Test du Motorola Edge 60 Fusion : l’art de l’aspect premium accessible

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Avec le Edge 60 Fusion, Motorola vient conquérir les jeunes, mais aussi les amoureux des smartphones bien faits, qui n’en font pas trop, mais le font bien.

Le Edge 60 Fusion caractérise ce que Motorola appelle le « premium accessible ». Une belle manière de présenter un produit aux caractéristiques modestes, mais au design en trompe-l’oeil. Attention, ce n’est pas une critique négative, bien au contraire puisque ce design je l’ai tout particulièrement apprécié.

Motorola Edge 60 Fusion Fiche technique

Modèle Motorola Edge 60 Fusion Version de l’OS Android 15 Interface constructeur My UX Taille de l’écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie OLED SoC Mediatek Dimensity 7300 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5200 mAh Couleurs Bleu, Rose, Marron, Gris Fiche produit

Motorola Edge 60 Fusion Design

Une prolongation de la main. Voilà l’idée que l’on peut s’en faire quand on saisit le Edge 60 Fusion. J’ai l’impression de retrouver la même sensation qu’avec le Find X2 Neo. Un appareil fin, léger et plutôt étriqué dans sa largeur. Ajoutons à cela un écran incurvé sur les quatre bords et l’on se retrouve avec une excellente prise en main.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Au dos, on a la même rondeur sur une surface en faux cuir grainé particulièrement bien finie. Le module photo n’a pas bougé depuis l’an dernier. Il est fixé à gauche et est totalement enveloppé dans le matériau végétal. Là encore on ressent comme une inspiration d’Oppo et de son Find X5 Pro.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Le cadre en métal vient parfaire ce design qui n’a pas oublié d’être coloré. Motorola continue ici de s’associer avec le spécialiste des couleurs, Pantone, qui lui livre trois finitions :

Pantone Slipstream (gris),

Pantone Amazonite (turquoise)

et Pantone Zephyr (rose).

Certes, on est aux antipodes du schéma actuel avec ses bords plats et ses dalles plates. Motorola ne fait pas office de suiveur et on ne lui reprochera pas puisqu’avec cette stratégie, entre autres, il parvient à se hisser à la quatrième place sur le marché français.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Et ce n’est pas tout ! Motorola veut aussi un appareil durable. Aussi, le Edge 60 Fusion respecte-t-il le standard militaire Mil-STD-810H qui teste les appareils sur leurs résistances aux chutes, aux températures basses et hautes, ou encore aux rayons solaires.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Le portable de Motorola est également certifié IP68 et IP69 et s’il ne peut être plongé dans l’eau de mer, il résiste à l’air marin chargé de sel. Pour parfaire sa protection, on a droit à un verre Gorilla Glass 7i sur sa face avant.

Bref, je ne vois pas vraiment ce qu’on pourrait reprocher physiquement à ce Edge 60 Fusion.

Motorola Edge 60 Fusion Écran

Motorola utilise une dalle de 6,67 pouces. L’affichage est incurvé sur ses bords longs. Pour la définition, on a du Super HD, comprenez 2712 x 1220 pixels. L’écran est compatible 120 Hz, mais n’est pas LTPO, logique à ce prix. Deux fréquences : 60 et 120 Hz, le système bascule de l’un à l’autre en fonction de la tâche.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Les bords noirs ne sont pas imposants du tout. Un léger menton se dessine en bas, mais sans gêne.

Motorola nous assure avoir travaillé son affichage avec Pantone afin de parfaire la fidélité des couleurs. Nous avons soumis leur produit à notre sonde et au logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays et le résultat est à la hauteur de notre attente.

DeltaE moyen SDR 2,87 Température 6 373 K Luminosité SDR 1 375 nits Couverture sRGB 163 % Couverture DCI-P3 109 % Couverture Rec 2020 74 % DeltaE moyen HDR 5,67 Luminosité HDR 1 385 nits

Trois options de calibrations sont disponibles : naturelles, lumineuses et éclatantes. Des trois, la dernière est la plus fidèle. On obtient un DeltaE moyen de 3,33 de base pour 3 visé, mais il peut être amélioré en sélectionnant une température chaude dans ces mêmes paramètres.

Là, on tombe à 2,87 en SDR. Le DeltaE moyen en HDR est à l’avenant : 5,67 pour une valeur cible inférieure à 6. Pour rappel, en-dessous des valeurs cibles, on considère que l’oeil humain est trompé et ne voit plus de différence.

