comparatif des meilleurs chargeurs USB-C.

Les meilleurs chargeurs MagSafe

Le MagSafe est avant tout là pour charger votre iPhone. Et ça tombe bien : il y en a pour tous les gouts ! À noter que, pour la plupart d’entre eux, il vous faudra un chargeur USB-C Power Delivery d’au moins 20 W pour l’alimenter.

Chargeur MagSafe Apple : la base

Le chargeur de base d’Apple n’en reste pas moins une valeur sure. Une de ses forces (ou faiblesses, c’est selon) est qu’il permet d’appeler et de charger en même temps.

C’est aussi et surtout le chargeur MagSafe le moins cher du marché et il est utilisé par plusieurs supports tiers. Il ne vient donc pas casser trois pattes à un canard, mais il fait le boulot.

Chargeur double MagSafe Apple : voyagez léger

Avec son format portefeuille assez original, ce chargeur double sort du lot par son côté compact. En plus d’offrir une charge MagSafe pour votre téléphone, il est aussi capable d’accueillir une Apple Watch.

Sa petite taille le rend donc particulièrement pratique pour ceux qui sont souvent en vadrouille. Vendu à l’origine 150 €, on le trouve ces derniers temps souvent autour des 110 €.

Chargeur de voyage Mophie 3 en 1 : pour les fanboys

Vous êtes un fan assumé des produits Apple et vous voyagez beaucoup ? Ce chargeur signé Mophie est capable de redonner un coup de jus à pas moins de trois appareils en même temps. L’iPhone en MagSafe, bien sûr, mais aussi l’Apple Watch et aussi les AirPods via un petit pad Qi.

Tout ce petit monde se plie en trois et pourra être rangé dans une pochette en feutre assez pratique. Cette dernière peut en effet accueillir un câble USB-C et un adaptateur secteur. Pour charger rapidement tout ça, mieux vaudra d’ailleurs utiliser un bloc secteur musclé.

Station de recharge 3 en 1 Belkin : idéal pour la table de nuit

L’américain Belkin est l’un des fabricants d’accessoires Apple les plus prolifiques. Sans surprise, la marque propose plusieurs supports de charge MagSafe. Celui qui a le plus retenu notre attention est le modèle 3-en-1, capable de prendre en charge un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Contrairement à la plupart des modèles présentés ici, il est « fixe » et relativement encombrant. Parfait donc pour une table de nuit par exemple. Si vous n’avez pas d’Apple Watch, une version 2 en 1 existe aussi.

Batterie Apple MagSafe : un petit coup de boost

La batterie officielle Apple est particulièrement compacte et parfaitement adaptée à un iPhone Mini. Cela rend d’ailleurs son utilisation étrange sur les modèles plus grands, sur lesquels elle donne l’impression de flotter un peu. Si l’on n’a rien à redire à la qualité de fabrication, la capacité de la batterie elle-même laisse un peu à désirer.

Avec seulement 1460 mAh au compteur, il ne faudra en effet pas compter sur une charge complète, mais plutôt à un petit coup de boost en fin de journée. À noter qu’elle dispose d’un connecteur Lightning et qu’elle pourra servir de chargeur MagSafe 15W lorsque branchée à un adaptateur secteur suffisamment puissant.

Les meilleurs supports MagSafe

Au-delà de la charge, MagSafe peut aussi être utilisé pour fixer un téléphone sur une surface, le tout sans avoir à ajouter une coque particulière. Cette fonction est cependant limitée par la puissance des aimants, qui n’est pas suffisante pour maintenir le téléphone lors de chocs importants. Si vous souhaitez l’installer sur une moto ou un vélo, il faudra donc passer par QuadLock ou SP Connect.

Belkin Car Vent Mount Pro : Le support voiture de luxe

Les supports voiture pour smartphones courent les rues, mais on doit bien avouer que c’est l’un des scénarios ou MagSafe se montre particulièrement pratique, permettant de fixer son smartphone en une seconde. Parmi les nombreux modèles disponibles, nous apprécions particulièrement celui de Belkin. Il vient se fixer sur les supports de ventilation de votre tableau de bord. L’orientation précise du téléphone peut être ajustée.

Attention tout de même, ce n’est là qu’un support, si l’on veut charger son téléphone il faudra passer par un bon vieux câble Lightning.

Spigen Mag Fit : pour réutiliser son chargeur

Vous avez déjà le chargeur MagSafe Apple ? Transformez-le en chargeur de voiture en l’introduisant dans ce support qui vient se fixer sur une bouche de ventilation.

Alors oui, certains diront que la facture est un peu salée pour ce qui n’est finalement qu’un bout de plastique, mais force est d’avouer que ça fonctionne bien et que l’on minimise les déchets électroniques.

Belkin Fitness Mount : pour les mordus de la salle

Signé Belkin ce support sort du lot par ses objectifs. Il est en effet pensé pour être fixé sur des appareils de sport (vélos d’appartement, tapis roulant, cage à squat…). Le système de fixation lui-même est simple à utiliser et étonnamment polyvalent grâce à une rotule qui permet d’orienter le téléphone dans la direction souhaitée.

Un accessoire certes un peu cher, mais qui ravira les adeptes de la salle de sport.

Tout savoir sur le MagSafe

Quels sont les iPhone compatibles MagSafe ?

La fonction MagSafe a été introduite avec l’iPhone 12 en 2020. Toute la gamme iPhone 12 et 13 est donc compatible avec MagSafe.

Certains boitiers d’AirPods sont aussi compatibles. Très précisément les AirPods de troisième génération et les AirPods Pro.

Le MagSafe est-il compatible Qi ?

Oui, les chargeurs MagSafe sont pour la grande majorité compatible avec le standard de recharge sans fil Qi. Ceci dit, la vitesse de charge est limitée et certains chargeurs, ceux tenant le chargeur à la verticale par exemple, ne pourront bien évidemment pas être utilisés avec un appareil non Apple.

Inversement, un chargeur Qi pourra être utilisé pour recharger un iPhone. Certains proposent même un support magnétique non officiel. S’ils peuvent « tenir » l’iPhone, ces chargeurs sont plus lents. La charge 15W est en effet réservé aux chargeurs Apple ou détenteurs d’une licence officielle.

Mon téléphone risque-t-il de tomber avec MagSafe ?

Difficile de répondre catégoriquement à cette question, mais, disons-le tout de suite : MagSafe ne joue pas dans la même catégorie qu’un QuadLock. Le système est pensé pour fixer ET enlever aisément son téléphone.

C’est donc très pratique pour une utilisation à domicile, mais cela proscrit tout scénario ou le téléphone serait soumis à des secousses ou chocs importants.

MagSafe fonctionne-t-il avec une coque ?

Comme souvent la réponse est « oui, mais ». Les aimants intégrés dans l’iPhone ne sont pas très puissants et l’ajout d’une couche entre le téléphone et le support peut poser des problèmes. Pour contourner cela, un second anneau métallique est nécessaire.

Le plus souvent, ce dernier est directement intégré à la coque (ces dernières sont alors marquées compatibles MagSafe), mais il est cependant possible de rendre une coque compatible en lui collant un anneau magnétique. Cette solution est cependant peu élégante, on vous recommande d’acheter directement une coque compatible, ça sera moins cher et vous vous simplifierez la vie.

