Quel smartphone Motorola choisir en 2021 ? La sélection de la rédaction

En perte de vitesse, Motorola dispose toujours de quelques smartphones intéressants. Petit tour d'horizon de ce que propose l'inventeur du téléphone portable.

Les meilleurs smartphones Motorola

Motorola est depuis des années un acteur incontestable sur le marché de la téléphonie mobile. L’entreprise a d’ailleurs été la première à commercialiser un téléphone portable (d’aucuns diraient transportable) en 1973 ! D’abord américaine et indépendante, la branche téléphonie du groupe a beaucoup changé de mains ces dernières années. Elle est entrée dans le giron de Google en 2011, puis a été revendue à Lenovo en 2014.

Malgré des expérimentations intéressantes comme les Moto Mods la marque n’a pas rencontré le même succès que Huawei ou Xiaomi. Le constructeur chinois se concentre désormais sur l’entrée et le milieu de gamme.

La marque a récemment fait preuve de plus d’ambition et étend sa série Edge avec 3 nouveaux modèles dans sa ligne Edge. En attendant que nous les testions, nous avons sélectionné les modèles les plus intéressants du moment.

Motorola Edge Le retour de Moto

Après des années passées à se concentrer sur les téléphones abordables, Motorola revient ici avec un modèle plus ambitieux et plus cher. Premier constat, le design est soigné tout en restant dans les canons actuels avec des bords incurvés et un écran poinçonné. La marque a fait un choix inhabituel en utilisant du plastique sur le dos de l’appareil. C’est un peu moins flatteur, mais en contrepartie l’appareil est plus solide et surtout relativement léger malgré son écran de 6,7 pouces.

Ce dernier adopte un taux de rafraichissement de 90 Hz et exploite la technologie OLED. On a donc droit à des noirs infinis et une luminosité très correcte. À noter que le capteur d’empreintes dissimulé sous la dalle manque d’efficacité.

Motorola a opté ici pour un Snapdragon 765. Si les performances sont globalement solides pour tous les usages, on est toutefois un cran en dessous du Snapdragon 865 que l’on retrouve sur la plupart des concurrents. On apprécie cependant la compatibilité 5G et l’autonomie très correcte. Dommage toutefois que la charge n’ait de rapide que le nom, il faut en effet près de 3 heures pour faire le plein…

Du côté de la photo, les performances sont correctes, même si la basse lumière pose quelques soucis au Edge. Il faudra absolument passer par le mode nuit pour un bon résultat.

S’il ne vient pas révolutionner le marché, le Motorola Edge est un appareil solide, mais souffrant de petits défauts ennuyeux. Pour rentrer dans les détails, vous pouvez lire notre test complet.

Motorola Moto G100 Puissant et c'est tout

Après un Edge intéressant, mais qui peinait à sortir du lot Motorola continue sur la voie des smartphones de milieu de gamme ambitieux avec le G100. Premier constat : on est en présence d’un beau bébé, avec 9,69 mm d’épaisseur et 207 grammes sur la balance. Un poids qui surprend d’autant plus que le dos est en plastique, matériau plus léger que le verre traditionnellement utilisé par la concurrence.

L’écran LCD est une déception, sa luminosité est moyenne et le réglage de sa colorimétrie franchement raté. On a bien droit à un taux de rafraichissement de 90 Hz, mais ce n’est plus vraiment impressionnant en 2021. Le Snapdragon 870 se révèle en revanche nettement plus convaincant. Cette déclinaison du Snapdragon 865 assure une fluidité sans faille au système et se débrouille très bien dans les jeux.

L’autonomie est de son côté solide, avec environ deux jours d’utilisation sur une charge. La recharge rapide en revanche est très loin des experts en la matière puisqu’il lui faut près de deux heures pour remplir les 5000 mAh de la batterie. Pour ce qui est de la photo, le bilan est plutôt médiocre, avec un capteur principal passable et des capteurs secondaires anecdotiques.

Si on doit saluer sa puissance, le G100 peine à se distinguer sur d’autres points, surtout face à une concurrence nettement plus en forme. Pour plus de détails, direction notre test du Moto G100.

Motorola Moto G 5G La 5G sans se ruiner

Vendu sous la barre des 250 euros, ce modèle a pour objectif de rendre la 5G abordable. Avec son centimètre d’épaisseur, ses 212 grammes et sa diagonale de 6,7 pouces, le Moto G 5G est indéniablement un beau bébé. On apprécie la présence d’une coque dans la boite. Elle est certes basique, mais c’est toujours ça de pris.

La dalle IPS assure le minimum syndical, avec un bon contraste et une luminosité élevée. De son côté, le Snapdragon 750G se révèle satisfaisant, offrant suffisamment de puissance pour jouer confortablement à des titres peu gourmands. Le téléphone assure côté autonomie, les 5000 mAh de la batterie assurant facilement deux jours d’utilisation. En revanche, la charge rapide n’est pas vraiment au rendez-vous : il lui faut deux heures pour faire le plein.

Malheureusement, la partie logicielle déçoit : non seulement on retrouve un Android 10 qui commence à dater, mais l’interface manque de fluidité. Difficile à justifier au vu du potentiel tout à fait honorable du processeur. Pour la photo, le capteur principal fait du bon travail, mais on ne peut pas en dire autant de l’ultra grand-angle et du macro qui voient complètement flou.

Le Moto G 5G ne marquera donc pas les annales, mais il est une option envisageable si la 5G et une bonne autonomie sont des critères importants pour vous. Vous pouvez retrouver les détails dans notre test du Moto 5 G.