Et s’il reproduit fidèlement les couleurs, le Edge 60 Fusion en affiche aussi beaucoup ! Il couvre parfaitement les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3, lequel est réputé compliqué.

Enfin, ses résultats de luminosité ne ternissent pas le tableau. Avec 1375 nits en SDR et 1385 nits en HDR, on est dans la fourchette haute des performances de la concurrence sur cette gamme de prix.

Motorola Edge 60 Fusion Performances

Au coeur du Edge 60 Fusion, Motorola installe une puce Mediatek, le Dimensity 7300. Il ne nous est pas du tout inconnu puisqu’il s’agit d’un SoC de 2024 déjà croisé sur le Edge 50 Neo, notamment.

Et lorsque l’on reprend les données de ce smartphones, on retombe bien sur les mêmes performances avec le Fusion de 2025.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Était-ce un foudre de guerre ? Non, pas vraiment, mais il était affiché à 500 euros ! À 100 euros de moins, le Edge 60 Fusion est mieux positionné. À l’usage, le téléphone est réactif. Je n’ai rencontré qu’un petit ralentissement en passant sur la page Google Discover.

Mais avant d’en arriver là, il faut démarrer le téléphone, une opération longuette. 72 secondes pour arriver à l’écran de verrouillage ! C’est énormissime. Clairement, on évitera de l’éteindre à tout va.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Si le jeu vidéo est votre dada, le Dimensity 7300 ne fera pas d’étincelles, mais se comportera honnêtement. Les jeux les plus gourmands pourront être adressés. On prend pour exemple Genshin Impact. En poussant à fond toutes ses options graphiques, on parvient à tenir un 30 fps constant. C’est plutôt correct, mais on est loin d’un smartphone gaming stable à 60 fps.

Pour plus de fluidité, il faudra donc être moins gourmand visuellement ou opter pour un modèle taillé pour. Le Poco X7 Pro est une bonne alternative pour le même prix avec ses 12 Go de RAM et ses 512 Go de stockage.

Enfin, tient-il la distance ? Oui, il n’a pas totalement succombé à notre stress test qui l’a poussé dans ses retranchements durant une heure. Certes, le SoC se bride à 80% sur une longue période, mais la chauffe extérieure est également très bien maîtrisée avec 36°C relevés à la surface du téléphone.

Motorola Edge 60 Fusion Logiciel

Fidèle à sa réputation, Motorola offre sur le Edge 60 Fusion une expérience logicielle épurée. Le téléphone est livré avec Android 15 et la surcouche Hello UI. Cette interface reste très proche de l’expérience « Android Stock », sans fioritures excessives ni modifications profondes et jusqu’à imposer Google Photos à la place d’une galerie dédiée.

Si l’interface est globalement exempte d’applications préinstallées superflues, on note tout de même la présence de quelques pourriciels (comme Opera, Booking, Netflix, Facebook, LinkedIn, Adobe Scan, TikTok) à côté des services propres à Motorola, qui restent discrets pour ceux qui ne les utilisent pas.

Dommage en revanche que Motorola ne s’engage que sur trois ans de mises à jour majeures. Il y a bien six ans de mises à jour de sécurité, mais l’ensemble sera obligatoirement poussé à 5 ans en Europe en juin prochain. Motorola aurait pu être proactif sur ce sujet.

IA

Le Edge 60 Fusion intègre une panoplie d’outils d’intelligence artificielle, regroupés sous l’appellation Moto AI, aux côtés de Gemini de Google. Ces fonctions sont accessibles de plusieurs manières : via un widget dans le tiroir d’applications, en tapotant deux fois au dos du téléphone (geste configurable), ou par un double appui sur le bouton d’alimentation. Un compte Motorola est nécessaire pour certaines fonctions.

Voici les principales fonctionnalités IA :

Débriefe-moi : Résume vos notifications pour éviter d’avoir à les parcourir une par une. Utile en théorie, son exécution est limitée pour l’instant à certaines applications. Prends des notes : Un outil pour enregistrer, transcrire et résumer du contenu audio ou affiché à l’écran. Mémorise : Permet de sauvegarder rapidement une idée, une capture d’écran, une photo ou une note textuelle. Magic Canvas : Un générateur d’images basé sur des prompts textuels, capable de créer des visuels en quelques secondes.

Les réponses des fonctions Prends des notes et Mémorise sont centralisées dans une application Journal qui n’est pas sans rappeler le volet Essential Space des Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro.

Bémol important, ces fonctions Moto AI ne sont pas encore disponibles en français et uniquement en anglais, espagnol et portugais.

Smart Connect

Le Edge 60 Fusion se distingue par ses fonctionnalités Smart Connect. Celles-ci permettent de connecter, contrôler et transférer des fichiers de manière fluide entre le téléphone, des PC Windows 11 et d’autres appareils Motorola ou Lenovo (tablettes incluses). Il est même possible de contrôler le smartphone avec la souris et le clavier du PC.

Smart Connect offre aussi un mode bureau sans fil en connectant le téléphone à un écran ou une TV, le smartphone servant alors de trackpad/clavier.

Motorola Edge 60 Fusion Photo

On a toujours un duo d’objectifs à l’arrière, accompagné d’un troisième capteur de lumière :

Capteur principal 50 Mpx (f/1,8– 2,0μm), Ultra pixel, OIS, Instant all pixels focus,

Capteur ultra-grand angle/macro 13 Mpx (f/2,2– 1,12μm) 120°.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Motorola renouvelle son capteur principal en passant sur un Sony LYTIA 700C. Avec une ouverture agrandie à f/1.8, on doit avoir un meilleur rendu de la profondeur de champ.

L’ultra grand-angle reste inchangé. Le tout est completé par un capteur selfie de 32 Mpx (f/2,2).

Grand-angle

Les photos sont très nettes et détaillées, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Le capteur 50 Mpx capture beaucoup d’informations. Les textures de la voiture, l’herbe et les arbres, le bois de la palette et les détails des figurines sont bien rendus. La netteté est globalement bonne sur l’ensemble de l’image, avec une légère baisse sur les extrêmités. L’autofocus est très correct et la stabilisation optique fonctionne bien.

Pas de bruit à déplorer, même en intérieur où il est très bien contenu. Même en zoomant, le grain est très fin et discret. La combinaison de la grande ouverture et des grands pixels est clairement efficace ici.

La gestion de la plage dynamique est très bonne aussi sans surexposition. Côté couleurs, elles sont vives, riches et naturelles. La balance des blancs est juste dans toutes les situations diurnes.

De nuit, la netteté est correcte, mais logiquement inférieure. Un lissage est appliqué, mais sans grossièreté. Le niveau de détails préservé est bon et si les textures sont moins précises, elles restent présentes. Pas de flou de bougé observé, ce qui est une bonne chose aussi.

En revanche, le bruit est visible, surtout dans les zones sombres et uniformes, mais il est maîtrisé et son grain reste relativement fin. Le résultat d’un pixel binning bien réalisé, d’une grande ouverture et d’un traitement logiciel efficace.

Pas de halos ou de lens flare problématiques autour des sources lumineuses et les couleurs sont vives et naturelles. Même la balance des blancs respecte l’ambiance lumineuse sans imposer de dérive.

Pour l’instant, c’est un sans-faute.

Mode portrait

Le mode portrait du Motorola Edge 60 Fusion est globalement satisfaisant, offrant des bons résultats en journée (netteté, couleurs, exposition). Il est aussi compétent de nuit.

Le détourage est généralement précis. Toutefois, il peut présenter de légères imperfections (comme l’arrière-plan proche derrière l’épaule). L’exposition est très bonne même en plein soleil avec une gestion contrôlée des hautes lumières, évitant les zones brûlées. Le teint de peau est naturel de jour comme de nuit d’ailleurs.

Sur ce point, Motorola nous avait indiqué qu’ils avaient travaillé avec Pantone pour la reproduction fidèle des couleurs de peau. C’est réussi ici. De nuit aussi, on a du bruit mais en petite quantité. Surtout l’éclairage du sujet est correct sans trop en faire.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle est le même que celui du Edge 50 Fusion. Avec 13 mégapixels, il ne part pas avec de gros atouts.

De jour, c’est correct, avec un bon niveau de détails au centre de l’image. Sur les bords, la netteté s’éfrite. On observe aussi des aberrations chromatiques avec de légères franges colorées sur les bords des éléments contrastés.

L’exposition est bonne et les couleurs sont vives et sont aussi cohérentes avec le capteur principal ce qui est un vrai plus.

De nuit, le constat est beaucoup plus nuancé. Avec 13 Mpx, pas de pixel binning et l’appareil ne parvient pas à récupérer suffisamment de lumière. Le rendu est aussi flou et manque de détails. Il s’accompagne d’un bruit massif. Bref, si votre environnement de prise de vue n’est pas éclairé, oubliez l’ultra grand-angle.

Mode macro

Le Edge 60 Fusion dispose d’un mode macro sur son ultra grand-angle.

Il est utile pour se rapprocher, mais la distance minimale de mise au point à tendance à assombrir le sujet. La qualité en bonne lumière est convenable, avec des couleurs justes et peu de bruit. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une netteté et un niveau de détail exceptionnels.

Zoom

Pas de téléobjectif sur ce Edge 60 Fusion. Néanmoins, on accède à un zoom numérique jusqu’en x10.

En x2, le résultat est excellent. La qualité est bien préservée. Grâce au capteur 50 MP, la perte de détails est minime, voire négligeable. Les images sont nettes, détaillées et très proches d’un zoom optique x2.

On observe une perte de netteté et un bruit plus présents, mais les images restent souvent exploitables grâce aux bonnes performances de base du capteur en basse lumière et à l’OIS. Utilisable avec modération.

En x4, c’est passable. La perte de détails est nette, les textures sont lissées, et l’image a un aspect plus « numérique ». Utilisable pour un affichage sur petit écran ou un partage rapide.

De nuit, la qualité chute drastiquement. Les images sont très bruitées, floues, manquent cruellement de détails et souffrent d’un lissage excessif.

En x10, on perd tout respect de l’image. La perte de détails est massive, les images ressemblent à des aquarelles avec de nombreux artefacts. La qualité est trop dégradée pour une utilisation satisfaisante.

De nuit, les photos en x10 sont une bouillie de pixels bruitée et floue, sans aucun détail discernible. Totalement à proscrire.

Au bilan, on se limitera au x2 pour des clichés exploitables partout et on pourra occasionnellement pousser en x4 pour du partage sur des réseaux sociaux notamment.

Motorola Edge 60 Fusion Audio

Le Edge 60 Fusion dispose de haut-parleurs stéréo. Comme souvent, celui situé en haut n’est pas très basseux. Néanmoins, Motorola a amélioré son traitement puisque son systèmes est Dolby Atmos. Par rapport au Edge 50 Fusion on gagne donc en immersion et ça s’entend. Il offre un son assez profond et chaud sans massacrer les voix ou les hautes fréquences, c’est plutôt bien balancé pour un smartphone de milieu de gamme.

Motorola Edge 60 Fusion Réseau et communication

Motorola fait bien évoluer la formule réseau de son Edge 60 Fusion. Ainsi, s’il est toujours 5G, il gagne le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. En sus, on peut noter également qu’il est compatible eSIM, dispose d’un double emplacement carte SIM et qu’il peut aussi embarquer une carte microSD, option que n’avait pas son prédécesseur.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

Nous n’avons rencontré aucun souci de captation du réseau 5G durant notre test en région parisienne. Idem pour la qualité des conversation qui est correcte.

Motorola Edge 60 Fusion Autonomie

Oui, le Edge 60 Fusion est un peu plus épais que le Fusion de l’an dernier, mais c’est pour mieux accueillir une batterie plus importante. On passe à 5200 mAh de capacité, soit un gain de 200 mAh.

Nos tests sont plutôt concluants. En 2h30 de lecture sur Netflix avec un écran à 250 nits et un volume à 50%, il n’a consommé que 8% d’autonomie. C’est bien mieux que tout ce qu’on a testé ces derniers mois. Clairement, il est bien optimisé pour la vidéo.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : ElR – Frandroid

En jeu, après une heure de Genshin Impact, il lui reste 10% de batterie avec des performances en mode Turbo. C’est mieux par exemple que les Pixel 9a ou Galaxy A56, ce dernier brûlant 23% d’autonomie sur la même durée.

En usage mixte, on dépasse la journée et même la journée et demie. Il est d’ailleurs peu énergivore en veille.

Pour le charger, il faut passer en filaire uniqement. Néanmoins, on a toujours droit à une charge rapide 68 watts : un peu plus de 75% en 30 minutes environ selon nos mesures et 100 % en un peu moins d’une heure.

Motorola Edge 60 Fusion Prix et disponibilité

Le Edge 60 Fusion est lancé le 2 avril 2025. Une seule configuration est dipsonible. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est affiché à 399,99 euros.

Néanmoins, pour son lancement, Motorola propose une offre béton si vous l’achetez chez Boulanger du 4 au 24 avril. Vous aurez alors une réduction de 50 euros et une carte cadeau de 70 euros à valoir dans l’enseigne. Le prix final n’est donc plus que de 281,99 euros.

Ajoutons la participation automatique à un concours pour gagner un voyage pour deux personnes à Abou Dabi, à l’occasion des phases finales de l’Euroleague de basket dont Motorola est partenaire.